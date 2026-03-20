OTS: Deloitte / Deloitte-Studie untersucht die Effekte durch KI in 14 ...

Deloitte-Studie untersucht die Effekte durch KI in 14 Ländern:

Deutsche Unternehmen optimieren mit KI, transformieren aber noch nicht

München (ots) -

- Wenig Prozessoptimierung: Auch KI-erfahrene deutsche Firmen nutzen die

Technologie kaum zur Neugestaltung ihrer Geschäftsprozesse, lediglich 5

Prozent setzen auf eine strukturelle Transformation.

- Investitions- und Verantwortungsdefizite: Deutschland liegt bei

KI-Investitionen im unteren Mittelfeld; nur 2 Prozent verankern KI auf

CEO-Ebene - der geringste Wert aller Länder.

- Kompetenzlücken bremsen Fortschritt: Mangel an Fachkräften und fehlende

Schulungsangebote verhindern Skalierung und Innovation im KI-Einsatz.

Neun von zehn Unternehmen in Deutschland, die KI bereits intensiv einsetzen,

rechnen damit, dass die Technologie ihr Geschäftsmodell bis 2028 grundlegend

verändern wird. Dennoch konzentrieren sich die meisten derzeit vor allem auf

Effizienz- und Produktivitätsgewinne und nicht auf eine umfassende strategische

Transformation. Das zeigt die neue Deloitte-Studie "The ROI of AI: The paradox

of rising investment and elusive returns", für die weltweit mehr als 1.800

Experten in 14 Ländern befragt wurden.

Lediglich fünf Prozent der deutschen Unternehmen nutzen KI bereits gezielt für

die strukturelle Weiterentwicklung ihres Geschäfts, etwa durch KI-Agenten. In

anderen Märkten liegt dieser Anteil deutlich höher: 13 Prozent in Großbritannien

und elf Prozent in Irland setzen KI für tiefgreifende Transformationen ein.

Auch bei den Investitionen positioniert sich Deutschland nur im unteren

Mittelfeld. Fast drei Viertel der befragten Unternehmen geben maximal 20 Prozent

ihres Technologiebudgets für KI-Projekte aus. Beim Return on Investment liegt

Deutschland hingegen im Schnitt: 27 Prozent der Betriebe erzielen eine

Amortisation ihrer Ausgaben für typische KI-Anwendungen innerhalb von ein bis

zwei Jahren. Spitzenreiter ist Polen mit 33 Prozent.

"Deutschland unterfinanziert seine hohen Ambitionen bei KI", sagt Dr. Björn

Bringmann, Managing Director des Deloitte AI Institute. "In vielen Unternehmen

ist noch nicht verankert, dass KI ganzheitlich ins Geschäftsmodell integriert

werden muss. Heute dient sie oft primär der individuellen

Produktivitätssteigerung."

Operative Optimierung statt strategischer Steuerung

Ein wesentlicher Engpass für den breiten KI-Einsatz in Deutschland ist die

organisatorische Verankerung: In 33 Prozent der Unternehmen liegt die

Verantwortung für KI beim IT-Leiter oder CIO, deutlich mehr als im

internationalen Schnitt (23%). Nur 2 Prozent siedeln KI auf der CEO-Ebene an.

Das ist der niedrigste Wert aller betrachteten Märkte (Durchschnitt: 10%).

"Die starke Fokussierung auf die IT verschiebt die Prioritäten hin zur

technischen Skalierung statt zur Neugestaltung von Geschäftsprozessen", erklärt

Bringmann. "Transformative Wirkung entsteht erst, wenn das Top-Management KI

unternehmensweit steuert, mit klarer Verantwortung auf CEO- und Vorstandsebene."

Auch beim Thema Kompetenzen zeigt sich eine Lücke: 35 Prozent der deutschen

Befragten sehen fehlende Fachkräfte als großes Hindernis (international: 29%).

Gleichzeitig bieten 19 Prozent der Unternehmen gar keine KI-Schulungen an -

ebenfalls mehr als im Durchschnitt (15%).

"Um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, müssen deutsche Unternehmen über

inkrementelle Use Cases hinausgehen und KI als Motor für Innovation begreifen",

so Bringmann. "Dafür braucht es gezielte Investitionen, stärkere

Governance-Strukturen und ein klares Verständnis im Top-Management, wie KI

Geschäftsmodelle, Prozesse und Entscheidungslogiken verändert."

Methodik

Für den Report "The ROI of AI: The paradox of rising investment and elusive

returns" befragte Deloitte 1854 Führungskräfte, 249 davon aus Deutschland, zu

ihren Renditeeinschätzungen bezüglich der KI-Investitionen. Berücksichtigt

wurden ausschließlich Organisationen, die KI im täglichen Betrieb nutzen oder

Pilotprojekte mit generativer KI durchführen.

Die Untersuchung wurde zwischen 15. August und 5. September 2025 in 14 Ländern

durchgeführt: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien,

Niederlande, Norwegen, Polen, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Vereinigte

Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich.

Link zu Website und Studie: https://www.deloitte.com/de/de/issues/innovation-ai/

deutschland-im-ki-paradox.html

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