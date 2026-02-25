OTS: Deutsche Kautionskasse AG / Deutsche Kautionskasse AG setzt auf ...

|
Starnberg (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Kautionskasse hat die
Vorstandsverträge von Christian Sili (CEO), Dieter Burghaus (CFO/COO) und Heiko
Franz (CIO) jeweils um weitere fünf Jahre verlängert.
Mit dieser frühzeitigen Entscheidung setzt das Gremium bewusst auf Kontinuität,
Verlässlichkeit und eine langfristig ausgerichtete Unternehmensführung. Der
Aufsichtsrat bestätigt damit das bestehende Führungsteam in seiner erfolgreichen
Arbeit und unterstreicht sein volles Vertrauen in die strategische Ausrichtung
des Unternehmens.
Strategischer Fokus und preisgekrönte Qualität
In den vergangenen Jahren hat sich die Deutsche Kautionskasse als führender
Anbieter von Mietkautionslösungen etabliert und ihre Position als innovativer,
digital ausgerichteter Assekuradeur konsequent gestärkt. Das Unternehmen bietet
sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden rechtssichere und
liquiditätsschonende Alternativen zur klassischen Barkaution.
Mit der Vertragsverlängerung würdigt der Aufsichtsrat insbesondere die klare
strategische Positionierung der Gesellschaft als verlässlicher
Full-Service-Partner für Mieter, Vermieter und Kooperationspartner aus der
Versicherungs- und Immobilienwirtschaft mit effizienten, standardisierten
End-to-End-Prozessen von der Online-Antragstrecke bis zum laufenden Bestands-
und Leistungsservice.
Dieser Kurs spiegelt sich auch in der Marktwahrnehmung wider: Die Deutsche
Kautionskasse wurde bereits mehrere Male in Folge als bester
Mietkautionsanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist ein
direkter Ausdruck der hohen operativen Stabilität und der Innovationskraft,
welche die Arbeit des Vorstands prägen.
"Die Verlängerung der Vorstandsverträge steht für Verlässlichkeit, Kontinuität
und eine langfristige Perspektive. Der Aufsichtsrat sieht die Deutsche
Kautionskasse mit diesem Team hervorragend aufgestellt, um die Marktposition
weiter auszubauen und unseren Kunden auch in einem anspruchsvollen Umfeld
erstklassige Lösungen zu bieten",
heißt es aus dem Gremium.
Die Ressortverteilung im Überblick
Die bewährte Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands bleibt unverändert
bestehen:
Christian Sili (CEO): Verantwortet die Unternehmensstrategie sowie das
Marktmanagement. Zu seinem Ressort zählen die Produktentwicklung, das
Underwriting, Kooperationen und Partnervertrieb sowie Personal. Darüber hinaus
trägt er die Verantwortung für Recht und Compliance sowie die Steuerung der
Maklertochter Moneyfix Service GmbH.
Dieter Burghaus (CFO/COO): Führt die Ressorts Finanzen und Controlling. Er
verantwortet zudem das Antrags- und Vertragswesen, das Risikomanagement der
Gesellschaft sowie die Geschäftsführung der DKK Service GmbH.
Heiko Franz (CIO): Ist zuständig für IT, Administration und Datensicherheit
(IT-Security). Sein Ressort umfasst zudem den strategisch wichtigen
Online-Vertrieb und das Online-Marketing.
