05.01.2026 09:46:38
OTS: Chubb European Group SE / Chubb gibt Veränderungen in der Führung für ...
Chubb gibt Veränderungen in der Führung für Deutschland und Österreich
bekannt (FOTO)
Frankfurt (ots) - Chubb gab heute die Ernennungen von Lars Messutat zum Head of
Distribution, Germanics, von Kerstin Ley zum Cluster Claims Manager, Eastern
Region, und von Marc-André Birth zum Head of Industry Practices, Eastern Region,
zum 1. Januar 2026 bekannt.
Lars Messutat - Head of Distribution, Germanics
Lars wird für die Erreichung profitabler Wachstumsziele in Deutschland und
Österreich verantwortlich sein. Er wird die Umsetzung und Messung wichtiger
Vertriebsinitiativen vorantreiben, Vertriebsstrategien für Agenturen und Makler
sowie Best Practices für den Vertrieb entwickeln. Zudem wird er die Leitung der
Sales Teams in Deutschland und Österreich übernehmen.
Lars verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Versicherungsrisikomanagement, Underwriting, Schadenkontrolle,
Schadenbearbeitung, Beratung und Führung. Er wechselt von Berkshire Hathaway
Specialty Insurance, wo er seit 2018 tätig war, zu Chubb. Zuletzt hatte er dort
die Rolle des Head of General Property, DACH, inne. Zuvor war er dort als Senior
Underwriter Corporate Clients Property tätig und leitete das Team seit 2021.
Lars hat von 2009 bis 2018 ebenfalls Erfahrungen als In-House Broker für die
Airbus Group gesammelt.
Kerstin Ley - Cluster Claims Manager, Eastern Region
Kerstin wird die Schadenabteilung von Chubb in Deutschland und Österreich leiten
und ein Team von 64 Schadenfachleuten führen.
Kerstin hat mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, darunter 25
Jahre Spezialisierung auf Marine. Sie startete 2016 bei Chubb und hat eine
nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung, Bearbeitung komplexer
Schadenfälle und überregionale Teamkoordination. Seit März 2022 ist sie als
Marine Claims Technical Lead für Kontinentaleuropa, Naher Osten und Nordafrika
(CEMENA) und Managerin Marine Claims Germanics tätig.
Marc-André Birth - Head of Industry Practices, Eastern Region
Marc-André wird die Verantwortung für die Leitung und den Ausbau der Industry
Practices in Deutschland und Österreich tragen.
Marc-André verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. In den
letzten zwei Jahren war er als Teil des Chubb CEMENA Teams für den Ausbau der
Industry Practices in verschiedenen Ländern verantwortlich. Von 2012 bis 2015
übernahm er die Leitung des Sach- und Haftpflichtportfolios und konzentrierte
sich ab 2016 auf den Aufbau und die Leitung der Industry Practices für
Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn. Zuvor war er als Leiter
der Abteilung Financial Lines in Düsseldorf tätig.
"Ich freue mich sehr, Lars, Kerstin und Marc-André im Chubb Management Team in
Deutschland und Österreich willkommen zu heißen. Diese Ernennungen zeigen, dass
Chubb über einen großen Pool an hochqualifizierten Talenten und langjährigen
Führungskräften verfügt, die in der Lage sind, mehr Verantwortung zu übernehmen,
und dass Chubb die Stärke besitzt, leistungsstarke Talente aus anderen Bereichen
der Branche für sich zu gewinnen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen
unsere Wachstumsziele für unser Geschäft zu erreichen", sagte Leander Metzger,
Regional Executive Officer Ost und Country President Deutschland.
Über Chubb
Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen
in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für
Privatpersonen und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie
Rück- und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Das
Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und
Dienstleistungsangebot, seine breiten Vertriebskapazitäten, seine
außergewöhnliche Finanzkraft und seine weltweit ansässigen lokalen
Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York
Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb
beschäftigt weltweit etwa 43.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie
unter: https://www.chubb.com/us-en/
Pressekontakt:
Kathryn Coventry
mailto:kathryn.coventry@chubb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72419/6190027
OTS: Chubb European Group SE
