OTS: DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH / Hidden Champions bewegen das ...

Hidden Champions bewegen das Standortranking Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Die neueste Version des Standortrankings Deutschland ist

erschienen. 2.237 Orte konnten ihre Platzierung verbessern, während 1.708 Städte

eine Verschiebung nach unten hinnehmen mussten. Neun Neueinsteiger sind zu

verzeichnen. Insgesamt sind 4.030 Städte in Deutschland erfasst.

Das halbjährlich erscheinende Ranking bewertet die wirtschaftliche Bedeutung

deutscher Städte hinsichtlich ihrer Unternehmensstärke und zeigt dadurch die

Auswirkungen der Veränderungen in der Unternehmenslandschaft auf Standortebene

auf. Basis des Rankings sind die aktuell 25.029 als relevante Marktakteure

(https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutschlands-top-unternehmen/) eingestuften

Top-Unternehmen Deutschlands.

Wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen berücksichtigt

Die Veränderungen im aktuellen Ranking resultieren aus verschiedenen Ursachen.

Zum einen spiegeln sie die wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen

wider, zum anderen führen Neuzuordnungen von Unternehmen in bestimmte

Top-Segmente zu Anpassungen. Zudem wirken sich Unternehmensaufspaltungen,

Verkäufe, Verlagerungen und zuletzt vermehrt Insolvenzen auf die Datengrundlage

aus. Auch eine laufende, öffentliche durchgeführte Standortbenotung beeinflusst

das Ranking.

Neu einberechnet: Hidden Champions

Besonders hervorzuheben für die neue Version ist die erstmalige Einbeziehung der

Unternehmensgruppe der Hidden Champions Deutschland

(https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutschlands-hidden-champions/).

DDW-Research hat 2.084 dieser "heimlichen" Weltmarktführer mit starker

Exportorientierung identifiziert und deren Heimatstandorte für das Ranking

berücksichtigt.

Trotz dieser Veränderungen bleiben die Top-10 der stärksten

Unternehmensstandorte unverändert: München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main,

Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Essen, Bonn und Wolfsburg führen weiterhin das

Ranking an. Jena, Garching b.München und Fürth stießen neu in der Top-100.

Reutlingen führt mit einer Durchschnittsnote von 1,57 bei der individuellem

Standortbenotung.

Das Standortranking ist online frei für jede Stadt recherchierbar unter

https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland/

Pressekontakt:

Hinweis für Redaktionen: Die DDW-Research stellt gerne detaillierte Auszüge für

Städte und Regionen für Redaktionen bereit.

DDW Die Deutsche Wirtschaft

Christin Cheung

corporate@die-deutsche-wirtschaft.de

030 / 700 1656-4

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

DDW Die Deutsche Wirtschaft ist das offene Informationsnetzwerk der

Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker deutschen Wirtschaft.

https://die-deutsche-wirtschaft.de

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor freundlichem Auftakt -- Börsen in China verlieren - Tokio im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex dürften am Dienstag mit einem leichten Plus in den Handel starten. Derweil verbuchen die Indizes in China Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

