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23.04.2026 10:02:38
OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Roundtable zur Zukunft des Automarkts: ...
Roundtable zur Zukunft des Automarkts: Technologischen Fortschritt,
Kundenerlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen denken (FOTO)
München (ots) - Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, hat
anlässlich des Consors Finanz "Automobilbarometer 2026" mit Vertretern von
Autoherstellern und -handel diskutiert, wie eine Neuausrichtung des Markts
gelingen kann.
Ein eigenes Auto bleibt für die meisten unverzichtbar - doch die stetig
gestiegenen Preise bremsen viele Käufer:innen. Aus ihrer Sicht sind niedrigere
Margen und einfachere Modelle sowie Regulierung vom Staat mögliche Wege, um den
Neuwagenmarkt wieder anzukurbeln. Das sind zentrale Ergebnisse des Consors
Finanz " Automobilbarometer 2026
(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer) ". Anlässlich seiner
Veröffentlichung hat Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, Mitte
April mit Branchenvertretern über Wege aus der Kaufzurückhaltung diskutiert. Am
Roundtable nahmen Oliver Rittierodt, Director Sales bei MG Motor Deutschland,
und Christian Kraft, Geschäftsführer der Auto Eder Gruppe, teil. Rund 130
Zuschauer:innen verfolgten den Branchentalk im Livestream.
Dem Kostendruck mehr Rechnung tragen
"Viele Menschen fragen sich inzwischen, ob sie sich ihren individuellen
Mobilitätsbedarf weiterhin leisten können", stellte Oliver Rittierodt zu Beginn
der Runde fest. " Dem müssen wir Rechnung tragen." Dabei ginge es aber nicht
allein um den Anschaffungspreis. "Entscheidend ist, dass Kundinnen und Kunden
ein Auto zu einem bezahlbaren monatlichen Budget bekommen", ergänzte Christian
Kraft. Transparente Leasingraten und kalkulierbare Gesamtkosten werden immer
wichtiger. Bernd Brauer bestätigte diesen Trend: " Leasing gewinnt auch im
Privatkundensegment zunehmend an Bedeutung."
Ebenso könnten staatliche Maßnahmen wie der aktuell geplante Tankrabatt
kurzfristig helfen - vorausgesetzt, sie seien einfach gestaltet und erreichten
Verbraucher:innen schnell. Da waren sich die Experten einig.
Einfachere Ausstattung statt geringere Margen
Bei der Forderung, Margen zu reduzieren, zeigten sich die anwesenden Experten
erwartungsgemäß zurückhaltend. " Die Entwicklungskosten für neue Technologien
sind enorm. Wenn wir Innovationen vorantreiben wollen, müssen diese
Investitionen auch refinanziert werden", erklärte Rittierodt. Es sei daher
wichtig, die Investitionsbereitschaft weiter hochzuhalten. Christian Kraft
wiederum sah keine Chance, dass der Handel auf noch mehr Marge verzichtet. " Der
Deckungsbeitrag im Neuwagenverkauf ist schon jetzt an der Schmerzgrenze."
Bernd Brauer nannte einen anderen Ansatz: " In Deutschland treiben individuelle
Sonderausstattungen und umfangreiche Zubehörlisten die Preise stark nach oben.
In vielen anderen Märkten kaufen Kundinnen und Kunden einfach ein sofort
verfügbares Fahrzeug vom Hof." Weniger Ausstattung könne Autos günstiger machen.
Staatliche Incentives für Neu- und Gebrauchtwagen
Eine staatliche Preisregulierung sieht Finanzierungsexperte Brauer als Eingriff
in den Markt kritisch. Effektiver seien zielgerichtete staatliche Anreize.
"Staatliche Förderprogramme können Nachfrage schaffen - etwa für E-Autos oder
für Haushalte mit geringerem Einkommen. Entscheidend sind aber Verlässlichkeit
und Planungssicherheit." Händler Kraft ergänzt, dass Förderprogramme breiter
gedacht werden müssten. "Gebraucht- und Vorführwagen dürfen nicht außen vor
bleiben. Ansonsten entstehen in diesen Segmenten Wertverluste, die wir nicht
mehr auffangen können."
Der Autohandel bleibt zentral - trotz Onlinevertrieb
Das Consors Finanz Automobilbarometer 2026 zeigt auch: Persönliche Beratung
gewinnt wieder an Bedeutung. Das hat auch Oliver Rittierodt erkannt. "Wir setzen
ganz klar auf den stationären Handel als direkten Ansprechpartner für unsere
Abnehmer - sowohl im Sales als auch im After-Sales. Der deutsche Markt ist
serviceorientiert." Das wiederum schließe ein Vorantreiben des Auto-Onlinekaufs
nicht aus. Die Digitalisierung sollten Hersteller und Händler gemeinsam angehen.
Es gehe darum, eine intelligente Verbindung zwischen beiden Welten zu schaffen.
Online-Recherche plus individuelle Beratung im Autohaus.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird zum entscheidenden Faktor
Abschließend wagten die Experten einen Blick in die Zukunft - die aktuell
insbesondere von den wirtschaftlichen Spannungen und globalen Krisen geprägt
ist. Diese stellen Hersteller derzeit vor enorme Herausforderungen. "Unser
erklärtes Ziel ist es, kurz- und mittelfristig immer günstigere E-Mobilität auf
den Markt zu bringen. Doch wir sind bei all unseren Plänen extrem abhängig von
der Entwicklung der Rohstoffpreise", so Rittierodt. Zugleich beschere die
aktuelle Tankkrise insbesondere der E-Mobilität einen neuen Schub -
spannenderweise auch im Gebrauchtwagenmarkt. Autohändler Kraft meint dennoch,
dass auch der Verbrenner weiterhin Teil des Markts sein wird - jedenfalls
solange die Ladeinfrastruktur noch nicht völlig überzeugt.
Alles in allem hält es Bernd Brauer für möglich, dass sich der Neuwagenmarkt
2026 trotz der Spritpreisdiskussion auf einem ähnlichen Niveau stabilisiert wie
2025. Entscheidend werde sein, technologische Innovation mit einem überzeugenden
Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden. Kraft bringt es auf den Punkt:
"Erfolgreich wird sein, wer technologischen Fortschritt, Kundenerlebnis und
einen bezahlbaren Preis zusammenbringt."
Weitere Informationen
- Meldung: Consors Finanz Studie: Autokäufer:innen fordern Kurswechsel bei
Preisen (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilung/2026/automobilba
rometer2026-autokaeuferfordernkurswechsel)
- Meldung: Automobilbarometer 2026: Das Auto ist gesetzt. Der Kauf nicht. Wie
Europas Automarkt wieder in Schwung kommt (https://www.consorsfinanz.de/presse
/pressemitteilungen/2026/automobilbarometer2026-dasautoistgesetzt-derkaufnicht
).
- Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e869
15cd6bf4fd/140d23369227bdc3/7ea49f8d3cbd/Automobilbarometer_2026_Consors_Finan
z.pdf)
- Zur Aufzeichnung des Studien-Roundtables
(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer)
- Grafiken
(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer/alle-grafiken)
Über die Studie
Die Verbraucherstudie wurde vom 30. Juni bis 11. Juli 2025 durch Harris
Interactive in 13 Ländern durchgeführt: Belgien, China, Deutschland, Frankreich,
Italien, Japan, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Vereinigtes
Königreich und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden rund 16.000 Personen im
Alter ab 18 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden
aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes
ausgewählt.
Über Consors Finanz
Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.
Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die
sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob
dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare
Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen
ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative
Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle
Kreditvergabe.
Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in
Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört
das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot
richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur
Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und
Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die
Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke
der internationalen BNP Paribas Gruppe. http://www.consorsfinanz.de/
Über BNP Paribas in Deutschland
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite.
Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu
146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und
hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert.
Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000
Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das
breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas
entspricht dem einer innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/
Pressekontakt:
Consors Finanz
Marc-Oliver Voigt
Pressesprecher
E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6261047
OTS: Consors Finanz BNP Paribas
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