|
01.06.2026 08:32:38
OTS: Continentale Versicherung / Continentale Versicherungsverbund: ...
Continentale Versicherungsverbund: 5-Milliarden-Euro-Marke
überschritten
Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit wuchs
2025 stärker als der Markt. Zudem überschritt er erstmals die
5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen
Geschäft stiegen um 7,3 Prozent (Markt +6,6 Prozent) auf 5,10 Milliarden Euro.
Die Ertragslage der Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und
Mannheimer bleibt auf hohem Niveau. Aus dem Kapitalanlagebestand von 28,06
Milliarden Euro erzielte der Konzern 2025 ein Kapitalanlageergebnis von 692
Millionen Euro. Das Bruttoergebnis des Verbundes liegt mit 637 Millionen Euro
leicht über dem Vorjahreswert. Vom Rohergebnis in Höhe von 587 Millionen Euro
fließen 91 Prozent an die Versicherten, unter anderem in Form von
Beitragsrückerstattungen. Das Eigenkapital stockte der Konzern im vergangenen
Geschäftsjahr um 56 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro auf.
Hundert Jahre Verlässlichkeit und Vertrauen als Fundament
In diesem Jahr begeht der Verbund ein besonderes Jubiläum: Die Continentale
Krankenversicherung a.G. feiert ihren 100. Geburtstag. Der Vorstand sieht den
Verbund hundert Jahre nach der Gründung der Muttergesellschaft im Januar 1926
auch langfristig gut gerüstet: "Wir sind als ein Versicherungsverbund auf
Gegenseitigkeit gegründet worden und dies auch immer geblieben. So tragen wir
Verantwortung über Generationen hinweg - für unsere Mitglieder, Vertriebspartner
und Mitarbeitenden", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schmitz. "Unsere
über Jahrzehnte gewachsene Unternehmenskultur mit Werten wie Verlässlichkeit,
Verantwortung und Vertrauen bildet das Fundament für den weiteren gemeinsamen
Erfolg, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen."
Ausgezeichneter Partner für Vermittler
Wie verlässlich und zukunftsgerichtet der Verbund seinen Vertriebspartnern zur
Seite steht, unterstreichen etliche Auszeichnungen. Zum Beispiel würdigte der
Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Continentale in seinem
Fairness-Rating für Versicherungsvertreter mit der Gesamtnote "sehr gut".
Auch freie Vermittler fühlen sich von der Continentale bestens umsorgt: Beim
"AssCompact Award - Maklerservice 2025" sicherte sich die Gesellschaft in der
Kategorie "KV & Pflege" wieder den ersten Platz und im Bereich "Private Vorsorge
/ Biometrie" den dritten Platz.
Neuausrichtung der Vertriebe
Um die Vertriebspartner künftig noch gezielter zu betreuen und Synergien zu
nutzen, hat der Verbund 2025 die Maklervertriebe der Continentale und Mannheimer
zusammengeführt. Die neue Struktur soll außerdem die Marktposition in der
Kompositversicherung schärfen. Des Weiteren will der Verbund seine Wettbewerbs-
und Zukunftsfähigkeit durch die Bündelung des Ausschließlichkeitsvertriebes
seiner Gesellschaften stärken.
Starker Arbeitgeber, starke Verantwortung
Der Continentale Versicherungsverbund erfreut sich auch als Arbeitgeber hoher
Attraktivität. So verlieh ihm der Verein Total E-Quality im Jahr 2025 zum
vierten Mal in Folge das Prädikat für Gleichstellung von Frauen und Männern. Er
zählt außerdem laut einer aktuellen Studie des Analyse- und Beratungshauses
ServiceValue zu den drei besten Ausbildungsbetrieben unter den Versicherern in
Deutschland.
Im Reputationsranking der Versicherungsbranche des IMWF für das Jahr 2025
verbesserte sich der Verbund maßgeblich auf Platz 4. Überdurchschnittlich gut
bewertet wurde er vor allem in den Bereichen Arbeitgeberattraktivität und
Nachhaltigkeit.
Aspekte der Nachhaltigkeit spielen auch eine zunehmend wichtige Rolle bei der
Produktgestaltung und in der Kapitalanlage. Eindrucksvoll sichtbar wird die hohe
Bedeutung dieses Themas für das Unternehmen am Direktionsstandort in Dortmund:
Der 2025 bezogene Continentale Campus erhielt die Gold-Zertifizierung der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).
Wieder kräftiges Neugeschäft in der Krankenversicherung
Auf langfristig ausgerichtetes Handeln legt die vor hundert Jahren gegründete
Continentale Krankenversicherung als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
traditionell großen Wert. Ende 2025 weist sie Beitragseinnahmen von 2,09
Milliarden Euro aus; das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im
Neugeschäft konnte sie erneut deutlich zulegen. Der Versichertenbestand nahm um
2,0 Prozent auf 1,3 Millionen Personen zu.
Die Angebote des Dortmunder Krankenversicherers überzeugen weiterhin nicht nur
Kunden, sondern auch unabhängige Analysten mit einem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise erhielt die Krankenvollversicherung
PREMIUM im aktuellen Spezialranking des Handelsblattes in Zusammenarbeit mit der
Ratingagentur Franke und Bornberg die Bestnote "exzellent". Die betriebliche
Krankenversicherung - ein weiterhin stark wachsendes Zielgruppensegment der
Gesellschaft - wurde zuletzt unter anderem vom Euro-Magazin und von Focus Money
in Kooperation mit dem Deutschen Finanz Service Institut (DFSI) als beste am
Markt ausgezeichnet.
Lebensversicherung mit starkem Wachstum
Das Geschäftsfeld Lebensversicherung konnte der Verbund kräftig ausbauen. Die
Sparte legte im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro zu.
Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die Continentale
Lebensversicherung AG. Sie weist 2025 ein Beitragsplus von 8,6 Prozent auf 1,27
Milliarden Euro aus. Entsprechend ihrer Strategie, langfristiges Wachstum in
erster Linie über laufende Beiträge zu erwirtschaften, ist der Anteil der
Einmalbeiträge an den gesamten Beitragseinnahmen mit 12,3 Prozent bei der
Continentale relativ gering. Im Markt beläuft sich dieser Anteil Ende 2025 auf
33,3 Prozent.
Nach wie vor setzt die Gesellschaft auf eine umfangreiche Produktpalette - mit
Fokus auf die Absicherung der Arbeitskraft und die Altersvorsorge. In den
maßgeblichen unabhängigen Ratings geht sie regelmäßig als Top-Anbieter hervor.
Ihre starke Position in der Altersvorsorge stellte sie zum Beispiel unlängst
beim Deutschen Versicherungs-Award unter Beweis, bei dem sie in vier Kategorien
Top-3-Platzierungen erreichte.
Ihre Schwestergesellschaft EUROPA Lebensversicherung wurde beim gleichen Award
zum vierten Mal in Folge zum besten Anbieter in der Altersvorsorge gekürt.
Dieser Geschäftsbereich des Kölner Direktversicherers entwickelte sich auch 2025
positiv, insbesondere das Neugeschäft mit fondsgebundenen Rentenversicherungen
zog weiter an. Aber auch im Segment Risikolebensversicherungen war die Nachfrage
höher als im Vorjahr, sie konnte die natürlichen Abläufe allerdings nicht
vollständig ausgleichen. So reduzierten sich die Beitragseinnahmen der EUROPA
Lebensversicherung 2025 geringfügig auf 338 Millionen Euro.
Beitragssteigerungen in der Schaden- und Unfallversicherung
Die drei Schaden- und Unfallversicherer des Continentale Versicherungsverbundes
erzielten insgesamt einen Anstieg der Beitragseinnahmen von 5,5 Prozent auf 1,40
Milliarden Euro.
Am kräftigsten legten die Beitragseinnahmen des Serviceversicherers Continentale
Sachversicherung AG zu. Sie erhöhten sich um 9,3 Prozent auf 692 Millionen Euro.
Die deutliche Zunahme resultiert wie im Markt auch aus Tarifanhebungen in der
Kraftfahrtversicherung. Zudem wuchs insgesamt der Versicherungsbestand der
Gesellschaft.
Die EUROPA Versicherung verbuchte den stärksten Beitragszuwachs ebenfalls in der
Sparte Kraftfahrt. Die gesamten Beitragseinnahmen des Direktversicherers stiegen
insgesamt um 7,3 Prozent auf 240 Millionen Euro.
Dagegen gingen die Beitragseinnahmen der Mannheimer Versicherung um 0,5 Prozent
auf 470 Millionen Euro zurück. Erhebliche Beitragssteigerungen ergaben sich auch
hier im Versicherungszweig Kraftfahrt. Einen Beitragssprung verzeichnetet der
Zielgruppenversicherer darüber hinaus bei seinen Markenprodukten, wie zum
Beispiel BELMOT für Oldtimerbesitzer. Beitragsrückgänge ergaben sich aufgrund
von Bestandssanierungen, die im Gegenzug zu einer erheblichen Verbesserung der
Schaden-Kosten-Quoten in den betreffenden Sparten führten.
So entwickelte sich die Schaden-Kosten-Quote der drei Sachversicherer insgesamt
erfreulich. Sie sank gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozentpunkte auf 91,6
Prozent.
Weiterhin heben sich die drei Sachgesellschaften auch in Ratings positiv von
anderen Marktteilnehmern ab. Zum Beispiel erhielt die Rechtsschutzversicherung
ConJure der Continentale Anfang 2026 das Prädikat "Fairste Konditionen" in einer
Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus Money. In einer weiteren
Fairness-Studie dieser Kooperationspartner schnitt die Mannheimer 2025 wieder
durchgängig mit Spitzenbewertungen wie "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" ab.
Die EUROPA überzeugte im vergangenen Jahr unter anderem Stiftung Warentest, ihre
Kfz-Versicherung bekam die Bestnote "Beitragsniveau: Weit besser als der
Durchschnitt".
Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner
zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und
gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung
AG ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das
mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die
Direktversicherer EUROPA Versicherungen.
Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft ist die Continentale Krankenversicherung
a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt
stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner
und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und
partnerschaftlich zu agieren.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de.
Pressekontakt:
Roya Omid-Fard
Leiterin Markenkommunikation und Presse
Tel.: 0231/919-1208
mailto:presse@continentale.de
http://www.continentale.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/6285404
OTS: Continentale Versicherung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.