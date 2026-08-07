OTS: Dachser SE / Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie ...

Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie Canada (FOTO)

Kempten/Boisbriand (ots) - Logistikdienstleister investiert in seine Luft- und

Seefrachtsparte und stärkt Präsenz in Nordamerika

Der weltweit tätige Logistikdienstleister Dachser geht eine strategische

Partnerschaft mit der kanadischen Luft- und Seefrachtspedition Synergie Canada

ein. Teil der Vereinbarung ist, dass Dachser 10 Prozent der Anteile an Synergie

Canada übernimmt.

Synergie Canada erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 100 Mitarbeitenden einen

Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Das 2008 gegründete Unternehmen aus der Nähe

von Montreal, Québec, ist insbesondere mit Luft- und Seefrachtdienstleistungen

auf transatlantischen und transpazifischen Routen aktiv und bedient Kunden aus

den Branchen Fashion, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Technologie. Darüber

hinaus bietet Synergie Canada auch Lkw-Transporte in Kanada sowie

grenzüberschreitend in die USA an. Das Unternehmen wurde mehrfach mit dem

Gütesiegel "Best Managed Companies Canada" ausgezeichnet.

"Kanada ist ein hoch interessanter Standort für einen globalen

Logistikdienstleister wie Dachser. Als Mitglied der sieben bedeutendsten

Industriestaaten ist die kanadische Wirtschaft eng mit den Volkswirtschaften auf

dem amerikanischen Kontinent, sowie unseren Zielmärkten in Europa vernetzt",

erläutert Dr. Tobias Burger, COO Air & Sea Logistics von Dachser. "Unsere

Präsenz auf dem kanadischen Markt zu erweitern, ist wesentlich für das weitere

Wachstum unseres Geschäftes außerhalb Europas. Wir freuen uns, mit Synergie

Canada den idealen Partner für diese Expansion gefunden zu haben."

"Synergie Canada ist in den 15 Jahren seit seiner Gründung dynamisch gewachsen:

Von einer klassischen Landverkehrsspedition zu einem der führenden kanadischen

Logistikdienstleister für internationale Luft- und Seefrachttransporte", sagt

Marc-André Guindon, President von Synergie Canada. "Gemeinsam mit Dachser können

wir nun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung vollziehen und unseren

Kunden einen noch besseren Zugang zu den internationalen Märkten, insbesondere

in Europa, anbieten."

Über Dachser:

Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet

Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von

zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics.

Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und

Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie

branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes

europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte

Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser

im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der

Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer

Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42

Ländern vertreten. In Nordamerika ist Dachser mit 13 Transport- und

Warehouse-Standorten in den USA und Mexiko vertreten und beschäftigt rund 400

Mitarbeitende.

Weitere Pressemitteilungen von Dachser finden Sie hier:

https://www.dachser.de/de/mediaroom/

Im DACHSER magazin finden Sie regelmäßig aktuelle Berichte, Reportagen,

Fachartikel und Interviews zu Themen, die uns heute und morgen beschäftigen:

https://magazin.dachser.de/

Medienkontakt Dachser:

Christian Weber

Department Head Corporate Public Relations

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Phone: +49 831 5916-1425

Fax: +49 831 5916 81425

mailto:christian.weber@dachser.com

dachser.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81940/6329389

OTS: Dachser SE