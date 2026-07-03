|
03.07.2026 09:14:38
OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz berät die ...
Deutsche Mittelstandsfinanz berät die Veräußerung der TOPAS electronic
AG, Hannover an die börsennotierte japanische RYODEN
Frankfurt / Hannover / Tokio (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH,
Frankfurt ( http://www.dmfin.com ), ein führendes Beratungshaus für
Unternehmenstransaktionen und Nachfolgelösungen, hat die Aktionäre der TOPAS
electronic AG, Hannover beim Eingehen einer Partnerschaft mit der
börsennotierten japanischen RYODEN Corp. beraten.
TOPAS wurde 1978 gegründet und vertreibt Halbleiter u.a. für die Sektoren
Industrieausrüstung, Telekommunikation, Medizin sowie Mess- & Regeltechnik und
bietet Dienstleistungen für Unified Communications an. Seit 2018 firmiert die
Gesellschaft als Aktiengesellschaft. TOPAS ist ein stark wachsendes Unternehmen,
das aus Hannover Kunden im gesamten DACH-Raum und darüber hinaus bedient. Durch
den Verkauf an RYODEN wird nicht nur die unternehmerische Nachfolge gesichert,
sondern auch die Produktpalette nachhaltig verstärkt.
Die 1947 gegründete RYODEN Corp. ist im Prime Market der Tokioter Börse
gelistet. Ankeraktionär ist mit 35,88% Mitsubishi Electric. RYODEN erzielt mit
knapp 1.600 Mitarbeitenden einen Umsatz von über USD 1,4 Mrd. hauptsächlich mit
Produkten für Fabrikautomatisierung, Gebäudekühlsysteme, die Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie mit Elektronikprodukten. RYODEN gehört in diesen
Bereichen zu den weltweiten Marktführern.
Durch den Erwerb von 100 Prozent der Stamm- und Vorzugsaktien von TOPAS
erweitert RYODEN seine Geschäftschancen auf dem europäischen Markt, indem es den
Kundenstamm von TOPAS sowie dessen Vertriebs- und technischen Support mit den
Beschaffungskapazitäten, der Lösungsentwicklungskompetenz und dem Angebot an
Eigenmarkenprodukten von RYODEN in Asien und den USA verbindet.
"Mit der Deutschen Mittelstandsfinanz haben wir einen äußerst professionellen
Partner gewählt, der den Transaktionsprozess mit Kompetenz, viel Erfahrung und
dem nötigen Fingerspitzengefühl umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen hat. Für
die TOPAS electronic AG und ihre Aktionäre wurde im Sinne der nachhaltigen
Unternehmensfortführung ein optimales Ergebnis erzielt", sagt Ulf Zell, CEO,
auch im Namen seiner Vorstandskollegen und ergänzt: "Mit RYODEN als
Gesellschafter kann TOPAS sein starkes Wachstum nachhaltig beschleunigen und im
europäischen Ausland zunehmend Fuß fassen".
TOPAS electronic ist bereits die siebte, von Deutsche Mittelstandsfinanz
erfolgreich umgesetzte, Unternehmenstransaktion im Technologiesektor in den
letzten Jahren. "Dies unterstreicht unsere besondere Transaktionsexpertise bei
Unternehmen aus dem Technologiesektor. Wir freuen uns sehr, dass sich die über
unser globales Netzwerk identifizierte japanische RYODEN im Rahmen des von uns
weltweit durchgeführten, strukturierten, kompetitiven Transaktionsprozesses als
der geeignete Erwerber zur Stärkung der strategischen Positionierung und des
weiteren Wachstumspfades von TOPAS herauskristallisiert hat. Die Transaktion
demonstriert zudem das besondere Know-how der Deutsche Mittelstandsfinanz bei
interkulturellen Unternehmensverkäufen", erläutern die geschäftsführenden
Gesellschafter der Deutsche Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael
Dirkes.
Pressekontakt:
Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH
Eysseneckstr. 4
D-60322 Frankfurt
Tel. : +49-69-9542-1264
Info[at]dmfin.com
http://www.dmfin.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110326/6307383
OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.