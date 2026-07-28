OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die ...

Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die Macht der älteren

Konsument:innen - Konsumbarometer 2026 (FOTO)

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ZUR STUDIE

https://ots.de/OWHDxZ

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München (ots) - Eine aktuelle Verbraucherstudie von Consors Finanz zeigt: Die

Generation 60+ ist aktiv, konsumfreudig und digital aufgeschlossen - und wird

vom Markt trotzdem noch immer unterschätzt.

Mit mehr als 25 Millionen Menschen ist über ein Fünftel der Bevölkerung in

Deutschland 60 Jahre oder älter - Tendenz steigend. Trotzdem gilt die Generation

in vielen Marketing- und Produktstrategien noch immer als vernachlässigte

Zielgruppe. Dabei verfügt sie in Summe über das höchste Nettovermögen aller

Altersgruppen. Dass sie dieses auch einsetzen will, zeigt das Konsumbarometer

2026 (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz.

Die Studie belegt zugleich: Das gesellschaftliche Bild älterer Verbraucher:innen

ist positiver, als es die öffentliche Debatte oft suggeriert - eine große

Mehrheit der befragten Europäer:innen und Deutschen, auch der Jüngeren, sieht

ältere Menschen als Bereicherung für die Gesellschaft.

"Die öffentliche Debatte fokussiert sich auf die Herausforderungen des

demografischen Wandels - und übersieht dabei häufig, dass die Generation 60+

kontinuierlich zu einer der wichtigsten Konsumentengruppen heranwächst. Wer sie

versteht und bedient, erschließt sich einen Markt, der insgesamt noch immer

unterschätzt wird. " Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions,

Consors Finanz

Die Generation 60+ besteht aus selbstbestimmten Konsument:innen

Die Ergebnisse der Studie zeigen eine Generation 60+, die ihr Leben selbst und

aktiv gestalten möchte. Gesund bleiben (D: 91 Prozent, EU: 91 Prozent) und

finanziell unabhängig sein (D: 84 Prozent bzw. EU: 72 Prozent) sind ihre

wichtigsten Ziele. Dazu gehört, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu

wohnen (D: 87 Prozent, EU: 83 Prozent) - und den Ruhestand aktiv und bewusst zu

gestalten.

93 Prozent der deutschen Senior:innen (EU: 91 Prozent) wollen durch Konsum ihre

Lebensqualität verbessern. Konsum hat für die deutsche Generation 60+

insbesondere auch eine soziale Dimension: 64 Prozent sehen ihn als Weg, aktiv an

der Gesellschaft teilzuhaben. Ebenso viele wollen damit die Wirtschaft stützen.

"Die Generation 60+ will den Ruhestand genießen - und sie tut es. Sie konsumiert

nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie und für die

Gesellschaft. Sie begreift den Konsum als persönlichen Beitrag zu Wachstum und

gesellschaftlichem Wohlstand." Oliver Schurack, Head of Retail Financial

Solutions, Consors Finanz

Preisbewusst, qualitätsorientiert - und digitaler als erwartet

Bei der Einkaufsentscheidung zählen Preis, Qualität und Funktionalität.

Bemerkenswert: Während europäische Senior:innen Umweltfreundlichkeit und

Energieeffizienz unter die Top fünf ihrer Kaufkriterien einordnen, zählen die

deutschen 60+ diese Aspekte sogar zu ihren Top drei. Zudem ist die Generation

digitaler, als ihr Ruf vermuten lässt. Ausgestattet mit eigenem Smartphone,

shoppen sie versiert und regelmäßig in der Online-Welt.

"Unser Konsumbarometer 2026 zeigt, was ältere Konsument:innen antreibt, wie sie

einkaufen - und was der Markt tun muss, um sie wirklich zu erreichen. Und eines

wird dabei deutlich: Die Generation 60+ ist alles andere als homogen. Doch genau

das macht diese Zielgruppe so interessant." Oliver Schurack, Head of Retail

Financial Solutions, Consors Finanz

Weitere Informationen

- Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e869

15cd6bf4fd/47b6027858a4025f/003cbc4721b9/Konsumbarometer_2026_Consors_Finanz.p

df)

- Interview mit Experten Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions

(https://youtu.be/-1aGkyHeS_A)

- Grafiken (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer/alle-grafiken)

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 19. November bis 1. Dezember 2025 durch

Toluna-Harris Interactive in zehn Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland,

Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und

Großbritannien. Insgesamt wurden rund 11.000 Personen im Alter ab 18 Jahren

befragt. Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe

des jeweiligen Landes ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.

Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die

sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische

Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit

dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in

die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste

Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in

Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört

das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot

richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur

Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und

Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die

Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner

Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz

ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.

http://www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in

Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000

Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.

Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem

breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt

etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund

6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut.

Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer

modernen, innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Consors Finanz

Marc-Oliver Voigt

Pressesprecher

E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6322563

OTS: Consors Finanz BNP Paribas