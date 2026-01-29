OTS: cosnova GmbH / Nächster Wachstumsschritt für cosnova: Niche Beauty Lab ...

Nächster Wachstumsschritt für cosnova: Niche Beauty Lab wird Teil der

cosnova Gruppe (FOTO)

Sulzbach (Taunus) (ots) - Perfect Fit im Skincare-Bereich - cosnova erweitert

Portfolio um wissenschaftlich fundierten Spezialisten

cosnova, das international erfolgreiche Beauty-Unternehmen hinter den Color

Cosmetics Marken essence und Catrice, hat den spanischen Skincare-Spezialisten

Niche Beauty Lab übernommen. Die Akquisition ist zum 14. Januar wirksam

geworden. Mit diesem Schritt baut das familiengeführte Unternehmen seine

Expertise und sein Portfolio im Bereich Skincare gezielt weiter aus.

"Seit mehr als zwei Jahrzehnten schreiben wir mit unseren Marken essence und

Catrice eine internationale Erfolgsgeschichte und haben die Kategorie durch

Innovation und starke Konsumentenzentrierung geprägt", sagt Javier González,

President und Co-Founder von cosnova. "Im Zentrum dieses Erfolgs steht unser

Anspruch, Beauty zu demokratisieren und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

zu bieten. Mit Niche Beauty Lab haben wir einen Partner gefunden, der diese

Philosophie teilt - und damit perfekt zu cosnova passt. Mit der Akquisition

erschließt cosnova eines der dynamischsten Wachstumssegmente der

Beauty-Industrie und stärkt zugleich Skincare als strategisches Zukunftsfeld,

das wir durch wissenschaftliche Expertise, starke Marken und internationale

Skalierbarkeit gezielt weiterentwickeln wollen."

Strategische Ergänzung mit langfristiger Perspektive

Niche Beauty Lab wurde 2018 gegründet und entwickelt in eigenen Laboren

leistungsstarke, wissenschaftlich fundierte Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen

vertreibt seine Produkte über die Marken Transparent Lab, Theramid und Acnemy,

die in mehreren europäischen Märkten - darunter Deutschland - bereits

erfolgreich etabliert sind und bei Konsument:innen auf hohe Resonanz stoßen. Der

Fokus liegt auf wirksamen Inhaltsstoffen, transparenter Kommunikation und einer

starken digitalen Community.

Der globale Skincare-Markt zählt seit Jahren zu den wachstumsstärksten Segmenten

der Beauty-Industrie. Mit der Übernahme ergänzt cosnova sein bislang stark auf

Color Cosmetics ausgerichtetes Portfolio um einen Skincare-Spezialisten und

spricht damit neue Zielgruppen an.

" Seit unserer Gründung im Jahr 2018 verfolgen wir bei Niche Beauty Lab das

Ziel, die Regeln der Kosmetikindustrie zu verändern und Beauty zu

demokratisieren", sagt Sergio Chorrero, Founder und CEO von Niche Beauty Lab.

"Unser 'From the lab to your home'-Ansatz verbindet wissenschaftliche Expertise,

hochwirksame Formulierungen und außergewöhnliche Qualität zu erschwinglichen

Preisen. Mit cosnova haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über die

internationale Infrastruktur und Skalierungskompetenz für unseren nächsten

Wachstumsschritt verfügt, sondern auch unsere Werte teilt - bei vollständigem

Erhalt unserer Identität, unserer Teams und unserer Arbeitsweise."

Kontinuität in Führung, Standorten und operativem Geschäft

Stabilität und Kontinuität stehen bei der Integration von Niche Beauty Lab an

oberster Stelle. Die bestehenden Strukturen bleiben unverändert, ebenso der

Unternehmenssitz mit seinen 45 Mitarbeitenden in Canet de Mar. Sergio Chorrero

wird Niche Beauty Lab weiterhin als CEO führen und so die Kontinuität in Führung

und strategischer Ausrichtung sicherstellen. Gleichzeitig eröffnet das globale

Vertriebsnetzwerk von cosnova neue internationale Wachstumsmöglichkeiten in mehr

als 90 Märkten weltweit.

"Wir freuen uns sehr, Niche Beauty Lab in der cosnova Familie willkommen zu

heißen", sagt Christina Oster-Daum, President und Co-Founder von cosnova.

"Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt, um unser Portfolio weiter zu

stärken und sowohl Color Cosmetics als auch Skincare zu revolutionieren. Niche

Beauty Lab ist eine ideale Ergänzung für cosnova und teilt unseren Anspruch,

Konsument:innen weltweit hochwertige, innovative und wirksame Produkte zu

erschwinglichen Preisen anzubieten."

Über cosnova Beauty

cosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen

Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das

Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova

ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das

zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die

cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung

von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen.

Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000

Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für

die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.

Über Niche Beauty Lab

Niche Beauty Lab wurde 2018 in Spanien mit der Mission gegründet, die Regeln in

der Kosmetikindustrie zu verändern. Das Unternehmen folgt dem Anspruch, Kosmetik

zu demokratisieren, und zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, etablierte

Wege bewusst zu hinterfragen und neu zu denken. Im Fokus stehen wissenschaftlich

fundierte, wirksame Hautpflegeprodukte, die in eigenen Laboren entwickelt

werden. Mit diesem Ansatz hat sich Niche Beauty Lab als moderner

Skincare-Spezialist positioniert und ist heute in mehreren internationalen

Märkten vertreten.

