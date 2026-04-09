|
09.04.2026 09:56:38
OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Debeka leistet so viel für ihre Mitglieder ...
Debeka leistet so viel für ihre Mitglieder wie nie zuvor und wächst
doppelt so stark wie die Branche (FOTO)
Koblenz (ots) - Versicherungsgruppe steigert Beitragseinnahmen um mehr als 13
Prozent auf fast 15 Milliarden Euro / 17 Milliarden Euro an direkten und
indirekten Leistungen für Versicherte / Marktführer in der privaten
Krankenversicherung und "Versicherer des Jahres 2026" / Fast 17.000
Beschäftigte.
Die Debeka-Versicherungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 mit mehr als 17
Milliarden Euro so viel für ihre Mitglieder geleistet wie nie zuvor. Das sind
zwei Milliarden Euro mehr als sie an Beitragseinnahmen erzielt hat - die
Differenz erwirtschaftet die Debeka aus Kapitalerträgen (2025: 2,6 Milliarden
Euro). Gleichzeitig wuchs die Versicherungsgruppe mit einem Beitragsplus von
13,2 Prozent doppelt so stark wie die Branche, die laut Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) um 6,6 Prozent zulegte.
"Die Debeka gibt mehr an ihre Mitglieder zurück, als sie an Beiträgen einnimmt",
erklärt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "17 Milliarden Euro für
unsere Versicherten, finanziert aus Beiträgen und erfolgreicher Kapitalanlage.
Das ist der Kern unserer Philosophie als genossenschaftlich geprägter
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit: Wir wirtschaften ausschließlich und
alleine für unsere Mitglieder."
Von den Leistungen in Höhe von 17,0 Milliarden Euro entfielen 11,8 Milliarden
Euro auf direkte Leistungen - etwa für Aufwendungen im Krankheitsfall, für
Schadenregulierungen sowie für Renten- und Ablaufleistungen in der
Lebensversicherung. Weitere 5,2 Milliarden Euro investierte die Debeka in den
Aufbau von Alterungsrückstellungen in der Krankenversicherung und
Deckungsrückstellungen in der Lebensversicherung. Allein der
Alterungsrückstellung in der Krankenversicherung wurden 2,8 Milliarden Euro
zugeführt - sie beläuft sich damit auf 57,2 Milliarden Euro. Mit den
Alterungsrückstellungen werden die mit dem Alter steigenden
Gesundheitsleistungen der Versicherten finanziert. Anders als in der
Gesetzlichen Krankenversicherung müssen diese höheren Ausgaben für ältere
Versicherte in der PKV nicht von den jüngeren finanziert werden. Vielmehr sorgt
hier jede Generation für sich selbst vor.
Überschüsse und niedrige Kosten kommen den Mitgliedern zugute
Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gibt
die Debeka den größten Teil ihrer Überschüsse an die Mitglieder weiter - Jahr
für Jahr deutlich mehr als der Branchendurchschnitt. So erhielten allein in der
Krankenversicherung im September 2025 mehr als 320.000 Versicherte eine
Beitragsrückerstattung von insgesamt rund 219 Millionen Euro, weil sie im
Vorjahr keine Leistungen in Anspruch genommen hatten. Auch 2026 können
Versicherte erneut mit einer hohen Rückerstattung rechnen. Möglich machen das
auch niedrige Kosten: Die Verwaltungskostenquote der Debeka Krankenversicherung
beträgt 1,3 Prozent, bei der Branche waren es 2024 2,3 Prozent. Auch die
Abschlusskostenquote liegt mit 3,2 Prozent weit unter dem Branchenschnitt von
zuletzt 7,3 Prozent.
Debeka-Versicherungsgruppe wächst in Kernbereichen
Zum Wachstum der Debeka-Versicherungsgruppe trugen alle drei
Versicherungsbereiche bei: Die Krankenversicherung, mit insgesamt über fünf
Millionen Mitgliedern und mehr als 2,5 Millionen Vollversicherten das größte
Unternehmen der Gruppe, steigerte ihre Beitragseinnahmen um 17,8 Prozent auf 9,7
Milliarden Euro. Zum Wachstum trugen ein erneut gewachsener
Vollversichertenbestand und notwendige Anpassungen an die gestiegenen Kosten im
Gesundheitswesen bei. Die Lebensversicherung und die Pensionskasse erzielten
zusammen Beitragseinnahmen von 3,9 Milliarden Euro - ein Plus von 3,9 Prozent.
Besonders gefragt: fondsbasierte Rentenversicherungen und Produkte mit
einmaligem Beitrag. Das Neugeschäft lag mit fast 117.000 neuen
Hauptversicherungen um 7,4 Prozent über dem Vorjahr und übertraf die eigene
Prognose. Die Allgemeine Versicherung wuchs um 10,9 Prozent auf 1,5 Milliarden
Euro - deutlich stärker als die Branche mit 7,6 Prozent. Der Vertragsbestand
kletterte erstmals auf mehr als 7,3 Millionen Verträge.
"Unsere Jahresergebnisse untermauern, warum die Debeka Anfang 2026 als
'Versicherer des Jahres' ausgezeichnet wurde: Wir wachsen in allen Bereichen,
investieren in neue Produkte wie unsere preisgekrönte Cyberversicherung und
halten die Kosten für unsere Mitglieder niedrig", ordnet Brahm ein. "Dass diese
Auszeichnung direkt aus der öffentlichen Wahrnehmung und den Stimmen der
Menschen entsteht, motiviert uns besonders."
Position unter den größten Versicherern gefestigt
Die Debeka festigt mit diesen Ergebnissen ihre Position als Marktführer in der
privaten Krankenversicherung, als viertgrößter Lebensversicherer und als
fünftgrößter Erstversicherer in Deutschland. Rund 7,6 Millionen Mitglieder
vertrauen der Debeka-Gruppe mit fast 22 Millionen Verträgen. Die Bilanzsumme der
Versicherungsgruppe stieg um 4,0 Prozent auf 127,5 Milliarden Euro, die
Kapitalanlagen beliefen sich auf 118,8 Milliarden Euro (+ 3,1 Prozent).
Bausparkasse: Zinswende macht Bauspardarlehen attraktiver
Die Debeka Bausparkasse profitierte vom veränderten Zinsumfeld: Die
Kreditneuzusagen stiegen um rund 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro (Vorjahr:
931 Millionen Euro). Bauspardarlehen mit ihren festen und planbaren Konditionen
gewinnen für Immobilienfinanzierer damit an Attraktivität.
Fast 17.000 Beschäftigte - so viele wie nie
Die Debeka-Gruppe beschäftigte zum Jahresende fast 17.000 Mitarbeitende, 156
mehr als im Vorjahr und damit so viele wie nie zuvor. Die Debeka bleibt außerdem
der größte Ausbilder der Versicherungsbranche.
Ausblick 2026
Trotz eines insgesamt verhaltenen wirtschaftlichen Umfelds - das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2025 nur um 0,2 Prozent, die führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten aktuell für 2026 eine Zunahme um 0,6
Prozent - rechnet die Debeka auch im laufenden Jahr mit einem weiteren
branchenüberdurchschnittlichen Wachstum. Der GDV prognostiziert für die Branche
ein Beitragsplus von 4,7 Prozent.
Pressekontakt:
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
Debeka Allgemeine Versicherung AG
Debeka Pensionskasse AG
Debeka Bausparkasse AG
56058 Koblenz
Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
Telefax (02 61) 4 98 - 11 11
E-Mail mailto:presse@debeka.de
Internet http://www.debeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6251920
OTS: Debeka Versicherungsgruppe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.