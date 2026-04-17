OTS: DEKRA SE / DEKRA wächst weiter - trotz anspruchsvoller Marktbedingungen ...

DEKRA wächst weiter - trotz anspruchsvoller Marktbedingungen / Bilanz

nach Jubiläumsjahr 2025 (FOTO)

Stuttgart (ots) -

- Umsatz steigt um 3,4 % auf 4,4 Milliarden Euro

- Weiterhin stabile Nachfrage nach Prüf- und Zertifizierungsleistungen

- Unabhängige Expertise schafft Vertrauen bei transformativen Umbrüchen

DEKRA ist im Geschäftsjahr 2025 trotz eines volatilen Marktumfelds weiter

gewachsen. In einem Jahr, das von herausfordernden geoökonomischen

Rahmenbedingungen und teils rückläufigen Entwicklungen - speziell in der

europäischen Automobilindustrie - geprägt war, konnte die weltweit tätige Prüf-

und Zertifizierungsorganisation ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden

Euro steigern.

"Diese Entwicklung zeigt die Stabilität des Geschäftsmodells von DEKRA und die

anhaltend hohe Nachfrage nach unseren unabhängigen Prüf-, Test- und

Zertifizierungsdienstleistungen", sagt DEKRA CEO Stan Zurkiewicz. "Gerade mit

zunehmender Digitalisierung in allen Bereichen steigt der Bedarf an unabhängiger

Prüfung und Zertifizierung - unsere Expertise ist dabei ein entscheidender

Erfolgsfaktor."

Auch im Ergebnis zeigt sich diese Stabilität: Das bereinigte Betriebsergebnis

(EBIT) stieg auf rund 275 Millionen Euro (+3,3 %). Damit schafft DEKRA die

finanzielle Grundlage, um gezielt in Innovation, Infrastruktur und neue

Geschäftsfelder zu investieren; 2025 investierte das Unternehmen insgesamt 127

Millionen Euro, davon rund 40 Millionen Euro im Heimatmarkt Deutschland.

"2025 war für uns ein Jahr, in dem wir die Grundlage für die nächste

Wachstumsphase gelegt haben", so Stan Zurkiewicz. "Wir haben gezielt in unsere

Zukunftsfelder Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit investiert - genau

dort, wo Vertrauen zur Voraussetzung für die Skalierung von Innovationen wird."

Globale Präsenz und starke Regionen

Die Beschäftigtenzahl blieb 2025 insgesamt stabil auf hohem Niveau: Mit mehr als

48.000 Mitarbeitenden weltweit ist DEKRA heute in rund 60 Ländern auf fünf

Kontinenten präsent. Im Heimatmarkt Deutschland hat DEKRA gezielt Personal

aufgebaut und die Belegschaft um rund 600 Mitarbeitende erweitert.

Diese globale Aufstellung spiegelt sich direkt in der Geschäftsentwicklung

wider. In allen Regionen konnte das Unternehmen 2025 wachsen oder stabile

Ergebnisse erzielen. Dabei bleibt die Region GSA (Deutschland, Schweiz,

Österreich) der wichtigste Markt und erwirtschaftet mit rund 2,7 Milliarden Euro

(+4 %) mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Auch die weiteren Regionen

zeigen eine insgesamt stabile Entwicklung: In der Region Südeuropa, Naher Osten

und Afrika (SEMEA) wurde der Umsatz auf 753 Millionen Euro (+3 %) gesteigert, in

Nord- und Mitteleuropa (NCE) auf 539 Mio. Euro (+4 %). Die Region Americas

konnte ihren Umsatz moderat auf 166 Millionen Euro (+2 %) steigern, während die

Region Asien-Pazifik (APAC) stabil auf Vorjahresniveau (261 Mio. Euro) blieb -

wobei das Wachstum in diesen beiden Regionen durch Wechselkurseffekte negativ

beeinflusst wurde.

Alle Geschäftsbereiche haben zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen.

Wichtigste Säule bleibt der Bereich "Vehicles", der Services entlang des

gesamten Fahrzeuglebenszyklus umfasst. Mit rund 34 Millionen Fahrzeugprüfungen

pro Jahr ist DEKRA weltweit führend.

Digital Trust: Vertrauen als Währung in einer komplexen Welt

Gleichzeitig setzt DEKRA gezielt auf neue Kompetenzen: "Die rasante Entwicklung

künstlicher Intelligenz und die Transformation der Mobilität verändern Märkte

grundlegend", so Stan Zurkiewicz. "Produkte, Fahrzeuge und Systeme werden immer

stärker vernetzt, softwaredefiniert und KI-gestützt. Damit steigt auch der

Bedarf an unabhängiger Validierung." Um auf diese Entwicklung zu reagieren, hat

DEKRA seine integrierten Prüf- und Zertifizierungsleistungen im Bereich Digital

Trust ausgebaut - integrierte Services für Cybersicherheit, funktionale

Sicherheit und KI-Prüfung.

Zu den wichtigsten Meilensteinen im digitalen Bereich zählte 2025 die weltweit

erste SESIP-Level-5-Bewertung (https://www.dekra.de/de/dekra-fuehrt-weltweit-ers

te-sesip-level-5-bewertung-fuer-google-pkvm-hypervisor-durch/) für eine

Softwarekomponente von Google - der höchsten Sicherheitsstufe für vernetzte

Systeme und ein Nachweis für Widerstandsfähigkeit selbst gegenüber

hochentwickelten Angriffsszenarien. Darüber hinaus hat DEKRA seine Kompetenzen

im Bereich KI deutlich erweitert: mit der Akkreditierung für

KI-Managementsysteme

(https://www.dekra.de/de/dekra-erhaelt-anab-akkreditierung/) sowie-, erst

kürzlich als erste akkreditierte Zertifizierungsstelle für biometrische

KI-Systeme (https://www.dekra.de/de/dekra-wird-erste-akkreditierte-zertifizierun

gsstelle-fuer-biometrische-ki-systeme/) im Rahmen des EU AI Acts.

Parallel dazu wurde das Portfolio gezielt durch strategische Partnerschaften und

Beteiligungen gestärkt: zum Beispiel durch die Partnerschaft mit Sphere Energy,

um KI-basierte Simulation und klassische Prüfung in der Batterievalidierung zu

kombinieren. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Spearhead wurde zudem die

Digitalisierung im Schadenmanagement für Fahrzeuge weiter vorangetrieben.

Die Zukunft der Mobilität gestalten

Die Transformation der Mobilität war auch 2025 ein zentraler Wachstumstreiber

für DEKRA - geprägt durch Elektrifizierung, softwaredefinierte Fahrzeuge und

steigende regulatorische Anforderungen.

Zu den wichtigsten Projekten zählen das Batterie Test Center am Lausitzring

(Brandenburg) und das Automotive Test Center in Michigan, die beide 2025

eröffnet wurden. Das Batterie Test Center am Lausitzring (https://www.dekra.de/d

e/millionen-investition-fuer-die-sichere-mobilitaet-der-zukunft/) ist ein

hochmodernes Kompetenzzentrum für die Prüfung und Validierung von

Batteriesystemen. Mit dem Automotive Test Center in Michigan (https://www.dekra.

de/de/dekra-eroeffnet-us-kompetenzzentrum-fuer-pruefung-von-fahrzeugkomponenten/

) hat DEKRA seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Automobilmärkte

ausgebaut. Es bündelt umfassende Test-, Validierungs- und

Zertifizierungsleistungen - von Elektromobilität über Konnektivität bis hin zu

Cybersicherheit und KI.

Nachhaltigkeit mit messbarem Impact

Darüber hinaus hat DEKRA sein Dienstleistungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit

weiter ausgebaut, um die Energiewende zu unterstützen, und hilft seinen Kunden

dabei, komplexe regulatorische und technologische Anforderungen zu bewältigen.

Dazu gehört beispielsweise die erste Zertifizierung einer Anlage zur Produktion

von grünem Wasserstoff (https://www.dekra-certification.de/de/erstes-erfolgreich

es-iscc-eu-rfnbo-zertifizierungsaudit-durch-dekra-certification/), die zur

Entwicklung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen für saubere Energie

beiträgt.

Gleichzeitig hat DEKRA seine eigene Nachhaltigkeitsleistung weiter

vorangetrieben. Mit dem DEKRA Climate Impact Programm

(https://www.dekra.de/de/climate-impact-programm/) hat das Unternehmen einen

wirkungsorientierten Ansatz etabliert, der die eigene Dekarbonisierung mit der

Förderung externer Projekte für messbare Wirkung verbindet. Ein zentraler

Baustein des Programms sind Klimaschutz-Partnerschaften, wie die 2025 initiierte

Partnerschaft mit UNICEF (https://www.dekra.de/de/dekra-und-unicef-gemeinsam-fue

r-sauberes- wasser -und-zukunftschancen/). Ziel ist es, über einen Zeitraum von

fünf Jahren hinweg rund 860.000 Kindern Zugang zu sauberem Trinkwasser zu

ermöglichen.

Ausrichtung auf Transformationsfelder - Wandel gestalten

DEKRA richtet seine Strategie und Aktivitäten für die kommenden fünf Jahre

konsequent auf die großen Transformationsfelder unserer Zeit aus: Mobilität,

Digital Trust und Nachhaltigkeit. "Neue Formen der Mobilität, sich immer

schneller verändernde digitale Technologien und die Herausforderungen rund um

die Energiewende prägen die Welt, in der wir leben", sagt Stan Zurkiewicz. "In

diesen relevanten Märkten werden wir eine führende Position einnehmen, um den

Wandel mitzugestalten."

DEKRA Finanzbericht 2025 (https://www.dekra.de/de/daten-und-fakten/)

Über DEKRA

Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen

Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten,

hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten

Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung

entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden

mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit

weiter voranzutreiben. Im Jahr 2025 hat DEKRA einen Umsatz von 4,4 Milliarden

Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf

Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im

Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zum besten 1% der

nachhaltigsten Unternehmen weltweit.

Pressekontakt:

DEKRA e.V.

Konzernkommunikation

Marie Hertfelder

0711.7861-1360

0711.7861-741360

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