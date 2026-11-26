|
26.11.2026 10:02:38
OTS: DEKRA SE / DEKRA wächst weiter und setzt auf Zukunftsfelder / ...
DEKRA wächst weiter und setzt auf Zukunftsfelder / Prüforganisation
zieht Jahresbilanz 2026 (FOTO)
Stuttgart (ots) - In einem weiterhin von wirtschaftlichen und geopolitischen
Unsicherheiten geprägten Umfeld setzt DEKRA seinen strategischen Kurs konsequent
fort. Die weltweit tätige Expertenorganisation erwartet für das Jahr 2026 eine
Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Dabei setzt das
Unternehmen auf ein stabiles Kerngeschäft, eine globale Aufstellung und neue
Wachstumsfelder.
"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll. Doch unser
robustes Geschäftsmodell und unsere fundierte technologische Expertise in den
strategischen Zukunftsfeldern Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit
verschaffen uns einen klaren Vorteil und eröffnen uns neue Wachstumschancen",
sagt Stan Zurkiewicz, CEO und Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Wir stärken
unser etabliertes Geschäft und bauen unsere Präsenz gezielt dort aus, wo wir
langfristig besonderes Potenzial sehen. Gleichzeitig investieren wir in neue
Kompetenzen für die Technologien von morgen."
Digital Trust - Vertrauen schaffen in digitale Systeme
Insbesondere im Bereich Digital Trust treibt DEKRA sein Wachstum voran. Die
zunehmende Vernetzung sowie die exponentielle Entwicklung und Verbreitung
Künstlicher Intelligenz - auch in physischen Systemen - steigern den Bedarf an
unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsleistungen. Damit erweitert sich das
traditionelle Prüfgeschäft zunehmend um digitale Services.
DEKRA hat seine Position in diesem Bereich 2026 weiter gestärkt. Ein wichtiger
Meilenstein war die weltweit erste Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für
biometrische KI-Systeme gemäß den Anforderungen des EU AI Act. Auch bei der
Cybersicherheit und Post-Quanten-Kryptografie baut das Unternehmen seine
Kompetenzen aus, unter anderem durch eine strategische Zusammenarbeit mit IBM.
Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Technologien sicher und
vertrauenswürdig einzusetzen.
"Neue Technologien eröffnen enorme Chancen, bringen aber auch neue Risiken mit
sich. Vertrauen entsteht nicht allein durch das Versprechen, dass eine
Technologie sicher ist", betont Stan Zurkiewicz. "Es braucht nachvollziehbare
Nachweise und unabhängige Bewertungen. Genau hier sehen wir eine zentrale
Aufgabe für DEKRA - und ein wichtiges Wachstumsfeld für die Zukunft."
Strategische Wachstumsregionen im Fokus
Auch der gezielte Ausbau der internationalen Marktpräsenz ist ein zentraler
Bestandteil der DEKRA Unternehmensstrategie IMPACT 2030+. In den strategischen
Wachstumsregionen Americas und Asien-Pazifik (APAC) will das Unternehmen seine
Position langfristig weiter stärken. Die positive Geschäftsentwicklung
unterstreicht das Potenzial dieser Märkte: Für das Jahr 2026 erwartet DEKRA in
der Region Americas ein Umsatzwachstum um rund acht Prozent auf rund 200
Millionen Euro, in der APAC-Region von rund acht Prozent auf rund 300 Millionen
Euro.
Um diese Wachstumspotenziale gezielt zu erschließen, baut DEKRA seine
Prüfkapazitäten in beiden Regionen kontinuierlich aus. In Suzhou, China, hat das
Unternehmen ein neues, mehr als 12.000 Quadratmeter großes Prüfzentrum eröffnet.
Es bietet modernste Prüfmöglichkeiten unter anderem für Elektromobilität,
fortschrittliche Fertigungstechnologien, Informationstechnik und
Energiespeicher. In den USA hat DEKRA das Michigan Automotive Test Center of
Excellence weiter ausgebaut. Mit der Anerkennung durch bedeutende
Automobilhersteller wie General Motors und Ford hat der Standort wichtige
Voraussetzungen geschaffen, um seine Position im nordamerikanischen
Automobilmarkt weiter zu festigen.
Starke europäische Wurzeln - Führungsposition in der Mobilität
Gleichzeitig bilden etablierte europäische Märkte, insbesondere der Heimatmarkt
Deutschland, weiterhin ein starkes und stabiles Fundament. Trotz anspruchsvoller
konjunktureller Rahmenbedingungen erwartet DEKRA für 2026 in der DACH-Region
(Deutschland, Österreich, Schweiz) ein Umsatzwachstum von rund fünf Prozent.
In Deutschland befindet sich auch einer der wichtigsten Innovationsstandorte für
die Mobilität der Zukunft: das DEKRA Technology Center am Lausitzring in
Klettwitz. 2026 wurde der Betrieb des dortigen neuen Batterie Test Centers
weiter hochgefahren. Mit seinen umfassenden Prüfkapazitäten für Batterien sowie
für automatisiertes und vernetztes Fahren stärkt der Standort DEKRAs führende
Position für die Mobilität der Zukunft. Das Fundament dafür bildet das
traditionelle Fahrzeugprüfgeschäft: Mit 34 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit
ist DEKRA in diesem Bereich unangefochtener Weltmarktführer.
Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft
Nachhaltigkeit und insbesondere die Energiewende sind ein weiteres zentrales
Wachstumsfeld für DEKRA. Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien und
CO2-armer Technologien lässt den Bedarf an unabhängigen Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsleistungen wachsen. DEKRA begleitet seine Kunden über den
gesamten Lebenszyklus von Energieinfrastrukturen hinweg - von Wasserstoffanlagen
und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien bis hin zu stationären
Batteriespeichern. Damit trägt das Unternehmen dazu bei, dass neue Technologien
sicher und zuverlässig eingesetzt werden können.
Auch die eigene Nachhaltigkeitsleistung von DEKRA wurde international gewürdigt:
Das Unternehmen wurde kürzlich mit dem "Climate Resilience Award for Business
2026" in der Kategorie "Protecting People First" ausgezeichnet. Der Preis wird
vom World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) und der Global
Resilience Partnership (GRP) verliehen und würdigt den Beitrag des DEKRA Climate
Impact-Programms zur Stärkung der Klimaresilienz. Zudem hat DEKRA erneut das
Platinum-Nachhaltigkeits-Rating von EcoVadis erhalten und gehört damit zum
besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.
Mit klarer Strategie ins Jahr 2027
Mit Blick auf 2027 will DEKRA seinen strategischen Kurs konsequent
weiterverfolgen: das Kerngeschäft weiter stärken und sowohl regional als auch in
neuen Technologiefeldern weitere Wachstumspotenziale erschließen. Die starken
Kundenbeziehungen des Unternehmens bilden eine solide Grundlage für künftiges
Wachstum. Der Net Promoter Score (NPS) - der führende Standard zur Messung der
Kundenzufriedenheit - stieg im dritten Jahr in Folge und erreichte 2026 einen
Wert von 59,5 Punkten (Vorjahr: 56,3).
"Unsere Kunden stehen vor immer komplexeren technologischen und regulatorischen
Herausforderungen. Unser Anspruch ist es, ihnen die nötige Sicherheit zu geben,
um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Genau darin sehen wir unsere größte
Chance, Mehrwert zu schaffen und zu wachsen", fasst Stan Zurkiewicz zusammen.
Über DEKRA
Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA (https://www.dekra.de/de/startseite/) für
Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit
durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten
unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich
Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute begleitet das
Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen
und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Für das
Jahr 2026 erwartet DEKRA einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Mehr als
49.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit
qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA
gehört mit dem Platinum (https://www.dekra.de/de/eco/) -Nachhaltigkeits-Rating
von EcoVadis zum besten 1% der weltweit bewerteten Unternehmen.
Pressekontakt:
DEKRA e.V.
Konzernkommunikation
Marie Hertfelder
0711.7861-1360
0711.7861-741360
mailto:marie.hertfelder@dekra.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6647/6398307
OTS: DEKRA SE
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.