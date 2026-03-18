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18.03.2026 12:02:39
OTS: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement / ...
Fitnessboom in Deutschland: Branche knackt 12-Millionen-Marke /
Aktuelle Studie zeigt Rekordwerte für Mitglieder und Umsatz
Saarbrücken (ots) - Die deutsche Fitness- und Gesundheitsbranche setzt ihren
Wachstumskurs fort und erreicht neue Bestwerte. Dies zeigt die aktuelle Studie
"Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026", die der DSSV e. V. -
Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen gemeinsam mit
Deloitte und der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
(DHfPG) veröffentlicht hat.
Mit 12,36 Millionen Mitgliedern, einem Nettoumsatz von 6,25 Milliarden Euro und
9.647 Fitness- und Gesundheitsanlagen präsentiert sich die Branche
wirtschaftlich stark und gesellschaftlich relevanter denn je.
Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
- Mitglieder: 12,36 Mio. (+5,6 % ggü. 2024)
- Umsatz: 6,25 Mrd. EUR netto (+7,4 % ggü. 2024)
- Anlagen: 9.647 Fitness- und Gesundheitsanlagen (+5,7 % ggü. 2024)
- Mitarbeitende: rund 167.100 Beschäftigte (+6,0 % ggü. 2024)
- Marktdurchdringung: 14,8 Prozent der Gesamtbevölkerung trainieren in Fitness-
und Gesundheitsanlagen (+1,0 Prozentpunkte ggü. 2024)
- Aggregatoren: 1,47 Mio. Mitglieder-Äquivalente durch Aggregatoren (+21,5 %
ggü. 2024)
Damit erreicht die Branche erneut ein Rekordniveau - sowohl bei der Nachfrage
nach Fitness- und Gesundheitsangeboten als auch bei der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit.
Fitness- und Gesundheitstraining gewinnt weiter an gesellschaftlicher Bedeutung
Der anhaltende Mitgliederzuwachs verdeutlicht, dass Fitness- und
Gesundheitstraining für immer mehr Menschen ein fester Bestandteil ihres
Lebensstils geworden ist.
Ralf Capelan, Mitglied des Vorstands und Schatzmeister des DSSV, ordnet die
Entwicklung ein: "Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Fitness- und
Gesundheitstraining für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Bestandteil
ihres Alltags geworden ist. Unsere Branche leistet damit einen wichtigen Beitrag
zur Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland."
Die steigende Nachfrage unterstreicht zugleich die Rolle der Betreiber von
Fitness- und Gesundheitsanlagen als zentrale Akteure im Präventions- und
Gesundheitsmarkt.
Wirtschaftliche Stärke trotz herausfordernder Rahmenbedingungen
Auch wirtschaftlich zeigt sich die Branche weiterhin stabil. Mit einem
Nettoumsatz von 6,25 Milliarden Euro erreicht der Markt einen neuen Höchstwert.
Der durchschnittliche monatliche Mitgliedsbeitrag liegt branchenweit bei 48,55
Euro (brutto). Dabei zahlen Mitglieder in Kettenanlagen durchschnittlich 40,54
Euro, in Einzelanlagen 59,24 Euro, während Special-Interest-Studios im Schnitt
80,02 Euro pro Monat verlangen.
Karsten Hollasch, Partner bei Deloitte und Co-Autor der Studie, erklärt: "Die
Fitnessbranche zeigt eine bemerkenswerte wirtschaftliche Stabilität. Trotz
gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Bereitschaft der Menschen hoch,
in ihre Gesundheit zu investieren. Das unterstreicht die langfristige
Wachstumsdynamik und die zunehmende Bedeutung der Branche."
Aggregatoren treiben Marktdurchdringung weiter voran
Auch Aggregatoren gewinnen in der deutschen Fitnesswirtschaft weiter an
Bedeutung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur erweiterten
Marktdurchdringung. Im Jahr 2025 trainieren zusätzlich rund 1,47 Millionen
Menschen über Aggregatorenmodelle in Fitness- und Gesundheitsanlagen. Werden
diese Mitglieder berücksichtigt, steigt die Gesamtzahl der Trainierenden auf
13,83 Millionen. Dies entspricht einer Reaktionsquote von rund 16,5 Prozent.
Aggregatoren sind im Markt fest etabliert: 76,1 Prozent der Anlagen in
Deutschland sind bereits an mindestens ein entsprechendes Netzwerk angebunden.
Die Entwicklung zeigt, dass Aggregatoren neue Zielgruppen erschließen und den
adressierbaren Markt vergrößern, ohne klassische Mitgliedschaften primär zu
substituieren.
Qualifiziertes Personal als zentraler Erfolgsfaktor
Mit rund 167.100 Beschäftigten zählt die Fitness- und Gesundheitsbranche zu
einem bedeutenden Arbeitgeber im Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben
ist die hohe Investitionsbereitschaft in die Personalentwicklung: 95,3 Prozent
der Anlagenbetreiber investieren in die Aus- und Weiterbildung ihrer
Mitarbeitenden.
Für Janosch Marx, 2. Vorsitzender des DSSV, ist dies entscheidend für die
Zukunftsfähigkeit der Branche: "Gut qualifizierte Trainerinnen und Trainer sind
die Kompetenzträger der Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die hohe
Weiterbildungsquote zeigt, dass die Branche konsequent in ihr Personal
investiert und damit die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Betreuung und
nachhaltigen Erfolg schafft."
Hohe Investitionsbereitschaft und moderne Anlagen
Neben der Ausbildung ihres Personals investieren Betreiber weiterhin stark in
ihre Anlagen und Infrastruktur. Im Jahr 2025 belief sich das Investitionsvolumen
der Branche auf rund 798 Millionen Euro (netto), was über alle Anlagen hinweg
durchschnittlich Investitionen in Höhe von 83 Tausend Euro (netto) pro Anlage
entspricht.
Rund 80 % der Betriebe planen im Jahr 2026 Investitionen zu tätigen. Diese
Entwicklung zeigt, dass Betreiber kontinuierlich daran arbeiten,
Trainingsbedingungen, Servicequalität und Kundenerlebnis weiter zu verbessern.
Fitness als wichtiger Baustein der Prävention
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen außerdem den hohen gesundheitlichen
Mehrwert regelmäßigen Kraft- und Ausdauertrainings. Fitness- und
Gesundheitstraining trägt maßgeblich zur Prävention zahlreicher
Zivilisationskrankheiten bei und gewinnt daher auch gesundheitspolitisch
zunehmend an Bedeutung.
Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung an der DHfPG,
betont: "Regelmäßiges Training in Fitness- und Gesundheitsanlagen kann einen
wesentlichen Beitrag zur Prävention leisten. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass
immer mehr Menschen aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Gesundheit ist für
Einige dabei nur der "positive Nebeneffekt", für viele aber zentrales
Trainingsmotiv.
Positive Perspektiven für die kommenden Jahre
Die Studie macht deutlich: Die Fitness- und Gesundheitsbranche befindet sich
weiterhin auf Wachstumskurs. Steigende Mitgliederzahlen, hohe
Investitionsbereitschaft und eine zunehmende gesellschaftliche Bedeutung bilden
eine stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Marktes.
Die vollständige Studie "Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026" ist beim
DSSV e. V. erhältlich.
Pressekontakt:
Deutsche Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie
Ronja Reuber
Hermann-Neuberger-Straße 3
66123 Saarbrücken
+49 681 6855 220
mailto:presse@dhfpg-bsa.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70906/6238278
OTS: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
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