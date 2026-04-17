OTS: DEKRA SE / DEKRA wächst weiter - trotz anspruchsvoller Marktbedingungen ...

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17.04.2026 08:56:38
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DEKRA wächst weiter - trotz anspruchsvoller Marktbedingungen / Bilanz
nach Jubiläumsjahr 2025 (FOTO)
Stuttgart (ots) -
- Umsatz steigt um 3,4 % auf 4,4 Milliarden Euro
- Weiterhin stabile Nachfrage nach Prüf- und Zertifizierungsleistungen
- Unabhängige Expertise schafft Vertrauen bei transformativen Umbrüchen
DEKRA ist im Geschäftsjahr 2025 trotz eines volatilen Marktumfelds weiter
gewachsen. In einem Jahr, das von herausfordernden geoökonomischen
Rahmenbedingungen und teils rückläufigen Entwicklungen - speziell in der
europäischen Automobilindustrie - geprägt war, konnte die weltweit tätige Prüf-
und Zertifizierungsorganisation ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden
Euro steigern.
"Diese Entwicklung zeigt die Stabilität des Geschäftsmodells von DEKRA und die
anhaltend hohe Nachfrage nach unseren unabhängigen Prüf-, Test- und
Zertifizierungsdienstleistungen", sagt DEKRA CEO Stan Zurkiewicz. "Gerade mit
zunehmender Digitalisierung in allen Bereichen steigt der Bedarf an unabhängiger
Prüfung und Zertifizierung - unsere Expertise ist dabei ein entscheidender
Erfolgsfaktor."
Auch im Ergebnis zeigt sich diese Stabilität: Das bereinigte Betriebsergebnis
(EBIT) stieg auf rund 275 Millionen Euro (+3,3 %). Damit schafft DEKRA die
finanzielle Grundlage, um gezielt in Innovation, Infrastruktur und neue
Geschäftsfelder zu investieren; 2025 investierte das Unternehmen insgesamt 127
Millionen Euro, davon rund 40 Millionen Euro im Heimatmarkt Deutschland.
"2025 war für uns ein Jahr, in dem wir die Grundlage für die nächste
Wachstumsphase gelegt haben", so Stan Zurkiewicz. "Wir haben gezielt in unsere
Zukunftsfelder Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit investiert - genau
dort, wo Vertrauen zur Voraussetzung für die Skalierung von Innovationen wird."
Globale Präsenz und starke Regionen
Die Beschäftigtenzahl blieb 2025 insgesamt stabil auf hohem Niveau: Mit mehr als
48.000 Mitarbeitenden weltweit ist DEKRA heute in rund 60 Ländern auf fünf
Kontinenten präsent. Im Heimatmarkt Deutschland hat DEKRA gezielt Personal
aufgebaut und die Belegschaft um rund 600 Mitarbeitende erweitert.
Diese globale Aufstellung spiegelt sich direkt in der Geschäftsentwicklung
wider. In allen Regionen konnte das Unternehmen 2025 wachsen oder stabile
Ergebnisse erzielen. Dabei bleibt die Region GSA (Deutschland, Schweiz,
Österreich) der wichtigste Markt und erwirtschaftet mit rund 2,7 Milliarden Euro
(+4 %) mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Auch die weiteren Regionen
zeigen eine insgesamt stabile Entwicklung: In der Region Südeuropa, Naher Osten
und Afrika (SEMEA) wurde der Umsatz auf 753 Millionen Euro (+3 %) gesteigert, in
Nord- und Mitteleuropa (NCE) auf 539 Mio. Euro (+4 %). Die Region Americas
konnte ihren Umsatz moderat auf 166 Millionen Euro (+2 %) steigern, während die
Region Asien-Pazifik (APAC) stabil auf Vorjahresniveau (261 Mio. Euro) blieb -
wobei das Wachstum in diesen beiden Regionen durch Wechselkurseffekte negativ
beeinflusst wurde.
Alle Geschäftsbereiche haben zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen.
Wichtigste Säule bleibt der Bereich "Vehicles", der Services entlang des
gesamten Fahrzeuglebenszyklus umfasst. Mit rund 34 Millionen Fahrzeugprüfungen
pro Jahr ist DEKRA weltweit führend.
Digital Trust: Vertrauen als Währung in einer komplexen Welt
Gleichzeitig setzt DEKRA gezielt auf neue Kompetenzen: "Die rasante Entwicklung
künstlicher Intelligenz und die Transformation der Mobilität verändern Märkte
grundlegend", so Stan Zurkiewicz. "Produkte, Fahrzeuge und Systeme werden immer
stärker vernetzt, softwaredefiniert und KI-gestützt. Damit steigt auch der
Bedarf an unabhängiger Validierung." Um auf diese Entwicklung zu reagieren, hat
DEKRA seine integrierten Prüf- und Zertifizierungsleistungen im Bereich Digital
Trust ausgebaut - integrierte Services für Cybersicherheit, funktionale
Sicherheit und KI-Prüfung.
Zu den wichtigsten Meilensteinen im digitalen Bereich zählte 2025 die weltweit
erste SESIP-Level-5-Bewertung (https://www.dekra.de/de/dekra-fuehrt-weltweit-ers
te-sesip-level-5-bewertung-fuer-google-pkvm-hypervisor-durch/) für eine
Softwarekomponente von Google - der höchsten Sicherheitsstufe für vernetzte
Systeme und ein Nachweis für Widerstandsfähigkeit selbst gegenüber
hochentwickelten Angriffsszenarien. Darüber hinaus hat DEKRA seine Kompetenzen
im Bereich KI deutlich erweitert: mit der Akkreditierung für
KI-Managementsysteme
(https://www.dekra.de/de/dekra-erhaelt-anab-akkreditierung/) sowie-, erst
kürzlich als erste akkreditierte Zertifizierungsstelle für biometrische
KI-Systeme (https://www.dekra.de/de/dekra-wird-erste-akkreditierte-zertifizierun
gsstelle-fuer-biometrische-ki-systeme/) im Rahmen des EU AI Acts.
Parallel dazu wurde das Portfolio gezielt durch strategische Partnerschaften und
Beteiligungen gestärkt: zum Beispiel durch die Partnerschaft mit Sphere Energy,
um KI-basierte Simulation und klassische Prüfung in der Batterievalidierung zu
kombinieren. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Spearhead wurde zudem die
Digitalisierung im Schadenmanagement für Fahrzeuge weiter vorangetrieben.
Die Zukunft der Mobilität gestalten
Die Transformation der Mobilität war auch 2025 ein zentraler Wachstumstreiber
für DEKRA - geprägt durch Elektrifizierung, softwaredefinierte Fahrzeuge und
steigende regulatorische Anforderungen.
Zu den wichtigsten Projekten zählen das Batterie Test Center am Lausitzring
(Brandenburg) und das Automotive Test Center in Michigan, die beide 2025
eröffnet wurden. Das Batterie Test Center am Lausitzring (https://www.dekra.de/d
e/millionen-investition-fuer-die-sichere-mobilitaet-der-zukunft/) ist ein
hochmodernes Kompetenzzentrum für die Prüfung und Validierung von
Batteriesystemen. Mit dem Automotive Test Center in Michigan (https://www.dekra.
de/de/dekra-eroeffnet-us-kompetenzzentrum-fuer-pruefung-von-fahrzeugkomponenten/
) hat DEKRA seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Automobilmärkte
ausgebaut. Es bündelt umfassende Test-, Validierungs- und
Zertifizierungsleistungen - von Elektromobilität über Konnektivität bis hin zu
Cybersicherheit und KI.
Nachhaltigkeit mit messbarem Impact
Darüber hinaus hat DEKRA sein Dienstleistungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit
weiter ausgebaut, um die Energiewende zu unterstützen, und hilft seinen Kunden
dabei, komplexe regulatorische und technologische Anforderungen zu bewältigen.
Dazu gehört beispielsweise die erste Zertifizierung einer Anlage zur Produktion
von grünem Wasserstoff (https://www.dekra-certification.de/de/erstes-erfolgreich
es-iscc-eu-rfnbo-zertifizierungsaudit-durch-dekra-certification/), die zur
Entwicklung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen für saubere Energie
beiträgt.
Gleichzeitig hat DEKRA seine eigene Nachhaltigkeitsleistung weiter
vorangetrieben. Mit dem DEKRA Climate Impact Programm
(https://www.dekra.de/de/climate-impact-programm/) hat das Unternehmen einen
wirkungsorientierten Ansatz etabliert, der die eigene Dekarbonisierung mit der
Förderung externer Projekte für messbare Wirkung verbindet. Ein zentraler
Baustein des Programms sind Klimaschutz-Partnerschaften, wie die 2025 initiierte
Partnerschaft mit UNICEF (https://www.dekra.de/de/dekra-und-unicef-gemeinsam-fue
r-sauberes-wasser-und-zukunftschancen/). Ziel ist es, über einen Zeitraum von
fünf Jahren hinweg rund 860.000 Kindern Zugang zu sauberem Trinkwasser zu
ermöglichen.
Ausrichtung auf Transformationsfelder - Wandel gestalten
DEKRA richtet seine Strategie und Aktivitäten für die kommenden fünf Jahre
konsequent auf die großen Transformationsfelder unserer Zeit aus: Mobilität,
Digital Trust und Nachhaltigkeit. "Neue Formen der Mobilität, sich immer
schneller verändernde digitale Technologien und die Herausforderungen rund um
die Energiewende prägen die Welt, in der wir leben", sagt Stan Zurkiewicz. "In
diesen relevanten Märkten werden wir eine führende Position einnehmen, um den
Wandel mitzugestalten."
DEKRA Finanzbericht 2025 (https://www.dekra.de/de/daten-und-fakten/)
Über DEKRA
Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen
Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten,
hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten
Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden
mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit
weiter voranzutreiben. Im Jahr 2025 hat DEKRA einen Umsatz von 4,4 Milliarden
Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf
Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im
Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zum besten 1% der
nachhaltigsten Unternehmen weltweit.
Pressekontakt:
DEKRA e.V.
Konzernkommunikation
Marie Hertfelder
0711.7861-1360
0711.7861-741360
mailto:marie.hertfelder@dekra.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6257147
OTS: DEKRA SE
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