|
08.10.2026 11:31:38
OTS: Debtist GmbH / Malte Müller wird CFO von Debtist (FOTO)
Malte Müller wird CFO von Debtist (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Neuer CFO verstärkt das Führungsteam und begleitet die
nächste Wachstumsphase
- Malte Müller übernimmt die Position des Chief Financial Officer bei Debtist
- Der erfahrene Finance-Manager wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist
- Mit der neu geschaffenen CFO-Position stärkt Debtist seine Finanzorganisation
für weiteres internationales Wachstum
Debtist verstärkt sein Führungsteam und beruft Malte Müller zum Chief Financial
Officer (CFO). In seiner neuen Rolle verantwortet Müller künftig den
Finanzbereich des Unternehmens. Mit der Berufung baut Debtist sein
Management-Team vor dem nächsten Wachstumsschritt gezielt weiter aus.
Müller wechselt vom Berliner Fintech bunch zu Debtist. Dort war er als Head of
Finance & Tax für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Finance-Funktion
verantwortlich. Neben Accounting, Financial Planning und Budgeting gehörten auch
Corporate Finance und Fundraising zu seinem Verantwortungsbereich. Dabei
sammelte er umfassende Erfahrung im Aufbau internationaler Finanzstrukturen in
einem schnell wachsenden Technologieunternehmen.
Erfahrung aus einem internationalen Fintech-Umfeld
Mit Müller gewinnt Debtist einen Finance-Manager, der sowohl die Dynamik
wachstumsstarker Technologieunternehmen als auch die Anforderungen
internationaler Strukturen kennt.
Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre richtet Debtist den Blick
zunehmend auf die weitere europäische Expansion. Die Berufung eines CFO ist
dabei ein wichtiger Schritt, um das Management-Team für die nächste
Entwicklungsphase breiter aufzustellen und die weitere Skalierung des
Unternehmens gezielt zu begleiten.
Müller hebt dabei insbesondere die enge Verbindung zwischen Finance und dem
Kerngeschäft von Debtist hervor. Zahlungsströme und Forderungen sind im
Forderungsmanagement nicht nur klassische Finanzthemen, sondern unmittelbar Teil
des Produkts und der Wertschöpfung.
"Im Inkasso ist Finance ganz nah am Kerngeschäft - wir bewegen jeden Tag Geld
für unsere Kunden. Mein Ziel ist eine Finanzfunktion, die mit Debtist mitwächst:
mit sauberen Daten, automatisierten Prozessen und einer Transparenz, auf die
sich Kunden, Team und Gesellschafter verlassen können." - Malte Müller, CFO von
Debtist
Führungsteam für weiteres Wachstum gestärkt
Mit der Berufung Müllers stärkt Debtist sein Management-Team in einer wichtigen
Wachstumsphase. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren stark
entwickelt und will seine Position im europäischen Markt in den kommenden Jahren
deutlich ausbauen.
Mit der CFO-Besetzung schafft Debtist zusätzliche Strukturen, um das weitere
Wachstum aktiv zu steuern und die internationale Expansion auf Management-Ebene
zu begleiten.
"Malte bringt genau die Kombination mit, die wir für unsere nächste Phase
gesucht haben: Erfahrung aus einem schnell wachsenden Fintech, ein starkes
Verständnis für internationale Strukturen und einen sehr unternehmerischen Blick
auf Finance. Wir freuen uns sehr, dass er Debtist künftig als CFO mitgestaltet."
- Matteo Benedetti, Co-Founder von Debtist
Müller hat seine neue Rolle bei Debtist bereits angetreten.
Über Debtist
Debtist ist ein technologiegetriebenes Unternehmen für Forderungsmanagement und
Inkasso, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die
proprietäre, KI-basierte Plattform von Debtist ersetzt manuelle Prozesse durch
eine vollständig digitale und hochautomatisierte Lösung, die die gesamte
Wertschöpfungskette abdeckt - von vorgerichtlichem Mahnwesen bis hin zur
langfristigen Überwachung und Realisierung von Forderungen.
Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die
kontinuierliche Optimierung der Ansprache verbessert Debtist die
Einziehungsquoten und stellt gleichzeitig regulatorische Konformität und
Transparenz über verschiedene Märkte hinweg sicher. Debtist bedient
mittelständische und große Unternehmen und ist aktuell in Deutschland, den
nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich aktiv.
Mehr erfahren unter: http://www.debtist.com/
Pressekontakt:
Debtist GmbH
Taunustor 1
D - 60310 Frankfurt am Main
E: mailto:press@debtist.de
https://www.debtist.com/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178729/6367330
OTS: Debtist GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.