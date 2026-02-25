OTS: Deutsche Kautionskasse AG / Deutsche Kautionskasse AG setzt auf ...

Deutsche Kautionskasse AG setzt auf Kontinuität: Vorstandsverträge von

Christian Sili, Dieter Burghaus und Heiko Franz um fünf Jahre

verlängert (FOTO)

Starnberg (ots) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Kautionskasse hat die

Vorstandsverträge von Christian Sili (CEO), Dieter Burghaus (CFO/COO) und Heiko

Franz (CIO) jeweils um weitere fünf Jahre verlängert.

Mit dieser frühzeitigen Entscheidung setzt das Gremium bewusst auf Kontinuität,

Verlässlichkeit und eine langfristig ausgerichtete Unternehmensführung. Der

Aufsichtsrat bestätigt damit das bestehende Führungsteam in seiner erfolgreichen

Arbeit und unterstreicht sein volles Vertrauen in die strategische Ausrichtung

des Unternehmens.

Strategischer Fokus und preisgekrönte Qualität

In den vergangenen Jahren hat sich die Deutsche Kautionskasse als führender

Anbieter von Mietkautionslösungen etabliert und ihre Position als innovativer,

digital ausgerichteter Assekuradeur konsequent gestärkt. Das Unternehmen bietet

sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden rechtssichere und

liquiditätsschonende Alternativen zur klassischen Barkaution.

Mit der Vertragsverlängerung würdigt der Aufsichtsrat insbesondere die klare

strategische Positionierung der Gesellschaft als verlässlicher

Full-Service-Partner für Mieter, Vermieter und Kooperationspartner aus der

Versicherungs- und Immobilienwirtschaft mit effizienten, standardisierten

End-to-End-Prozessen von der Online-Antragstrecke bis zum laufenden Bestands-

und Leistungsservice.

Dieser Kurs spiegelt sich auch in der Marktwahrnehmung wider: Die Deutsche

Kautionskasse wurde bereits mehrere Male in Folge als bester

Mietkautionsanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist ein

direkter Ausdruck der hohen operativen Stabilität und der Innovationskraft,

welche die Arbeit des Vorstands prägen.

"Die Verlängerung der Vorstandsverträge steht für Verlässlichkeit, Kontinuität

und eine langfristige Perspektive. Der Aufsichtsrat sieht die Deutsche

Kautionskasse mit diesem Team hervorragend aufgestellt, um die Marktposition

weiter auszubauen und unseren Kunden auch in einem anspruchsvollen Umfeld

erstklassige Lösungen zu bieten",

heißt es aus dem Gremium.

Die Ressortverteilung im Überblick

Die bewährte Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands bleibt unverändert

bestehen:

Christian Sili (CEO): Verantwortet die Unternehmensstrategie sowie das

Marktmanagement. Zu seinem Ressort zählen die Produktentwicklung, das

Underwriting, Kooperationen und Partnervertrieb sowie Personal. Darüber hinaus

trägt er die Verantwortung für Recht und Compliance sowie die Steuerung der

Maklertochter Moneyfix Service GmbH.

Dieter Burghaus (CFO/COO): Führt die Ressorts Finanzen und Controlling. Er

verantwortet zudem das Antrags- und Vertragswesen, das Risikomanagement der

Gesellschaft sowie die Geschäftsführung der DKK Service GmbH.

Heiko Franz (CIO): Ist zuständig für IT, Administration und Datensicherheit

(IT-Security). Sein Ressort umfasst zudem den strategisch wichtigen

Online-Vertrieb und das Online-Marketing.

