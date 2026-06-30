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30.06.2026 10:46:38
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Resilienz im ...
Resilienz im Fokus: DEG stellt Entwicklungspolitischen Bericht 2025
vor
Köln (ots) -
- DEG-Investitionen wirken: Drei Millionen faire Arbeitsplätze, 185 Mrd. EUR
lokales Einkommen
- Transformative, nachhaltige und resiliente Geschäftsmodelle von Unternehmen
stärken
- Innovationen zur Entwicklung von relevanten Märkten und Sektoren ermöglichen
Geoökonomische Herausforderungen und umweltbezogene Nachhaltigkeitsrisiken
verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vieler Unternehmen grundlegend,
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die DEG - Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH finanziert und unterstützt daher
gezielt nachhaltig wirkende Investitionen und Transformationsprozesse ihrer
Kunden, um diese resilienter und zukunftsfähig machen.
Die im aktuellen Entwicklungspolitischen Bericht dokumentierten Ergebnisse der
letzten Portfolioanalyse verdeutlichen die Wirkungen dieser Strategie:
Unternehmen im DEG-Portfolio beschäftigten im Jahr 2025 rund drei Millionen
Menschen fair und erwirtschafteten ein lokales Einkommen von 185 Milliarden
Euro. Außerdem produzierten sie 35 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren
Energien, womit rund 40 Millionen Menschen versorgt werden können und CO2
reduziert wird. 61% der DEG-Kunden investierten in innovative Technologien,
Produkte oder Prozesse. 88 % der Unternehmen engagierten sich zusätzlich
gemeinnützig, zum Beispiel für Bildung und Gesundheit.
Ein Beispiel sind die Aktivitäten des von der DEG mitfinanzierten
Telekommunikationsanbieters IPI Group Holding Limited (IPI). Das Unternehmen
betreibt mehr als 30.000 Telekommunikationsmasten in Afrika und im Mittleren
Osten. Viele Standorte sind nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.
IPI setzt bei der Energieversorgung der Masten auf Solarstrom in Kombination mit
Batteriesystemen. Dadurch werden bereits heute rund 40 Prozent weniger fossile
Energie als zuvor erforderlich eingesetzt. Die DEG finanziert diese
Investitionen seit 2019 mit langfristigen Darlehen und unterstützt das
Unternehmen zudem bei der Weiterentwicklung des Umwelt- und
Sozialmanagementsystems.
"Wir fördern gezielt transformative, nachhaltig erfolgreich Geschäftsmodelle
privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gerade angesichts
der erheblichen globalen Herausforderungen sind finanzielle Mittel nur ein
Hebel. Echte Wirkung entsteht dann, wenn Strategie plus eingesetzte Mittel wie
Kapital, Expertise, gute Unternehmensführung und partnerschaftliche Begleitung
ineinandergreifen. Genau hier setzt die DEG an," sagte Roland Siller,
Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung anlässlich der Veröffentlichung des
Berichtes. "Zusammen mit unserer Tochtergesellschaft DEG Impulse haben wir
allein 2025 mehr als 80 Transformationsvorhaben angeschoben. Dazu Beratungen in
den Bereichen Klima- und Ressourcenschutz, nachhaltige Zulieferketten, Human
Resources und Talentförderung," so Siller weiter.
Diese Impulse tragen gezielt dazu bei, dass private Unternehmen erfolgreich
wachsen, sich modernisieren, ihre Geschäftspraktiken und Prozesse weiter
professionalisieren. Damit verbunden sind auch erhebliche Beiträge der
Privatwirtschaft zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs), insbesondere zu
SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 9 (Industrie,
Innovation und Infrastruktur).
Mit den 2026 weiterentwickelten Sustainability Commitments führt die DEG ihren
strategischen Ansatz konsequent weiter: Die Impact- und Climate Commitments, die
seit 2022 zentrales Element der DEG-Aktivitäten sind, wurden jetzt um den Aspekt
des Wirtschaftens gemäß guter internationaler Umwelt- und Sozialpraxis ergänzt.
Ziel ist es, bei Bewertung und Steuerung einer Investition die Verknüpfung von
Impact, Klima und sozialen sowie ökologischen Standards über den gesamten
Investitionszyklus systematisch zu stärken.
Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Entwicklungspolitischen Berichts der
DEG und zum Status der Sustainability-Commitments finden Sie unter:
https://deg-entwicklungsbericht.de/
Pressekontakt:
Barbara Schrahe-Timera
DEG - Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft
Kommunikation
Kämmergasse 22
50676 Köln
Tel.: +49 221 49861855
mailto:presse@deginvest.de
http://www.deginvest.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6305116
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
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