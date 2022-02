OTS: CRIF Bürgel GmbH / Insolvenzrisiko in der Gastronomie deutlich erhöht / ...

Insolvenzrisiko in der Gastronomie deutlich erhöht / Zahl der

insolvenzgefährdeten Gastronomie-Unternehmen steigt in der

Corona-Pandemie um 30,8 Prozent (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Gastronomie ist eine von den Maßnahmen zur Eindämmung des

Virus am härtesten betroffenen Branchen. Eine aktuelle Analyse des

Informationsdienstleisters CRIF, in der mehr 100.000 Branchenunternehmen

ausgewertet wurden, zeigt nun, dass die Folgen der Pandemie das Insolvenzrisiko

in der Gastronomiebranche deutlich erhöht haben.

Derzeit (Stand Januar 2022) gelten laut Auswertung 16.567 Restaurants,

Gaststätten, Imbisse und Cafés in Deutschland als insolvenzgefährdet. Das sind

16,2 Prozent der analysierten Betriebe. Im Januar 2020 - vor der Corona-Pandemie

- lag die Zahl insolvenzgefährdeter Gastronomiefirmen bei 12.662 bzw. bei einem

Anteil von 12,4 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2020 ist die Zahl der

finanzschwachen und damit insolvenzgefährdeten Gastronomieunternehmen im Januar

2022 um 30,8 Prozent angestiegen.

Ein Blick auf die regionalen Zahlen zeigt, dass das Insolvenzrisiko bei

Unternehmen aus der Gastronomie in allen Bundesländern angestiegen ist.

Besonders deutlich in Bremen (plus 61,2 Prozent), Hamburg (plus 39,9 Prozent),

Berlin (plus 37,6 Prozent) und im Saarland (plus 36,8 Prozent).

Die absoluten Insolvenzzahlen in der Gastronomie waren in den Krisenjahren 2020

und 2021 hingegen rückläufig. So mussten 2020 1.640 Gastronomieunternehmen eine

Insolvenz anmelden. Dies entspricht einem Minus von 19,6 Prozent im Vergleich

zum Jahr 2019. 2021 waren es 1.456 Gastronomie-Insolvenzen und damit 11,2

Prozent weniger als 2020. Hauptursache für die geringe Zahl an Insolvenzen ist

die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Kombination mit den zahlreichen

Hilfspaketen für die Unternehmen.

"Bedingt durch die Corona-Krise haben viele Gastronomie-Unternehmen in

Deutschland derzeit wirtschaftliche Probleme. Die Zahl der Insolvenzen aus den

letzten Jahren spiegelt diese Situation nicht wider", kommentiert CRIF

Geschäftsführer Dr. Frank Schlein die aktuellen Zahlen. Da sich die

Insolvenzstatistiken auf die Vergangenheit beziehen, werden die genauen

Auswirkungen der Corona-Krise erst nachgelagert sichtbar werden. 2022 erwartet

CRIF bis zu 2.200 Insolvenzen in der Gastronomie (plus 51 Prozent).

In der aktuellen Analyse hat CRIF erstmals auch ausgewertet, wie viele

Gastronomieunternehmen aufgelöst wurden. 2019 und damit in dem Jahr vor der

Corona-Krise sind 2.578 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés vom Markt

verschwunden. In den Jahren 2020 (2.155) und 2021 (2.225) waren es entsprechend

weniger Gastronomieunternehmen, die nicht mehr am Markt aktiv sind.

Für die Studie hat CRIF Informationen zur Finanzlage von 101.956

Gastronomieunternehmen, die Aufschluss über die Zahlungsfähigkeit geben,

ausgewertet. Dazu zählen Angaben in Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen,

Mitarbeiter- und Umsatzzahlen oder Zahlungserfahrungen. Auch negative

Gerichtsmerkmale wie Mahnverfahren, Inkasso-Überwachungen oder allgemeine

Einträge im Schuldnerverzeichnis flossen ein. Die Insolvenzen und die vom Markt

verschwundenen Unternehmen sind nicht Bestandteil der 16.567

insolvenzgefährdeten Unternehmen.

