|
08.12.2025 09:02:38
OTS: Deloitte / Deloitte Working Capital Management Report / Kapitalbindung ...
Deloitte Working Capital Management Report / Kapitalbindung steigt -
Finanzierung bleibt zentrale Herausforderung für deutsche Unternehmen
München (ots) -
- Cash-to-Cash-Zyklus steigt auf 65 Tage
- Fähigkeit zur Innenfinanzierung wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor
- Strategien zur Bestandsreduzierung und Beschleunigung von Zahlungsprozesse
nehmen an Bedeutung zu
Deutsche Unternehmen stehen weiterhin unter erheblichem Druck, ihre Finanzierung
sicherzustellen. Trotz einer leichten Entspannung bei den Zinsen bleibt die
Kapitalverfügbarkeit aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten ein kritischer
Faktor. Das zeigt die aktuelle Deloitte-Studie zum Working Capital Management,
für die Daten von 180 deutschen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen für
die Geschäftsjahre 2018 bis 2024 ausgewertet wurden. Ergänzend wurde eine
qualitative Umfrage unter 1.100 Unternehmen durchgeführt.
Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Cash-to-Cash-Zyklus (C2C) bei 65 Tagen -
zwei Tage mehr als ein Jahr zuvor. Damit müssen Unternehmen ihr
Nettoumlaufvermögen über mehr als zwei Monate vorfinanzieren. "Geld bleibt teuer
und externe Finanzierung ist für viele Unternehmen schwierig", sagt Dr. Philipp
Kinzler, Partner bei Deloitte. "Die Fähigkeit zur Innenfinanzierung gewinnt
deshalb an Bedeutung und wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor."
Der Cash-to-Cash-Zyklus misst die Zeitspanne zwischen der Auszahlung an
Lieferanten und dem Zahlungseingang von Kunden. Je länger dieser Zyklus ist,
desto länger ist Kapital gebunden und desto höher ist der Finanzierungsbedarf.
Unternehmen müssen diese Zeitspanne entweder durch eigene Liquidität oder
externe Finanzierung überbrücken. Steigende Kapitalbindung belastet die
Liquidität insbesondere bei Unternehmen mit weniger als einer Mrd. Euro Umsatz.
Sie verzeichnen einen Anstieg des C2C-Zyklus um neun Tage.
Die Ergebnisse des Reports zeigen auch, dass sich die Situation bei
Kapitalverfügbarkeit und Kapitalkosten weiter verschärft hat. Zwei Drittel der
Unternehmen haben bereits Maßnahmen zur Optimierung des Working Capital
umgesetzt, um ihre Liquidität zu sichern. Besonders gefragt sind Strategien zur
Bestandsreduzierung und zur Beschleunigung von Zahlungsprozessen.
Als Schlüssel zur Reduzierung der Kapitalbindung wird der "Sales & Operations
Planning"-Prozess angesehen. Viele Unternehmen haben ihn in den letzten drei
Jahren angepasst, doch die erhofften Effekte bleiben häufig aus, insbesondere
bei Kostensenkung und Kapitalbindung. Hauptprobleme sind fehlende
Verantwortlichkeiten, inkonsistente Daten und eine wachsende Variantenvielfalt.
"Unternehmen müssen ihre Planungsprozesse konsequent auf Liquidität und
Kapitalbindung ausrichten", betont Daniel Montanus, Director bei Deloitte.
"Externe Expertise kann dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Unternehmen
mit externer Unterstützung berichten von deutlich besseren Ergebnissen."
Die ausführliche Studie finden Sie hier (https://www.deloitte.com/de/de/services
/consulting-financial/research/working-capital.html).
Pressekontakt:
Mathias Brandes
Head of Corporate Communications & Responsibility
Tel: +49 89 29036 5034
mailto:mbrandes@deloitte.de
Über Deloitte
Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu
90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten
Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal
erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig
wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in
die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere Kunden bei Wandel und
Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte
auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber,
wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild "making
an impact that matters" täglich leben: http://www.deloitte.com/de.
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL),
ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen
Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch
"Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie
ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und
unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig
verpflichten oder binden können. DTTL, jedes
DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für
ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der
anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.deloitte.com/de/UeberUns.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60247/6174304
OTS: Deloitte
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX etwas leichter erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein schwächerer Start ab, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.