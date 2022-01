OTS: Coya AG / Luko und Coya fusionieren und schaffen führenden digitalen ...

Luko und Coya fusionieren und schaffen führenden digitalen

Sachversicherer in Europa / Durch den Zusammenschluss wird die

Luko-Gruppe zu einem der größten digitalen Herausforderer in Europa

(FOTO)

Paris/Berlin (ots) - Luko, eines der am schnellsten wachsenden Insurtechs in

Europa mit Hauptsitz in Paris, setzt seinen dynamischen Expansionskurs fort und

fusioniert mit Coya (https://luko.de), dem deutschen digitalen Vollversicherer.

Coya konnte mit Hausrat-, Haftpflicht und Haustierversicherungen in Deutschland

seit Gründung ein starkes Wachstum verzeichnen. Durch den Zusammenschluss wird

die neue Luko-Gruppe als europaweiter, digitaler Versicherer auftreten, der

Kunden über die reine Absicherung hinaus eine Vielzahl zusätzlicher Services

rund um das Zuhause bietet. Durch den Zusammenschluss mit der Coya AG wird die

Luko-Gruppe mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 300.000 Versicherten zu einer

der größten digitalen Versicherungen in Europa.

Mit der Integration von Coya in Luko wird eine paneuropäische Marke geschaffen,

die für absoluten Kundenfokus, Nachhaltigkeit und Einfachheit steht. Die Coya AG

als der Versicherer der neuen Gruppe wird in Luko Insurance AG umbenannt und

behält ihren Hauptsitz in Berlin; weitere Büros der Luko-Gruppe sind in Paris

und Madrid. Im Rahmen der Fusion werden das gesamte Team inklusive Management

sowie die Investoren von Coya an Bord bleiben und Teil der Luko-Gruppe werden.

Die Luko-Gruppe wird stark in den Berliner Standort investieren und mehr als 50

neue Mitarbeiter für die Betreuung der deutschen Kunden (Schaden- und

Kundendienstmitarbeiter sowie Vertriebsteam) sowie Entwickler für den Ausbau der

Luko-Plattform einstellen.

"Durch die Zusammenführung von Lukos einzigartigem Ökosystem sowie Coyas

Technologie und Versicherungslizenz entsteht ein neuer europäischer Marktführer,

der über das Versicherungswesen hinaus agiert. Luko bietet neben der Absicherung

viele Services rund um das Zuhause und gemeinsam können wir die Bedürfnisse von

Kunden noch besser erfüllen. Unsere Mission ist es, vom ersten Tag an Millionen

von europäischen Haushalten sicherer und umweltfreundlicher zu machen", sagt

Raphaël Vullierme, CEO von Luko, der das französische Insurtech 2018 in Paris

gründete.

"Beide Unternehmen haben eine sehr ähnliche DNA: Sie nutzen Technologie und

erfinden das traditionelle Versicherungsgeschäft neu, um die Kundenzufriedenheit

zu maximieren. Durch den Zusammenschluss von Coya und Luko kombinieren wir die

besten Technologien und Talente von zwei führenden europäischen Akteuren, wovon

alle Kunden von Luko und Coya profitieren werden. Wir freuen uns auf all die

Innovationen, die wir den europäischen Verbrauchern in den kommenden Jahren

bieten werden", sagt Max Bachem, CEO der Coya AG.

Luko und Coya ergänzen sich perfekt in der strategischen Ausrichtung

Die Fusion passt perfekt zur strategischen Ausrichtung beider Unternehmen: Luko

erweitert als führender digitaler Anbieter von Services und Versicherungen rund

um das Zuhause seine Plattform mit einem eigenen Risikoträger. Darüber hinaus

treibt Luko seine Expansion durch den Eintritt in den größten Versicherungsmarkt

in Europa voran. Coya hat in Luko den idealen Partner für die eigene geplante

Expansion gefunden: Schon in wenigen Wochen werden Coya-Kunden von der

Dienstleistungspalette der Luko-Plattform profitieren und Coya wird Luko-Kunden

in Frankreich und Spanien absichern. Die neue Luko-Gruppe bietet neben der

zusätzlichen Flexibilität und Schnelligkeit insbesondere ein breites Angebot an

Versicherungen und Services rund um das Zuhause an. Die Investoren von Luko und

Coya, zu denen Accel, EQT Ventures, Valar Ventures, Headline, Speedinvest und

Founders' Fund gehören, erschaffen mit der Fusion den am schnellsten wachsenden

digitalen Versicherer in Europa: Das gemeinsame Ziel sind bereits im kommenden

Jahr europaweit eine Million Kunden.

"Der europäische Versicherungsmarkt erlebt eine neue Welle der Konsolidierung.

Als einer der ersten Unterstützer von Coya freue ich mich, dass das Unternehmen

seine Anstrengungen verdoppelt und die Art und Weise, wie Versicherungen

wahrgenommen werden, verändert. Luko teilt diese Denkweise und bringt als

zertifiziertes B-Corp-Unternehmen mit seinem Fokus auf soziale Verantwortung und

Prävention einen erfrischenden Ansatz in die Sachversicherung ein. Der

Zusammenschluss ermöglicht es Coya und Luko, Technologie, Talent und soziales

Bewusstsein zu teilen, um die Zahl der Menschen, die ihr Zuhause sorgenfrei

genießen können, drastisch zu erhöhen", so Christian Miele, Partner bei

Headline.

Coya, das seit 2018 mit einer von der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin erteilten

Versicherungslizenz auf dem Markt ist, besticht mit seinem technologiebasierten

Versicherungsansatz und versichert derzeit rund 80.000 Menschen und Haustiere.

Coya bietet Hausrat-, Haftpflicht-, Haustier- und Fahrradversicherungen und ist

durch seinen datengetriebenen Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette

wesentlich effizienter als traditionelle Anbieter. So konnte Coya seine

Marktposition schnell ausbauen und sein Geschäft innerhalb der letzten zwölf

Monate fast verdreifachen.

Mit Luko kommt nun ein komplementäres Angebot auf den deutschen Markt: Der

französische Digitalversicherer hat einzigartiges digitales Ökosystem aufgebaut,

welches Versicherungen mit einer Reihe von Zusatzdiensten (zum Beispiel

Handwerkerservice, Präventionsberatung per Video, Überwachung des Strom- und

Wasserverbrauchs, etc.) rund um das Zuhause vereint. Als das am schnellsten

wachsende Insurtech-Unternehmen in Frankreich deckt Luko mehr als 200.000

Haushalte ab und setzt mit hervorragenden Kundenbewertungen neue

Branchenstandards. Der Erfolg von Luko basiert neben dem ausgezeichneten

Kundenservice auf einer nahtlosen Benutzeroberfläche, dem schnellsten

Schadenmanagement der Branche sowie dem Fokus auf soziale Verantwortung.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

deutschen Aufsichtsbehörde BaFin.

Über Luko

Luko erfindet die Hausratversicherung für Mieter und Hausbesitzer gleichermaßen

neu und stellt mit einem proaktiven und präventiven Ansatz die soziale

Verantwortung in den Mittelpunkt. Das B-Corp-zertifizierte Unternehmen mit

erstklassigem Kundenservice sichert bereits über 200.000 Kunden ab und ist das

am schnellsten wachsende Insurtech-Unternehmen in Europa. Luko wurde 2018 in

Paris gegründet und ist dabei, die Wahrnehmung der Menschen von Versicherungen

in etwas wirklich Positives zu verwandeln. Die Gründer Raphaël Vullierme (CEO)

und Benoit Bourdel (CTO) haben ihr Fachwissen kombiniert, um ein Unternehmen zu

schaffen, das die Gesellschaft unterstützt. Angetrieben von einer einzigartigen

Mischung aus Technologie, Transparenz und sozialer Verantwortung, richtet Luko

sein Wachstum auf ein neuartiges Versicherungsmodell aus, in dessen Mittelpunkt

sein Giveback-Programm steht, bei dem überschüssige Prämien an von den

Versicherungsnehmern ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

http://www.luko.eu

Über die Coya AG

Coyas Vision ist es, Europas führende digitale Versicherung zu werden.

Ausgestattet mit einer eigenen Versicherungslizenz der BaFin und selbst

entwickelter Technologie, kreiert Coya voll-digitale Versicherungen, die die

Möglichkeiten maschinellen Lernens entlang der gesamten Wertschöpfungskette

nutzen. Der digitale Versicherer rückt dafür die Kunden in den Mittelpunkt.

Gegründet von Andrew Shaw in 2016, bietet Coya heute Versicherungslösungen in

den Bereichen Hausrat, Privathaftpflicht, Fahrrad und E-Bike, Tierhaftpflicht-

und Tierkrankenversicherung an. Strategisch wie finanziell wird die Coya AG u.a.

von Valar Ventures, Headline, yabeo und dem Roland Berger Family Office

unterstützt.

Pressekontakt:

Léa Joussaume

Thomas Doriath

Email: mailto:press@luko.eu

Tel.: +49 176 / 24 24 42 83

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132169/5125892

OTS: Coya AG