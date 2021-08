OTS: Coinbase / Deutsche Telekom setzt für die Verwahrung seiner ...

Deutsche Telekom setzt für die Verwahrung seiner Kryptowährung CELO

auf Coinbase Custody

Berlin (ots) - Coinbase Custody wurde von der Deutschen Telekom für die sichere

Verwahrung ihrer CELO Tokens ausgewählt - der nativen Kryptowährung des Celo

Blockchain-Netzwerks.

Die Deutsche Telekom ist als erstes Telekommunikationsunternehmen der Welt Celo

beigetreten, um sich an der Decentralized-Finance-Ökonomie zu beteiligen. Die

Deutsche Telekom kooperiert mit Coinbase, um die Tokens der Tochtergesellschaft

T-Systems MMS zu staken.

Neben der Möglichkeit, durch das Staking von CELO-Vermögenswerten zur Sicherung

der Blockchain beizutragen, war die Sicherheit der Cold-Storage-Funktion von

Coinbase Custody ein wichtiger Faktor für die Entscheidung der Deutschen

Telekom, ihre CELO Token bei Coinbase zu verwahren. Coinbase Custody

(https://custody.coinbase.com/) lagert die Kryptowährungen der Kunden offline in

separaten Accounts - eine wichtige Sicherheitsmaßnahme gegen Diebstahl oder

Verlust. Der Coinbase-eigene Schlüsselgenerierungsprozess und die

Cold-Storage-Lösung wurden in 9 Jahren interner Entwicklung umfassend getestet

und machen Coinbase Custody zu einem der größten und vertrauenswürdigsten

Verwahrer digitaler Vermögenswerte weltweit. Coinbase Deutschland hat außerdem

vor kurzem die - in der Europäischen Union erste - Kryptohandels- und

-verwahrlizenz von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) erhalten. Das unterstreicht das Commitment von Coinbase zu der

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

"Wir freuen uns, dass die Deutsche Telekom, Europas größter

Telekommunikationsanbieter, uns als Verwahrer für ihre CELO Tokens ausgewählt

hat", sagt Guillaume Chatain, Head of Institutional Sales EMEA bei Coinbase.

"CELO Tokens, cUSD und cEUR werden eine wichtige Rolle bei der Revolution des

mobilen Zahlungsverkehrs spielen und dabei helfen, ein faireres, zugänglicheres

und transparenteres Finanzsystem aufzubauen."

Mehr Informationen über Custody, Exchange, die Execution Services oder die White

Label Brokerage Services von Coinbase stehen hier zur Verfügung:

https://www.coinbase.com/de

Über Coinbase

Coinbase erschafft die neue Krypto-Ökonomie - die dank Blockchain-Technologie

fairer, zugänglicher, effizienter und transparenter ist. Im Jahr 2012 hatte

Coinbase eine revolutionäre Idee: Alle Menschen auf der Welt sollten die

Möglichkeit haben, digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu

senden und empfangen. Seitdem hat das Unternehmen eine zuverlässige und

intuitive Plattform gebaut, die einfachen Zugang zu einer breiten

Krypto-Produktpalette bietet. Coinbase ist an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel

COIN gelistet.

Haftungsausschluss: Dies ist weder (i) ein Angebot oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots, in Anteile oder Aktien zu investieren oder diese zu

kaufen oder zu verkaufen oder sich an einer Anlage- oder Handelsstrategie zu

beteiligen, noch (ii) eine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung

oder eine Anlageempfehlung. Ein Leser sollten seine Berater konsultieren, bevor

er eine Anlageentscheidung trifft.

Coinbase, Inc. ist vom New York State Department of Financial Services für den

Handel mit virtuellen Währungen lizenziert. Weder Coinbase, Inc. noch Coinbase

Custody Trust Company, LLC sind bei der U.S. Securities and Exchange Commission

oder der U.S. Commodity Futures Trading Commission registriert oder lizenziert.

Sehen Sie sich unsere Lizenzierungsinformationen

(https://www.coinbase.com/legal/licenses) an.

