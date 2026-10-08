OTS: Debtist GmbH / Malte Müller wird CFO von Debtist (FOTO)

Malte Müller wird CFO von Debtist (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neuer CFO verstärkt das Führungsteam und begleitet die

nächste Wachstumsphase

- Malte Müller übernimmt die Position des Chief Financial Officer bei Debtist

- Der erfahrene Finance-Manager wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist

- Mit der neu geschaffenen CFO-Position stärkt Debtist seine Finanzorganisation

für weiteres internationales Wachstum

Debtist verstärkt sein Führungsteam und beruft Malte Müller zum Chief Financial

Officer (CFO). In seiner neuen Rolle verantwortet Müller künftig den

Finanzbereich des Unternehmens. Mit der Berufung baut Debtist sein

Management-Team vor dem nächsten Wachstumsschritt gezielt weiter aus.

Müller wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist. Dort war er als Head of

Finance & Tax für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Finance-Funktion

verantwortlich. Neben Accounting, Financial Planning und Budgeting gehörten auch

Corporate Finance und Fundraising zu seinem Verantwortungsbereich. Dabei

sammelte er umfassende Erfahrung im Aufbau internationaler Finanzstrukturen in

einem schnell wachsenden Technologieunternehmen.

Erfahrung aus einem internationalen Fintech-Umfeld

Mit Müller gewinnt Debtist einen Finance-Manager, der sowohl die Dynamik

wachstumsstarker Technologieunternehmen als auch die Anforderungen

internationaler Strukturen kennt.

Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre richtet Debtist den Blick

zunehmend auf die weitere europäische Expansion. Die Berufung eines CFO ist

dabei ein wichtiger Schritt, um das Management-Team für die nächste

Entwicklungsphase breiter aufzustellen und die weitere Skalierung des

Unternehmens gezielt zu begleiten.

Müller hebt dabei insbesondere die enge Verbindung zwischen Finance und dem

Kerngeschäft von Debtist hervor. Zahlungsströme und Forderungen sind im

Forderungsmanagement nicht nur klassische Finanzthemen, sondern unmittelbar Teil

des Produkts und der Wertschöpfung.

"Im Inkasso ist Finance ganz nah am Kerngeschäft - wir bewegen jeden Tag Geld

für unsere Kunden. Mein Ziel ist eine Finanzfunktion, die mit Debtist mitwächst:

mit sauberen Daten, automatisierten Prozessen und einer Transparenz, auf die

sich Kunden, Team und Gesellschafter verlassen können." - Malte Müller, CFO von

Debtist

Führungsteam für weiteres Wachstum gestärkt

Mit der Berufung Müllers stärkt Debtist sein Management-Team in einer wichtigen

Wachstumsphase. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren stark

entwickelt und will seine Position im europäischen Markt in den kommenden Jahren

deutlich ausbauen.

Mit der CFO-Besetzung schafft Debtist zusätzliche Strukturen, um das weitere

Wachstum aktiv zu steuern und die internationale Expansion auf Management-Ebene

zu begleiten.

"Malte bringt genau die Kombination mit, die wir für unsere nächste Phase

gesucht haben: Erfahrung aus einem schnell wachsenden Fintech, ein starkes

Verständnis für internationale Strukturen und einen sehr unternehmerischen Blick

auf Finance. Wir freuen uns sehr, dass er Debtist künftig als CFO mitgestaltet."

- Matteo Benedetti, Co-Founder von Debtist

Müller hat seine neue Rolle bei Debtist bereits angetreten.

Über Debtist

Debtist ist ein technologiegetriebenes Unternehmen für Forderungsmanagement und

Inkasso, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die

proprietäre, KI-basierte Plattform von Debtist ersetzt manuelle Prozesse durch

eine vollständig digitale und hochautomatisierte Lösung, die die gesamte

Wertschöpfungskette abdeckt - von vorgerichtlichem Mahnwesen bis hin zur

langfristigen Überwachung und Realisierung von Forderungen.

Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die

kontinuierliche Optimierung der Ansprache verbessert Debtist die

Einziehungsquoten und stellt gleichzeitig regulatorische Konformität und

Transparenz über verschiedene Märkte hinweg sicher. Debtist bedient

mittelständische und große Unternehmen und ist aktuell in Deutschland, den

nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich aktiv.

Mehr erfahren unter: http://www.debtist.com/

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Debtist GmbH

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