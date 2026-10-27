OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG sagt ...

DEG sagt 100. ImpactConnect-Finanzierung für deutschen Mittelstand zu

/ ImpactConnect-Darlehen für KBE Tunisie

Köln (ots) - Seit Programmstart 345 Mio. Euro für Investitionen deutscher

Unternehmen in 25 Ländern

Mit einem Darlehen über 5 Mio. EUR für das zur deutschen KBE-Gruppe gehörende

Unternehmen KBE Tunisie konnte die DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft mbH jetzt die 100. ImpactConnect-Finanzierung zusagen.

KBE ist ein Hersteller von Kabeln und Leitungssystemen für die Automobil-,

Elektronik- und Solarindustrie. Seit dem Programmstart 2019 hat die DEG über

ImpactConnect Investitionen deutscher Unternehmen in 25 aufstrebenden Märkten

mitfinanziert. Dafür wurden ImpactConnect-Darlehen in Höhe von 345 Mio. EUR

bereitgestellt, weitere rund 350 Mio. EUR stammen von den Unternehmen.

Das von der DEG entwickelte und umgesetzte Programm wird aus Mitteln des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

ermöglicht. Es bildet neben den Eigenmittelfinanzierungen der DEG die zweite

Säule ihres Finanzierungsangebots für deutsche Unternehmen.

"Gerade mittelständische Unternehmen benötigen für kleinere Investitionen in

Entwicklungs- und Schwellenländern einen verlässlichen Zugang zu langfristigem

Kapital. ImpactConnect unterstützt sie hierbei pragmatisch, unbürokratisch und

flexibel. So stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen

Mittelstands und verbinden Investitionen mit Arbeitsplätzen, lokaler

Wertschöpfung sowie höheren Umwelt- und Sozialstandards vor Ort. Zugleich können

zurückgezahlte Mittel erneut für Finanzierungen eingesetzt und zusätzlich

private Mittel mobilisiert werden. Die bereitgestellten Haushaltsmittel

entfalten so mehrfach Wirkung," kommentiert Jan Müller, Leiter der Abteilung

German Business bei der DEG.

Mit der 100. ImpactConnect-Finanzierung unterstützt die DEG KBE Tunisie beim

Aufbau eines Produktionsstandorts in Monastir. Das Unternehmen stellt

Kupferdrähte, Kupferlitzen und (Elektro-)Kabel für die Automobil-, Elektronik-

und Solarindustrie her. KBE Tunisie plant, am neuen Standort bis zu 110

zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und Solarstrom zur Energieversorgung

einzusetzen. Zusätzlich setzt das Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung des

Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten um.

"Mit der DEG haben wir seit 2024 eine verlässliche Finanzierungspartnerin an

unserer Seite. Nachdem wir mit einem ersten ImpactConnect-Darlehen unseren

bestehenden Maschinenpark deutlich erweitern konnten, gehen wir nun gemeinsam

den nächsten Schritt und bauen einen zweiten Standort in Tunesien auf", sagte

Dr. Jörg Blumentritt, Aufsichtsrat der KBE Tunisie, anlässlich der

Vertragsunterzeichnung. "Dabei setzen wir konsequent auf Nachhaltigkeit und

investieren unter anderem in eine Photovoltaikanlage mit 2 MW Leistung. So

schaffen wir zusätzliche Produktionskapazitäten und neue Arbeitsplätze in

Tunesien und stärken zugleich unsere nachhaltige Energieversorgung."

Vom regionalen Programm zum globalen Finanzierungsangebot

Mit ImpactConnect können deutsche und europäische Unternehmen in wichtigen

Märkten investieren, gleichzeitig entstehen in den Investitionsländern

Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung. Begleitende Umwelt- und Sozialmaßnahmen

tragen zusätzlich dazu bei, die Qualität und langfristige Stabilität der

Investitionen zu erhöhen. ImpactConnect wurde 2019 unter dem Namen AfricaConnect

als Teil des Entwicklungsinvestitionsfonds des BMZ aufgelegt. Inzwischen steht

das Angebot deutschen und europäischen Unternehmen für entwicklungswirksame

Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit zur Verfügung. Das

Programm bietet langfristige Darlehen von 500.000 EUR bis 10 Mio. EUR in Euro,

US-Dollar und ausgewählten Lokalwährungen.

Deutsche mittelständische Unternehmen sind eine wichtige Kundengruppe der DEG,

für die sie 2025 mit 822 Mio. EUR ein neues Rekordvolumen bereitstellte. Dies

umfasst auch Finanzierungen für lokale Unternehmen, die etwa deutsche Anlagen

erwerben.

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