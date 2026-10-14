OTS: CREMER ERZKONTOR GmbH / CREMER ERZKONTOR gründet neue Gesellschaft in ...

CREMER ERZKONTOR gründet neue Gesellschaft in Dubai und stärkt Präsenz

im Nahen Osten und Afrika

Lübeck (ots) - Die CREMER ERZKONTOR GmbH setzt ihren internationalen

Wachstumskurs konsequent fort und gründet mit der CREMER ERZKONTOR Raw Materials

Trading Middle East FZE eine eigene Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen

Emiraten.

"Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in einer strategisch bedeutenden

Region und schaffen die Grundlage dafür, unser Geschäft in Afrika und dem Nahen

Osten weiter auszubauen", so Nils Fleig, CEO der CREMER ERZKONTOR GmbH. "Mit

unserer neuen Gesellschaft mit Sitz in Dubai können wir unsere Kunden und

Partner in der Region noch besser mit lokalen Dienstleistungen und integrierten

Supply-Chain-Lösungen unterstützen. Gleichzeitig erschließen wir damit neue

Marktpotenziale und stärken unsere internationale Position nachhaltig."

Die Leitung der neuen Gesellschaft übernimmt Jessika Calderon als General

Manager. Von Dubai aus wird CREMER ERZKONTOR die Zusammenarbeit mit Kunden,

Lieferanten und Partnern in der Region weiter intensivieren und sein Netzwerk

gezielt ausbauen.

Der Nahe Osten und Afrika zählen zu den dynamischsten Wachstumsmärkten der

globalen Rohstoffindustrie. Umfangreiche Infrastrukturprojekte, eine zunehmende

Industrialisierung sowie der steigende Bedarf an Rohstoffen und industriellen

Mineralien eröffnen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Durch seine

geographische Lage hat sich Dubai zudem zu einem der weltweit wichtigsten

Handels- und Logistikzentren entwickelt und bietet ideale Voraussetzungen für

die weitere internationale Expansion von CREMER ERZKONTOR.

Mit dem neuen Standort erweitert CREMER ERZKONTOR seine lokalen Vertriebs- und

Beschaffungsaktivitäten und stärkt zugleich seine internationalen Liefer- und

Handelsstrukturen. Die Nähe zu regionalen Märkten ermöglicht schnellere

Entscheidungen, kürzere Wege und eine noch engere Zusammenarbeit mit

Geschäftspartnern vor Ort.

Die neue Gesellschaft ist ein weiterer Meilenstein der internationalen

Wachstumsstrategie von CREMER ERZKONTOR und unterstreicht den Anspruch, weltweit

verlässliche, integrierte und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette anzubieten.

Über CREMER ERZKONTOR

Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR

(https://erzkontor.com/), gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der

internationale Handel, die Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von

Rohstoffen und Chemikalien mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen

Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros

auf fünf Kontinenten koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.

Pressekontakt:

Jessika Calderon

General Manager

CREMER ERZKONTOR Raw Materials Trading Middle East FZE

Jebel Ali Free Zone (JAFZA)

Dubai, United Arab Emirates

M +971 562124224

mailto:J.calderon@erzkontor.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181971/6370810

OTS: CREMER ERZKONTOR GmbH