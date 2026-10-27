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27.10.2026 11:39:38
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG sagt ...
DEG sagt 100. ImpactConnect-Finanzierung für deutschen Mittelstand zu
/ ImpactConnect-Darlehen für KBE Tunisie
Köln (ots) - Seit Programmstart 345 Mio. Euro für Investitionen deutscher
Unternehmen in 25 Ländern
Mit einem Darlehen über 5 Mio. EUR für das zur deutschen KBE-Gruppe gehörende
Unternehmen KBE Tunisie konnte die DEG - Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH jetzt die 100. ImpactConnect-Finanzierung zusagen.
KBE ist ein Hersteller von Kabeln und Leitungssystemen für die Automobil-,
Elektronik- und Solarindustrie. Seit dem Programmstart 2019 hat die DEG über
ImpactConnect Investitionen deutscher Unternehmen in 25 aufstrebenden Märkten
mitfinanziert. Dafür wurden ImpactConnect-Darlehen in Höhe von 345 Mio. EUR
bereitgestellt, weitere rund 350 Mio. EUR stammen von den Unternehmen.
Das von der DEG entwickelte und umgesetzte Programm wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
ermöglicht. Es bildet neben den Eigenmittelfinanzierungen der DEG die zweite
Säule ihres Finanzierungsangebots für deutsche Unternehmen.
"Gerade mittelständische Unternehmen benötigen für kleinere Investitionen in
Entwicklungs- und Schwellenländern einen verlässlichen Zugang zu langfristigem
Kapital. ImpactConnect unterstützt sie hierbei pragmatisch, unbürokratisch und
flexibel. So stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Mittelstands und verbinden Investitionen mit Arbeitsplätzen, lokaler
Wertschöpfung sowie höheren Umwelt- und Sozialstandards vor Ort. Zugleich können
zurückgezahlte Mittel erneut für Finanzierungen eingesetzt und zusätzlich
private Mittel mobilisiert werden. Die bereitgestellten Haushaltsmittel
entfalten so mehrfach Wirkung," kommentiert Jan Müller, Leiter der Abteilung
German Business bei der DEG.
Mit der 100. ImpactConnect-Finanzierung unterstützt die DEG KBE Tunisie beim
Aufbau eines Produktionsstandorts in Monastir. Das Unternehmen stellt
Kupferdrähte, Kupferlitzen und (Elektro-)Kabel für die Automobil-, Elektronik-
und Solarindustrie her. KBE Tunisie plant, am neuen Standort bis zu 110
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und Solarstrom zur Energieversorgung
einzusetzen. Zusätzlich setzt das Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten um.
"Mit der DEG haben wir seit 2024 eine verlässliche Finanzierungspartnerin an
unserer Seite. Nachdem wir mit einem ersten ImpactConnect-Darlehen unseren
bestehenden Maschinenpark deutlich erweitern konnten, gehen wir nun gemeinsam
den nächsten Schritt und bauen einen zweiten Standort in Tunesien auf", sagte
Dr. Jörg Blumentritt, Aufsichtsrat der KBE Tunisie, anlässlich der
Vertragsunterzeichnung. "Dabei setzen wir konsequent auf Nachhaltigkeit und
investieren unter anderem in eine Photovoltaikanlage mit 2 MW Leistung. So
schaffen wir zusätzliche Produktionskapazitäten und neue Arbeitsplätze in
Tunesien und stärken zugleich unsere nachhaltige Energieversorgung."
Vom regionalen Programm zum globalen Finanzierungsangebot
Mit ImpactConnect können deutsche und europäische Unternehmen in wichtigen
Märkten investieren, gleichzeitig entstehen in den Investitionsländern
Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung. Begleitende Umwelt- und Sozialmaßnahmen
tragen zusätzlich dazu bei, die Qualität und langfristige Stabilität der
Investitionen zu erhöhen. ImpactConnect wurde 2019 unter dem Namen AfricaConnect
als Teil des Entwicklungsinvestitionsfonds des BMZ aufgelegt. Inzwischen steht
das Angebot deutschen und europäischen Unternehmen für entwicklungswirksame
Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit zur Verfügung. Das
Programm bietet langfristige Darlehen von 500.000 EUR bis 10 Mio. EUR in Euro,
US-Dollar und ausgewählten Lokalwährungen.
Deutsche mittelständische Unternehmen sind eine wichtige Kundengruppe der DEG,
für die sie 2025 mit 822 Mio. EUR ein neues Rekordvolumen bereitstellte. Dies
umfasst auch Finanzierungen für lokale Unternehmen, die etwa deutsche Anlagen
erwerben.
Pressekontakt:
Anja Strautz
Stellv. Pressesprecherin
DEG - Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft
Kommunikation
Kämmergasse 22
50676 Köln
Tel.: +49 221 4986 1474
Fax: +49 221 4986 1843
mailto:presse@deginvest.de
http://www.deginvest.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6378693
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
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