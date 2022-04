OTS: Credi2 GmbH / Finanzierungsspezialist Credi2 stellt Weichen für weiteres ...

Finanzierungsspezialist Credi2 stellt Weichen für weiteres Wachstum /

Christian C. Waldheim und Jennifer Isabella Schimanko verstärken das

Führungsteam

München/Wien (ots) - Mit seiner Embedded-Service-Plattform erzielt das Fintech

Credi2 in der gesamten DACH-Region große Erfolge. Innovative Produkte hat der

Finanzierungsspezialist unter anderem mit Partnern wie der Volkswagen Bank,

Raiffeisen Bank International und Apple auf den Markt gebracht. Nun holen sich

die Gründer hochkarätige Verstärkung für die nächste Wachstumsphase: Mit

Christian C. Waldheim und Jennifer Isabella Schimanko verstärken zwei erfahrene

Profis das Führungsteam des Digital Payment Enablers.

"Der Markt für Embedded-Finance-Produkte wächst mit großer Geschwindigkeit und

hat ein enormes Potenzial. Als inzwischen etablierter Service-Spezialist

profitieren wir ganz besonders von dieser Entwicklung", sagt Credi2-Gründer und

Co-CEO Daniel Strieder. "Innerhalb des vergangenen Jahres haben wir die Zahl

unserer Mitarbeitenden auf aktuell knapp 90 erhöht. Nun stellen wir mit einer

breiter aufgestellten Führungsmannschaft die Weichen für weiteres Wachstum."

Künftig steht Daniel Strieder gemeinsam mit Christian C. Waldheim an der Spitze

des Unternehmens.

Credi2 auf dem Weg zur Nr. 1 bei BNPL und Subscriptions

Als neuer Co-CEO von Credi2 blickt Christian C. Waldheim auf eine lange Karriere

bei Start-ups und Konzernen zurück. Nach Stationen unter anderem bei der GfK war

er zuletzt Managing Director bei Link Mobility, dem führenden europäischen

Mobile-Messaging-Anbieter. Waldheim, der selbst schon erfolgreich Unternehmen

gegründet hat, ist ausgewiesener Digitalisierungs- und Vermarktungsspezialist.

Künftig wird er sich vor allem um Vertrieb, Marketing & PR sowie Investor

Relations kümmern. "Das Ziel ist, unsere Position im Embedded-Finance-Markt

weiter zu stärken und in den nächsten Jahren die führende Plattform für "Buy

now, pay later" und Subscriptions zu werden", sagt Christian C. Waldheim. "Mit

unseren innovativen Produkten ermöglichen wir es Banken, Händlern und

Herstellern, selbst aktiv in diesem Markt zu werden und nicht großen

FinTech-Konzernen oder internationalen Zahlungsanbietern das Feld zu

überlassen."

60 Prozent Mitarbeiterzuwachs in den vergangenen zwölf Monaten

Jennifer Isabella Schimanko verantwortet künftig beim Finanzierungsspezialisten

die Bereiche Personal und Strategie als Chief People & Strategy Officer. Vorher

war sie 17 Jahre lang in leitender Position bei der Allianz in CEE, zuletzt als

Head of Sales Strategy. Ihre Aufgabe ist es u.a., die personellen und

organisatorischen Voraussetzungen für das weitere Wachstum von Credi2 zu

schaffen. Geplant ist, in den nächsten zwölf Monaten weitere 30 bis 40

Mitarbeitende einzustellen. "Ich freue mich, die besten Leute für Credi2 zu

finden. Und natürlich auch darauf, das bestehende Team und die neuen

Mitarbeitenden so weiterzuentwickeln, dass wir unsere Absatzfinanzierungs-PS

künftig noch besser auf die Straße bringen können."

Über die Credi2 GmbH

Credi2 ist der Spezialist für Embedded-Finance-Lösungen, im Bereich von "Buy

now, pay later" und Subscriptions. Das Fintech ermöglicht es Banken,

Händler:innen und OEMs über die Credi2-Plattform moderne

Absatzfinanzierungs-Lösungen anzubieten. Zu den Kunden gehören u.a. die

Volkswagen Bank, die Raiffeisen Bank International und Apple. Gemeinsam mit

ihnen hat Credi2 in kurzer Zeit innovative und sehr erfolgreiche

Zahlungslösungen gelauncht.

Das Scale-up mit Sitz in Wien wurde 2015 von Daniel Strieder, Michael Handler

und Jörg Skornschek gegründet. Neben dem Founder-Trio gehören Christian C.

Waldheim und Jennifer Isabella Schimanko zum Führungsteam. Credi2 ist ein stark

wachsendes Fintech mit derzeit über 90 Mitarbeiter:innen aus ganz Europa.

