OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz berät die ...

Deutsche Mittelstandsfinanz berät die Veräußerung der TOPAS electronic

AG, Hannover an die börsennotierte japanische RYODEN

Frankfurt / Hannover / Tokio (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH,

Frankfurt ( http://www.dmfin.com ), ein führendes Beratungshaus für

Unternehmenstransaktionen und Nachfolgelösungen, hat die Aktionäre der TOPAS

electronic AG, Hannover beim Eingehen einer Partnerschaft mit der

börsennotierten japanischen RYODEN Corp. beraten.

TOPAS wurde 1978 gegründet und vertreibt Halbleiter u.a. für die Sektoren

Industrieausrüstung, Telekommunikation, Medizin sowie Mess- & Regeltechnik und

bietet Dienstleistungen für Unified Communications an. Seit 2018 firmiert die

Gesellschaft als Aktiengesellschaft. TOPAS ist ein stark wachsendes Unternehmen,

das aus Hannover Kunden im gesamten DACH-Raum und darüber hinaus bedient. Durch

den Verkauf an RYODEN wird nicht nur die unternehmerische Nachfolge gesichert,

sondern auch die Produktpalette nachhaltig verstärkt.

Die 1947 gegründete RYODEN Corp. ist im Prime Market der Tokioter Börse

gelistet. Ankeraktionär ist mit 35,88% Mitsubishi Electric. RYODEN erzielt mit

knapp 1.600 Mitarbeitenden einen Umsatz von über USD 1,4 Mrd. hauptsächlich mit

Produkten für Fabrikautomatisierung, Gebäudekühlsysteme, die Informations- und

Kommunikationstechnologie sowie mit Elektronikprodukten. RYODEN gehört in diesen

Bereichen zu den weltweiten Marktführern.

Durch den Erwerb von 100 Prozent der Stamm- und Vorzugsaktien von TOPAS

erweitert RYODEN seine Geschäftschancen auf dem europäischen Markt, indem es den

Kundenstamm von TOPAS sowie dessen Vertriebs- und technischen Support mit den

Beschaffungskapazitäten, der Lösungsentwicklungskompetenz und dem Angebot an

Eigenmarkenprodukten von RYODEN in Asien und den USA verbindet.

"Mit der Deutschen Mittelstandsfinanz haben wir einen äußerst professionellen

Partner gewählt, der den Transaktionsprozess mit Kompetenz, viel Erfahrung und

dem nötigen Fingerspitzengefühl umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen hat. Für

die TOPAS electronic AG und ihre Aktionäre wurde im Sinne der nachhaltigen

Unternehmensfortführung ein optimales Ergebnis erzielt", sagt Ulf Zell, CEO,

auch im Namen seiner Vorstandskollegen und ergänzt: "Mit RYODEN als

Gesellschafter kann TOPAS sein starkes Wachstum nachhaltig beschleunigen und im

europäischen Ausland zunehmend Fuß fassen".

TOPAS electronic ist bereits die siebte, von Deutsche Mittelstandsfinanz

erfolgreich umgesetzte, Unternehmenstransaktion im Technologiesektor in den

letzten Jahren. "Dies unterstreicht unsere besondere Transaktionsexpertise bei

Unternehmen aus dem Technologiesektor. Wir freuen uns sehr, dass sich die über

unser globales Netzwerk identifizierte japanische RYODEN im Rahmen des von uns

weltweit durchgeführten, strukturierten, kompetitiven Transaktionsprozesses als

der geeignete Erwerber zur Stärkung der strategischen Positionierung und des

weiteren Wachstumspfades von TOPAS herauskristallisiert hat. Die Transaktion

demonstriert zudem das besondere Know-how der Deutsche Mittelstandsfinanz bei

interkulturellen Unternehmensverkäufen", erläutern die geschäftsführenden

Gesellschafter der Deutsche Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael

Dirkes.

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