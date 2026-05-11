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11.05.2026 10:39:38
OTS: CONET Holding GmbH / Auf Kurs: conet schließt Geschäftsjahr mit ...
Auf Kurs: conet schließt Geschäftsjahr mit zweistelligem
Umsatzwachstum bei stabiler Ergebnismarge ab (FOTO)
Bonn (ots) - Starkes Wachstum in angespanntem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt
| Investitionen in Partnernetzwerk, Fachkräfte und Schlüsseltechnologien |
Fokussierung und Transformation auf bestimmende Marktthemen
Mit dem zum 31. März beendeten Geschäftsjahr 2026 verbucht conet auf seinem
Wachstumskurs weitere starke Fortschritte: 344 Millionen Euro Gesamtumsatz
entsprechen einem Umsatzwachstum um mehr als 11 Prozent. Damit wächst das Bonner
IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bei einer stabilen Ergebnismarge
fast dreimal so schnell wie der durch den Branchenverband Bitkom für 2025
ermittelte ITK-Marktschnitt von 3,9 Prozent.Für das bereits vielversprechend
gestartete, laufende Geschäftsjahr plant der IT-Full-Service-Dienstleister
zusätzliche Investitionen von rund 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien,
Vertrieb, den gezielten Ausbau des Partnernetzwerks sowie die Weiterentwicklung
des eigenen Fachpersonals und verstärktes Fachkräfte-Recruiting. Auch
potenzielle Firmenakquisitionen bleiben als Option für substanzielles
anorganisches Wachstum im Blick.
Wachstumsprogramm HORIZON28 auf Kurs
Die vorgelegten Ergebnisse belegen die Wirkung der mit dem Strategieprogramm
HORIZON28 konsequent verfolgten Transformation. Die Bündelung der deutschen
Tochterunternehmen in der conet Deutschland GmbH, ein modernes Rebranding,
fokussierte Leistungsfelder und effizientere Zusammenarbeit schaffen einen
soliden strukturellen Rahmen für weiteres Wachstum.
Mit der Konzentration auf die Kernmärkte Digitale Verteidigung, öffentliche
Verwaltung und Automotive setzt conet auf zusätzliche Stabilität; selbst im
aktuell schwierigen Automobil-Umfeld wurden deutliche Umsatzsteigerungen
erreicht. Gleichzeitig adressiert conet mit Manufacturing, Energy & Utilities
sowie Finance & Insurance gezielt oftmals stark regulierte Wachstumsmärkte mit
hohem Beratungsbedarf etwa in Bezug auf gesetzliche Vorgaben wie
KRITIS-Dachgesetz und NIS-2.
Etablierte Partnerschaften mit Marktführern wie AWS, Google, Microsoft, SAP und
Plattformanbietern wie Salesforce und ServiceNow ebenso wie der intensivierte
Ausbau des Partnernetzwerks um Cloud-Anbieter wie Delos Cloud und STACKIT
sichern eine breite Kompetenzbasis, um Kunden technologie-offen und
ergebnisorientiert in ihrer digitalen Transformation zu begleiten.
Treiber der digitalen Zukunft: Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität
Der IT-Markt bleibt dynamisch und herausfordernd: Angesichts weltpolitischer und
wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigendem Kostendruck und rasantem
technologischen Wandel benötigen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mehr
denn je vertrauenswürdige und kompetente Digitalisierungspartner, die eine
sichere und wertschöpfende digitale Zukunft möglich machen.
Für das laufende Geschäftsjahr prägen zwei Themen weiterhin die Agenda:
Künstliche Intelligenz verändert alles. Digitale Souveränität wird für Europa
unverzichtbar. conet richtet sich konsequent auf die Entwicklung
zukunftsweisender KI-Lösungen aus, indem das Unternehmen eigene Arbeitsweisen
und Prozesse auf den verstärkten Einsatz von KI optimiert und die Transformation
seiner Kunden mit passenden Angeboten unterstützt. Mit der Plattform sovira.ai
etwa schafft conet die Grundlage für den kontrollierten und datensouveränen
Einsatz von KI in sensiblen Umgebungen. Als europäisches Unternehmen erbringt
conet seine Leistungen vollständig innerhalb der EU und berät Kunden
lösungsorientiert zu organisatorischen, prozessualen und rechtlichen
Rahmenbedingungen digitaler Souveränität.
Fortgesetztes Wachstum, erwiesene Expertise, gezielte Investitionen
"In einem angespannten Marktumfeld haben wir starke Ergebnisse deutlich über
Marktniveau erzielt. Gleichzeitig konnten wir unsere umfassende interne
Transformation erfolgreich in die Umsetzung bringen.", sagt conet-CEO Martin
Wibbe. "Unsere Marktorientierung ist geschärft - aber nicht neu. In unseren
Zielmärkten und Fokusleistungen bauen wir auf erfolgreichen Projekten,
Ende-zu-Ende-Prozesswissen und Kunden-Know-how aus fast 40 Jahren
Digitalisierungsexpertise auf. Das versetzt uns in eine hervorragende Position,
conet entlang unseres Strategieprogramms HORIZON28 weiter als erfahrener und
zugleich innovativer Partner der Wahl unserer Kunden zu entwickeln. Mit
Lösungen, die heute funktionieren und morgen Bestand haben."
"Unser stabiles Wachstum verschafft uns wichtigen Gestaltungsspielraum. Während
der Markt vielfach auf Sparkurse und Personalabbau setzt, investieren wir
bewusst im kommenden Jahr zusätzliche 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien
von KI bis Cloud, Vertrieb, Partnernetz und Fachkräfte", führt conet-CFO Daniela
Bünger aus. "Auf dieser Basis und angesichts unseres starken Starts in das
Geschäftsjahr sind wir optimistisch, unsere erneut ambitioniert gesteckten Ziele
mit einem Wachstum deutlich über den von unserem Branchenverband Bitkom für den
ITK-Markt prognostizierten 4,4 Prozent auch im laufenden Jahr zu erreichen."
Fakten zum conet-Geschäftsjahr 2026 auf einen Blick:
- Gesamtumsatz Geschäftsjahr: 344,4 Millionen Euro
- Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr: 11 %
- Geplante Investitionen von 15 Millionen Euro
- Mitarbeitende: 2050
Über conet
Leading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die
öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den
Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing.
Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in
anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem
Hauptsitz in Bonn, mehr als 20 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von
mehr als 340 Millionen Euro ist conet ein führender
Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des
Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale
Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen
wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security &
Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture
und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit,
Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe
aus - für eine IT, die Zukunft möglich macht.
Pressekontakt:
conet Holding GmbH
Simon Vieth, Pressesprecher
Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825
E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6272634
OTS: CONET Holding GmbH
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