OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse ...

Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse setzt sich in vier Kategorien

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Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse hat beim Finanz-Award 2026 von ntv, der

FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gleich

vier Auszeichnungen erhalten. In einem der renommiertesten Branchenvergleiche im

deutschen Finanzmarkt - mit über 300 analysierten Anbietern - setzte sich die

Koblenzer Bausparkasse sowohl bei den objektiv erhobenen Konditionen als auch im

Urteil von rund 16.000 befragten Verbraucherinnen und Verbrauchern durch.

Vier Auszeichnungen in zwei Bewertungsdimensionen

Der Finanz-Award bewertet in diesem Jahr erstmals getrennt nach objektiven

Konditionen und subjektivem Kundenurteil. Die Debeka Bausparkasse erhielt in

beiden Dimensionen Auszeichnungen - im Bereich Konditionen als "Top

Baufinanzierer" (10 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen " (36 Monate

Vorlaufzeit, 10 Jahre) sowie im Bereich Kundenurteil als "Top Baufinanzierer"

(10 und 15 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen" (12 und 36 Monate

Vorlaufzeit, 10 Jahre).

Debeka richtet sich konsequent an Kunden aus

Dass die Debeka Bausparkasse sowohl bei den Konditionen als auch im Kundenurteil

überzeugt, ist aus Sicht von Dirk Botzem, Vorstand der Debeka Bausparkasse, kein

Zufall: "Wir richten unser Angebot konsequent an den Interessen unserer Kunden

aus. Diese Auszeichnungen zeigen, dass sich das in messbaren Ergebnissen

niederschlägt. Über 300 Anbieter wurden analysiert, über 11.900 Datensätze

ausgewertet und mehr als 16.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Dass

die Debeka Bausparkasse in diesem Wettbewerbsfeld gleich vierfach ausgezeichnet

wird, bestätigt unseren Kurs."

Bausparen als stabiler Baustein der Wohnungsbaufinanzierung

Gerade in Zeiten schwankender Zinsen brauchen Menschen, die in Wohneigentum

investieren, verlässliche Rahmenbedingungen. Die Debeka Bausparkasse sieht

Bausparen als ein Instrument, das genau diese Planungssicherheit bietet. "Die

Auszeichnung als Top Baufinanzierer und Top Forward-Darlehen zeigt, dass unsere

Tarife dort überzeugen, wo es für die Menschen am wichtigsten ist: bei der

planbaren Finanzierung ihres Zuhauses. Wer sich heute Zinssicherheit über 10

oder 15 Jahre verschafft, trifft eine kluge Entscheidung - das ist in einem

volatilen Zinsumfeld ein entscheidender Vorteil", sagt Alexander Weber, Vorstand

der Debeka Bausparkasse.

Über die Debeka Bausparkasse

Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in

Koblenz und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 8,7 Milliarden Euro zu den

größten privaten Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst

Bausparen, Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienvermittlung.

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