05.02.2026 10:02:38
OTS: cosnova GmbH / cosnova wächst gegen den Markttrend und stellt die ...
cosnova wächst gegen den Markttrend und stellt die Weichen für
weiteres globales Wachstum (FOTO)
Sulzbach (Taunus) (ots) - Internationaler Expansionsschub, starke
Markenperformance und die Akquisition von Niche Beauty Lab: cosnova positioniert
sich auf dem Weg zur globalen Nr. 1.
Während sich der globale Kosmetikmarkt 2025 auf moderatem Niveau bewegt, setzt
cosnova mit essence und Catrice seinen Wachstumskurs fort und baut seine
Position als einer der erfolgreichsten Beauty-Player weltweit weiter aus. Mit
der Übernahme des spanischen Skincare-Spezialisten Niche Beauty Lab stärkt
cosnova sein bestehendes Skincare-Portfolio und geht einen strategischen Schritt
Richtung nächste Wachstumsphase. Das Familienunternehmen steigert den Umsatz auf
991 Mio. Euro (+ 4%). Im globalen Ranking belegt cosnova Platz 6 der Colour
Cosmetics Companies in Wert und Platz 2 in Menge; essence ist die meistverkaufte
Kosmetikmarke Europas. Im eCommerce wächst cosnova um rund 20 Prozent.
Die Integration von Niche Beauty Lab markiert einen zentralen Schritt in der
Weiterentwicklung des Unternehmens. "Die Expertise von Niche Beauty Lab verleiht
unserer globalen Innovationskraft zusätzlichen Schub und stärkt unsere
Positionierung als ganzheitlicher Beauty-Player", so Javier González, Co-Gründer
und Präsident von cosnova.
Ab Januar 2026 fließt das Know-how von Niche Beauty Lab - von wirkstoffbasierter
Hautpflege über agile Produktentwicklung bis hin zu Consumer Insights - direkt
in cosnovas globale Marken- und Innovationsstrategie ein und beschleunigt deren
Weiterentwicklung. cosnova und Niche Beauty Lab ergänzen sich in idealer Weise:
eine gemeinsame Haltung sowie ein übereinstimmendes Wertekonstrukt schaffen für
beide Organisationen einen echten Mehrwert.
Marken mit Zugkraft: essence & Catrice treiben das Wachstum
Was heute viele Marken verfolgen, hat cosnova vor fast 25 Jahren definiert: den
Anspruch, Schönheit für jeden und jede zugänglich zu machen. essence und Catrice
setzen damit weiterhin Maßstäbe und bestätigen auch 2025 ihre starke
Marktperformance.
"Seit über 20 Jahren stehen unsere Marken für die Demokratisierung der
Schönheit. Wir haben gezeigt, wie man hochwertige, innovative Kosmetik für alle
zugänglich macht und sind für viele in der Branche zum Vorbild geworden. Dieser
Pionier-Rolle bleiben wir treu, indem wir nah an unseren Communities bleiben,
mutig neue Wege gehen und unsere Marken kontinuierlich weiterentwickeln", so
Christina Oster-Daum, Co-Gründerin und Präsidentin von cosnova.
essence als Europas Nr. 1 Cosmetics Brand: essence festigt seine führende
Position und erreicht 2025 neue Dimensionen im Community-Engagement sowie in der
digitalen Reichweite. Die Juicy-Bomb-Familie bleibt ein Kultprodukt: echte
Must-haves in jedem Teenagerzimmer mit weltweit 57 Millionen verkauften
Produkten seit 2020. Limitierte Editionen wie "Spooky Bomb" oder die "essence x
Pepsi Collab" gehören zu den am schnellsten verkauften Produkten im deutschen
Drogeriemarkt.
Catrice mit starkem Markenprofil: Catrice definiert Affordable Luxury neu, indem
die Marke bewusst in Design, Performance und Innovation investiert. So macht
Catrice Premium-Beauty-Ansprüche zugänglich und stärkt die Position als moderne,
demokratische Beauty-Brand.
TikTok-Erfolg von essence und Catrice: Die Kampagne "JELLY vs. BOUNCY" stellte
im Herbst 2025 neue Social-Media-Bestmarken auf und machte essence zur Nr. 1
TikTok Make-up Brand weltweit. Catrice gehört zu den Top 3 Make-up Brands auf
TikTok weltweit. Zudem war essence eine der ersten Beauty-Marken mit Launch
eines TikTok Shops in Deutschland, neben bereits erfolgreich etablierten TikTok
Shops in USA und Malaysia.
Von Barcelona bis Bangalore: cosnova auf globalem Expansionskurs
Neben der starken Entwicklung in den Kernmärkten hat cosnova 2025 wichtige
Schritte unternommen, um seine Mission global weiterzutreiben und die
internationale Expansion strategisch zu stärken. Dabei geht es vor allem um
effizientere Strukturen und global vernetzte und lokal agierende Teams, die
Trends schneller erkennen, Bedürfnisse von Konsument:innen besser verstehen und
Speed-to-Market sichern, während die globale Markenidentität erhalten bleibt.
Zu den zentralen Meilensteinen zählen:
cosnova España und cosnova Eastern Europe: Mit der Übernahme des spanischen
Distributors mit Niederlassung in Barcelona stärkt cosnova ab 2026 die direkte
Marktpositionierung in einem der strategisch wichtigsten europäischen
Kernmärkte. Zusätzlich übernimmt cosnova den Eastern-Europe-Distributor und
betreut künftig 11 Länder in Südosteuropa aus einer gemeinsamen Einheit heraus,
um Synergien zu heben und operative Effizienz zu steigern.
UK: cosnova hat im britischen Markt zwei wichtige Meilensteine erreicht: essence
und Catrice wurden bei Primark mit einer sehr starken Präsenz gelistet und
verzeichnen herausragende Abverkaufszahlen. Gleichzeitig sind beide Marken bei
Boots online sowie in ersten Offline-Distributionen gelistet, was die wachsende
Relevanz im britischen Handel unterstreicht. Mit dem Ausbau des Geschäfts der
eigenen Gesellschaft cosnova UK wird cosnova seine lokale Präsenz nachhaltig
stärken.
USA: Die Listung bei Walmart eröffnet essence Zugang zu Millionen neuer
Konsument:innen.
Indien: Markteintritt in einem der dynamischsten Konsumgütermärkte weltweit.
Portfolio-Expansion durch Akquisition: Übernahme von Niche Beauty Lab als
strategisch wichtiger Schritt, um das Angebot über dekorative Kosmetik hinaus
auszubauen und neue Wachstumspotenziale im Skincare-Segment zu erschließen (ab
Januar 2026).
Internationale Neuausrichtung: Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen
für globales Wachstum und stärkere regionale Konsument:innennähe.
Next Level Logistik: Infrastruktur für globales Wachstum
Um die ambitionierten Wachstumsziele zu unterstützen, investiert cosnova gezielt
in den Ausbau seiner Logistikinfrastruktur:
Vollautomatisiertes Zentrallager: Anfang 2027 geht ein erweitertes Lager in
Betrieb, das die Kapazität im Vergleich zum heutigen Stand mehr als verdoppelt.
Regionale Logistik-Hubs: Das erste Lager für die Region Middle East & North
Africa (MENA) startet im Januar 2026 in Dubai - weitere regionale Standorte sind
geplant.
Diese Investitionen stärken die internationale Supply-Chain-Struktur, erhöhen
die Liefergeschwindigkeit und verbessern die Verfügbarkeit der Produkte
weltweit.
Über cosnova Beauty
cosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen
Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das
Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova
ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das
zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die
cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung
von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen.
Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000
Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.
Pressekontakt:
Eva Exner
Head of PR & Corporate Communications
E-Mail mailto:E.Exner@cosnova.com
Telefon +49 6196 76156 1425
Laura Kummert
Senior PR & Corporate Communications Manager
E-Mail mailto:L.Kummert@cosnova.com
Telefon +49 6196 76156 1095
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129219/6210918
OTS: cosnova GmbH
