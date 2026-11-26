DEKRA wächst weiter und setzt auf Zukunftsfelder / Prüforganisation

zieht Jahresbilanz 2026 (FOTO)

Stuttgart (ots) - In einem weiterhin von wirtschaftlichen und geopolitischen

Unsicherheiten geprägten Umfeld setzt DEKRA seinen strategischen Kurs konsequent

fort. Die weltweit tätige Expertenorganisation erwartet für das Jahr 2026 eine

Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Dabei setzt das

Unternehmen auf ein stabiles Kerngeschäft, eine globale Aufstellung und neue

Wachstumsfelder.

"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll. Doch unser

robustes Geschäftsmodell und unsere fundierte technologische Expertise in den

strategischen Zukunftsfeldern Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit

verschaffen uns einen klaren Vorteil und eröffnen uns neue Wachstumschancen",

sagt Stan Zurkiewicz, CEO und Vorstandsvorsitzender von DEKRA. "Wir stärken

unser etabliertes Geschäft und bauen unsere Präsenz gezielt dort aus, wo wir

langfristig besonderes Potenzial sehen. Gleichzeitig investieren wir in neue

Kompetenzen für die Technologien von morgen."

Digital Trust - Vertrauen schaffen in digitale Systeme

Insbesondere im Bereich Digital Trust treibt DEKRA sein Wachstum voran. Die

zunehmende Vernetzung sowie die exponentielle Entwicklung und Verbreitung

Künstlicher Intelligenz - auch in physischen Systemen - steigern den Bedarf an

unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsleistungen. Damit erweitert sich das

traditionelle Prüfgeschäft zunehmend um digitale Services.

DEKRA hat seine Position in diesem Bereich 2026 weiter gestärkt. Ein wichtiger

Meilenstein war die weltweit erste Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für

biometrische KI-Systeme gemäß den Anforderungen des EU AI Act. Auch bei der

Cybersicherheit und Post-Quanten-Kryptografie baut das Unternehmen seine

Kompetenzen aus, unter anderem durch eine strategische Zusammenarbeit mit IBM.

Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Technologien sicher und

vertrauenswürdig einzusetzen.

"Neue Technologien eröffnen enorme Chancen, bringen aber auch neue Risiken mit

sich. Vertrauen entsteht nicht allein durch das Versprechen, dass eine

Technologie sicher ist", betont Stan Zurkiewicz. "Es braucht nachvollziehbare

Nachweise und unabhängige Bewertungen. Genau hier sehen wir eine zentrale

Aufgabe für DEKRA - und ein wichtiges Wachstumsfeld für die Zukunft."

Strategische Wachstumsregionen im Fokus

Auch der gezielte Ausbau der internationalen Marktpräsenz ist ein zentraler

Bestandteil der DEKRA Unternehmensstrategie IMPACT 2030+. In den strategischen

Wachstumsregionen Americas und Asien-Pazifik (APAC) will das Unternehmen seine

Position langfristig weiter stärken. Die positive Geschäftsentwicklung

unterstreicht das Potenzial dieser Märkte: Für das Jahr 2026 erwartet DEKRA in

der Region Americas ein Umsatzwachstum um rund acht Prozent auf rund 200

Millionen Euro, in der APAC-Region von rund acht Prozent auf rund 300 Millionen

Euro.

Um diese Wachstumspotenziale gezielt zu erschließen, baut DEKRA seine

Prüfkapazitäten in beiden Regionen kontinuierlich aus. In Suzhou, China, hat das

Unternehmen ein neues, mehr als 12.000 Quadratmeter großes Prüfzentrum eröffnet.

Es bietet modernste Prüfmöglichkeiten unter anderem für Elektromobilität ,

fortschrittliche Fertigungstechnologien, Informationstechnik und

Energiespeicher. In den USA hat DEKRA das Michigan Automotive Test Center of

Excellence weiter ausgebaut. Mit der Anerkennung durch bedeutende

Automobilhersteller wie General Motors und Ford hat der Standort wichtige

Voraussetzungen geschaffen, um seine Position im nordamerikanischen

Automobilmarkt weiter zu festigen.

Starke europäische Wurzeln - Führungsposition in der Mobilität

Gleichzeitig bilden etablierte europäische Märkte, insbesondere der Heimatmarkt

Deutschland, weiterhin ein starkes und stabiles Fundament. Trotz anspruchsvoller

konjunktureller Rahmenbedingungen erwartet DEKRA für 2026 in der DACH-Region

(Deutschland, Österreich, Schweiz) ein Umsatzwachstum von rund fünf Prozent.

In Deutschland befindet sich auch einer der wichtigsten Innovationsstandorte für

die Mobilität der Zukunft: das DEKRA Technology Center am Lausitzring in

Klettwitz. 2026 wurde der Betrieb des dortigen neuen Batterie Test Centers

weiter hochgefahren. Mit seinen umfassenden Prüfkapazitäten für Batterien sowie

für automatisiertes und vernetztes Fahren stärkt der Standort DEKRAs führende

Position für die Mobilität der Zukunft. Das Fundament dafür bildet das

traditionelle Fahrzeugprüfgeschäft: Mit 34 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit

ist DEKRA in diesem Bereich unangefochtener Weltmarktführer.

Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft

Nachhaltigkeit und insbesondere die Energiewende sind ein weiteres zentrales

Wachstumsfeld für DEKRA. Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien und

CO2-armer Technologien lässt den Bedarf an unabhängigen Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsleistungen wachsen. DEKRA begleitet seine Kunden über den

gesamten Lebenszyklus von Energieinfrastrukturen hinweg - von Wasserstoffanlagen

und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien bis hin zu stationären

Batteriespeichern. Damit trägt das Unternehmen dazu bei, dass neue Technologien

sicher und zuverlässig eingesetzt werden können.

Auch die eigene Nachhaltigkeitsleistung von DEKRA wurde international gewürdigt:

Das Unternehmen wurde kürzlich mit dem "Climate Resilience Award for Business

2026" in der Kategorie "Protecting People First" ausgezeichnet. Der Preis wird

vom World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) und der Global

Resilience Partnership (GRP) verliehen und würdigt den Beitrag des DEKRA Climate

Impact-Programms zur Stärkung der Klimaresilienz. Zudem hat DEKRA erneut das

Platinum-Nachhaltigkeits-Rating von EcoVadis erhalten und gehört damit zum

besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.

Mit klarer Strategie ins Jahr 2027

Mit Blick auf 2027 will DEKRA seinen strategischen Kurs konsequent

weiterverfolgen: das Kerngeschäft weiter stärken und sowohl regional als auch in

neuen Technologiefeldern weitere Wachstumspotenziale erschließen. Die starken

Kundenbeziehungen des Unternehmens bilden eine solide Grundlage für künftiges

Wachstum. Der Net Promoter Score (NPS) - der führende Standard zur Messung der

Kundenzufriedenheit - stieg im dritten Jahr in Folge und erreichte 2026 einen

Wert von 59,5 Punkten (Vorjahr: 56,3).

"Unsere Kunden stehen vor immer komplexeren technologischen und regulatorischen

Herausforderungen. Unser Anspruch ist es, ihnen die nötige Sicherheit zu geben,

um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Genau darin sehen wir unsere größte

Chance, Mehrwert zu schaffen und zu wachsen", fasst Stan Zurkiewicz zusammen.

Über DEKRA

Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA (https://www.dekra.de/de/startseite/) für

Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit

durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten

unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich

Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute begleitet das

Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen

und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Für das

Jahr 2026 erwartet DEKRA einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden Euro. Mehr als

49.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA

gehört mit dem Platinum (https://www.dekra.de/de/eco/) -Nachhaltigkeits-Rating

von EcoVadis zum besten 1% der weltweit bewerteten Unternehmen.

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DEKRA e.V.

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Marie Hertfelder

0711.7861-1360

0711.7861-741360

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