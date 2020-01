OTS: Deloitte / Europa nach dem Brexit: Deloitte stellt in Brexit-Briefing ...

Europa nach dem Brexit: Deloitte stellt in Brexit-Briefing #12 vier

Szenarien für die Zukunft Europas vor

München (ots) -

- Deloitte präsentiert vier grundlegende Szenarien, wie sich Europa nach dem

Brexit bis 2030

entwickeln könnte

- Entscheidende Faktoren werden die Art der Beziehung zum Vereinigten Königreich

und die digitale

Wettbewerbsfähigkeit Europas sein

- Angesichts des relativ engen Zeitrahmen bis zum Ende der Übergangsfrist rät

Deloitte, 2020 für

entsprechende Business-Vorbereitungen und Geschäftsverlegungen zu nutzen

Nach mehr als dreieinhalb Jahren Brexit-Debatte ist es nun soweit: Ab 1. Februar

ist Großbritannien nicht länger Mitglied der EU. Doch was ändert sich mit dem

Stichtag? Auf den ersten Blick nicht viel, die Übergangsfrist der EU läuft noch

bis Ende des Jahres. Was danach passiert - ob geordneter Ausstieg oder harter

Brexit - ist unklar. Sicher scheint nur, dass in knapp elf Monaten eine neue Ära

beginnt. Deloitte befasst daher schon mit möglichen Szenarien für die

Europäische Union für das kommende Jahrzehnt und präsentiert diese im neuen,

zwölften Brexit-Briefing unter dem Titel "Beyond Brexit - Scenarios for the

Future of Europe 2035".

"Das Thema Thema Brexit wird uns noch länger begleiten - zumindest bis Ende des

Jahres, wenn die Übergangsfrist der EU ausläuft, aber wahrscheinlich auch

deutlich darüber hinaus", sagt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte.

"Die Übergangsfrist gibt Unternehmen, die bisher abgewartet haben noch einmal

die Gelegenheit, sich für alle möglichen Fälle zu rüsten. Nach wie vor ist keine

Option zum Ausgang dieser Trennung ausgeschlossen und ein harter Brexit Ende des

Jahres möglich. Ebenso relevant ist aber die langfristige Perspektive über 2020

hinaus und die Frage, wie sich Europa in der nächsten Dekade entwickeln könnte.

Deshalb haben wir in unserem neuen Briefing die möglichen Brexit-Konsequenzen

unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: Wie konstruktiv wird das Verhältnis

zwischen UK und EU nach dem Brexit? Und welche ist die wichtigste treibende

Kraft, die Europa in 2030 prägen wird? Wir haben uns hier aus vielen

Möglichkeiten für die digitale EU-Wettbewerbsfähigkeit entschieden, da diese die

größte Auswirkung auf die europäische Wirtschaft und die Zukunft Gesamteuropas

haben dürfte. Auf Basis dieser zwei Treiber haben wir Szenarien entwickelt, die

die mögliche Zukunft Europas beschreiben."

Ausgang des Brexit und digitale EU-Entwicklung formen die Zukunft Das Ergebnis

dieser Analyse stellt Deloitte im neuen Brexit-Briefing vor: Die vier

grundsätzlich unterschiedlichen Szenarien stellen mögliche Zukunftsbilder vor,

die als Richtschnur für die Strategie von Unternehmen hilfreich sein können. Die

Szenarien alternieren dabei in einer Dimension zwischen gütlicher UK/EU-Einigung

einerseits und künftiger Konkurrenz andererseits, in der anderen zwischen den

möglichen Positionierungen der beiden Parteien in Bezug auf die digitale

Wettbewerbsfähigkeit (Anführer / Nachzügler). Ein sechsminütiges Video innerhalb

des Briefings verdeutlicht die vier sehr unterschiedlichen Zukunftsszenarien

anschaulich und gibt einen spannenden Einblick, wohin die Reise gehen könnte.

Szenario 1: Neustart und Beschleunigung ("Reset & Acelerate")

In diesem Szenario haben die Verhandlungen zu einer schnellen und klaren

Einigung geführt, was die weitere wirtschaftliche Verflechtung beidseits des

Ärmelkanals betrifft: Beide Seiten kooperieren eng, und gehen die nötigen

Investitionen an. Ein digitaler Masterplan hat den Übergang in ein Europa

ermöglicht, das digital-ökonomisch im globalen Wettbewerb mithalten kann.

Szenario 2: Gutes altes Europa ("Good Old Europe")

Dieser Fall betrachtet das Szenario, in welchem ein langer und mühsamer Weg bis

zu einer verbindlichen und umfassenden Brexit-Einigung führt. Ein solcher

Prozess zieht Kräfte und Fokus von den wichtigen anderen Zukunftsfragen ab.

Entsprechend gebremst verlaufen die Bemühungen zu einer grundlegenden

europäischen Neuausrichtung. Doch auch hier gibt es noch etliche Möglichkeiten

für Europa, sich zu spezialisieren und dank "guter alter" europäischer Werte

seinen Platz in der digitalen Welt zu finden und auszubauen.

Szenario 3: Europa als Maßstab ("Benchmark Europe")

Dieser Ausblick wird von einem schlecht gestalteten Brexit und einem Erstarken

des populistischen Nationalismus beherrscht, die das Verhältnis zwischen EU und

UK nachhaltig beschädigt haben. Nichtsdestotrotz sieht dieses Szenario durchaus

Chancen für die EU: Hier wurde der Brexit als Weckruf verstanden und für eine

radikale, beschleunigte Modernisierung der gemeinsamen, digitalen Agenda und

Strategie genutzt. Als Ergebnis sieht dieses Szenario eine Union, die dank

gezielter Investitionen in Innovationen und eines praktikablen Rahmens für

moderne Technologien und Geschäftsmodelle neue Standards für Datenaustausch und

ein modernes Europa geschaffen hat, das seinen Platz in der digitalen Zukunft

bestens behaupten kann.

Szenario 4: Überleben ("Staying Alive")

Dieses Szenario skizziert eine eher unschöne EU-Zukunft, in der Wachstum,

Mitglieder- und Marktstabilität von anhaltender Uneinigkeit über die

wirtschaftliche Beziehung zu Großbritannien geprägt sind. Die EU und UK sind zu

Konkurrenten geworden, die sich gegenseitig das Leben schwermachen und sowohl

internationale Investitionen als auch gemeinsame Innovationen durch mangelnde

gemeinsame Standards eher bremsen als fördern. Dennoch bieten auch hier

bilaterale Verträge und eine verstärkte Spezialisierung den Europäern noch

Chancen für Wachstum und Wohlstand, wenngleich die Abhängigkeit von globalen

Playern beträchtlich gewachsen ist.

"Das neueste Briefing mit der Szenario-Analyse basiert nicht ausschließlich auf

Experteninterviews und Workshop-Ergebnissen, wie sonst in der Szenario-Planung

üblich; erstmals fließen auch Resultate aus Quellen ein, die dank eines

neuartigen Tools namens 'Deep View' auf Basis von ünstlicher Intelligenz

entstanden sind", erläutert Dr. Florian Klein, Stratege und Gründer des Deloitte

Center for the Long View. "Neben Design und Methodologie der Analyse war uns vor

allem eines wichtig: Wir wollten mit unserem neuen Briefing nicht nur aufzeigen,

welche Auswirkungen die unterschiedlichen Szenarien unsere Zukunft beeinflussen

werden, sondern möchten zu einem verstärkten Nachdenken über das Europa von

morgen anregen. Denn wenngleich der Brexit-Ausgang unkalkulierbar ist, die

digitale Stellung Europas liegt in den Händen der Europäer."

Inhaltlich verantwortlich für die Brexit Briefings ist Dr. Alexander Börsch,

Chefökonom und Head of Research bei Deloitte und Dr. Florian Klein, Head of the

Deloitte Center for the Long View.

Brexit-Briefing #12 samt dem entsprechenden Video sowie alle weiteren Angeboten

und Artikel von Deloitte rund um den Brexit finden Sie hier: https://www2.deloit

te.com/de/de/pages/strategy/topics/Brexit-Studien-und-Fachbeitraege.html

