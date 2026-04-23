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23.04.2026 11:11:38
OTS: CUBOS / CUBOS Holding übernimmt ChargeOne und sichert 3.500 Ladepunkte ...
CUBOS Holding übernimmt ChargeOne und sichert 3.500 Ladepunkte sowie
alle Arbeitsplätze (FOTO)
Wolfsburg (ots) - Der Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieter CUBOS
übernimmt die Elektromobilitätsmarke ChargeOne von der heinemann Gruppe aus
München. Damit sichert das Wolfsburger Unternehmen alle Arbeitsplätze und
verdoppelt sein Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. CUBOS baut so seine
Position als führender Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in
Deutschland aus und stärkt gezielt seine Präsenz in Süddeutschland.
Sicherung aller Arbeitsplätze und nahtlose Integration
Im Zuge der Integration übernimmt CUBOS sämtliche Mitarbeitende und setzt auf
ihre tiefe Expertise in der Planung, Installation und dem Betrieb von
Ladeinfrastruktur. Alle bestehenden Kundenverträge bleiben vollumfänglich
erhalten. ChargeOne-Kunden können den gewohnten Betrieb ihrer Ladeinfrastruktur
ohne Unterbrechung fortsetzen und profitieren zusätzlich vom erweiterten
Leistungsportfolio, automatisierter Abrechnung und optimierten Betriebsprozessen
über die CUBOS-Plattform. Die Integration erfolgt schrittweise und beginnt ab
sofort.
"Mit der Übernahme von ChargeOne bauen wir gezielt unsere bundesweite
Servicepräsenz aus und schaffen durch die Bündelung unserer Stärken echten
Mehrwert. Wir sichern nicht nur ein etabliertes Unternehmen und seine
Arbeitsplätze, wir gewinnen auch ein starkes Team und ein gewachsenes
Kundennetz. Unsere Kunden profitieren sofort von erweiterten Services, digitalen
Prozessen und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Gemeinsam treiben wir
den Ausbau nachhaltiger Mobilität in Deutschland voran - mit dem Ziel, der
führende Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in Deutschland zu werden",
sagt Marc Wille, CEO von CUBOS.
CUBOS setzt Wachstumskurs fort
Mit dem Zusammenschluss vereinen zwei mittelständische Unternehmen ihre
komplementären Stärken: Gewachsene Kundenbeziehungen, tiefes technisches
Know-how sowie etablierte Prozesse im Betrieb und in der Abrechnung von
Ladeinfrastruktur. CUBOS setzt dabei auf ein in Deutschland entwickeltes Hard-
und Software-Portfolio, das Planung, Installation und Betrieb aus einer Hand
ermöglicht. Die Qualität und Betriebssicherheit der bestehenden
Ladeinfrastruktur werden erhöht, digitale Prozesse und Automatisierungen weiter
ausgebaut und das Geschäft rund um Betrieb und Service von Ladeinfrastruktur
skaliert. Mit der Übernahme wird Süddeutschland zum strategischen Standbein für
CUBOS' deutschlandweite Expansion. Mehr als 7.000 Ladepunkte bundesweit
unterstreichen den Anspruch des Wolfsburger Unternehmens, ein führender Anbieter
flächendeckender Ladeinfrastruktur zu werden.
Vorteile und Synergien für Kundinnen und Kunden auf einen Blick:
- Erweiterte Service- und Wartungskapazitäten: Kunden von ChargeOne profitieren
direkt von den erweiterten Serviceleistungen von CUBOS und einem stärkeren
Support-Netzwerk.
- Made in Germany: CUBOS entwickelt und produziert ein hochwertiges Hard- und
Software- Portfolio in Deutschland.
- Nahtlose Integration: Kundenverträge bleiben bestehen. Die Integration erfolgt
Schritt für Schritt, um eine bestmögliche Kontinuität zu gewährleisten.
- Digitale Prozesse und Automatisierung: Optimierte Betriebsführung, digitale
Abrechnung und Backend-Integration über die CUBOS-Plattform sorgen für mehr
Transparenz, Effizienz und Betriebssicherheit.
- Flächendeckende Präsenz: Mit der Integration von ChargeOne stärkt CUBOS seine
Position in Süddeutschland und bietet gleichzeitig deutschlandweit ein
flächendeckendes, zuverlässiges Ladeinfrastruktur-Angebot.
- Mittelstand trifft Mittelstand: Zwei erfahrene, mittelständische Unternehmen
vereinen ihre Kompetenzen und bringen gewachsene Kundenbeziehungen, fundiertes
technisches Know-how und etablierte Prozesse zusammen.
- Nachhaltige Ladeinfrastruktur: Die Bündelung von Kompetenzen schafft die
Grundlage für den Ausbau klimafreundlicher Ladeinfrastruktur aus einer Hand -
von der Planung über die Installation bis zum Betrieb.
Über CUBOS
CUBOS ermöglicht bundesweit Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, ihre
Energieversorgung effizienter, nachhaltiger und unabhängiger vom öffentlichen
Stromnetz zu gestalten. Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen entwickelt
und produziert ganzheitliche Energielösungen mit Fokus auf intelligente
Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Photovoltaik. Mehr als 130 Mitarbeitende
sorgen mit eigener Hardware, intelligenter Software und integrierter
Sicherheits- und Schutztechnologie für volle Transparenz über Energieflüsse,
optimiertes Lastmanagement und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung.
Pressekontakt:
Christopher Schulz
Head of Marketing, CUBOS
+49 162 4301560
mailto:christopher.schulz@cubos.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182426/6261175
OTS: CUBOS
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