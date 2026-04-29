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29.04.2026 14:03:38
OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH / Deutsche Glasfaser sichert ...
Deutsche Glasfaser sichert Finanzierung und stärkt Kapitalstruktur
Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Glasfaser (DG) hat sich mit ihren
Gesellschaftern EQT und OMERS und den Kreditgebern auf eine umfassende
Neugestaltung ihrer Kapitalstruktur geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung stellen
die Gesellschafter dem Unternehmen signifikantes Eigenkapital zur Verfügung.
Ergänzend leisten die Finanzierungspartner einen wesentlichen Beitrag durch
neues Fremdkapital. Insgesamt beläuft sich das zusätzliche Kapital auf mehr als
1,2 Milliarden Euro.
Darüber hinaus wird das bestehende Fremdkapital zu langfristigen Konditionen
restrukturiert, und der dem operativen Geschäft zuzurechnende Betrag wird
erheblich reduziert. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juni erwartet.
Andreas Pfisterer, CEO Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, sagte: "Die
Einigung ist ein wichtiger Meilenstein und eine sehr gute Nachricht für unsere
Mitarbeitenden und Partner. Sie schafft Kontinuität sowie Planungs- und
Finanzierungssicherheit. Damit sind wir vollständig durchfinanziert und heben
uns klar vom Wettbewerb ab. Ich danke unseren Gesellschaftern und
Finanzierungspartnern für ihr Vertrauen. Auf dieser Basis wird DG den geplanten
Netzausbau abschließen und gleichzeitig die laufende Transformation von einem
stark baufokussierten Unternehmen hin zu einem kundenorientierten
Breitbandanbieter vorantreiben."
Ein Sprecher von EQT und OMERS erklärte: "Wir freuen uns, dass ein Plan zur
Schaffung einer soliden Kapitalstruktur für Deutsche Glasfaser erzielt werden
konnte. Diese Rekapitalisierung wird das Wachstum des Unternehmens und den
fortlaufenden Glasfaserausbau zum Nutzen von Kunden und Gemeinden unterstützen.
Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und freuen uns darauf, das
Management auch weiterhin in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."
Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im
ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der
Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene
Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an
und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit
innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für
einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt
zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den
erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches
Investitionsvolumen von über zehn Milliarden Euro.
https://www.deutsche-glasfaser.de
Pressekontakt:
Dominik Beyer
Deutsche Glasfaser Unternehmenskommunikation
mailto:presse@deutsche-glasfaser.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162925/6265441
OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH
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