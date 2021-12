OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz mit "Best ...

Deutsche Mittelstandsfinanz mit "Best of Consulting"-Preis der

WirtschaftsWoche ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt / Düsseldorf (ots) -

- "Best of Consulting" im Bereich "Mergers & Acquisitions"

- Jury überzeugt erzielte Wertsteigerung und erfolgreiches Management von

Kulturunterschieden bei multinationaler Transaktion

- Erfolgreicher Transaktionsabschluss mitten in der Corona-Krise

Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen spezialisierte Deutsche

Mittelstandsfinanz aus Frankfurt ist von der WirtschaftsWoche mit dem

Berater-Preis "Best of Consulting 2021" ausgezeichnet worden. Mit großer Freude

nahmen die Geschäftsführer Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes den Award in

der Kategorie Finance / Mergers & Acquisitions bei der Preisverleihung in

Düsseldorf entgegen.

Die M&A-Berater der Deutschen Mittelstandsfinanz beteiligten sich erstmalig am

Wettbewerb der WirtschaftsWoche und konnten auf Anhieb punkten. Prämiert wurde

eine erfolgreich abgeschlossene multinationale Transaktion:

Im Rahmen eines strukturierten internationalen Verkaufsprozesses hat die

Deutsche Mittelstandsfinanz die familiengeführte LAICA SpA aus Vicenza

(Italien), ein führendes Unternehmen für designorientierte

Wasserfiltrationsprodukte und kleine Haushaltsgeräte, exklusiv beraten. Im Zuge

dieses Verkaufsprozesses erfolgte die Veräußerung von LAICA, einschließlich

ihrer Tochtergesellschaften in Taiwan, Spanien, Hongkong und einer 45%

Beteiligung an einem Joint Venture in China, an die an der London Stock Exchange

notierte Strix Group Plc.

"Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren Mandanten den richtigen strategischen

Partner für die Zukunft gefunden haben und den Prozess von der Positionierung

von LAICA über die strukturierte internationale Marktansprache, bis hin zum

Vertragsabschluss erfolgreich begleitet haben", ergänzen die beiden

geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick

Schmidl und Michael Dirkes.

"Ein Unternehmensverkauf ist viel aufwendiger als man zunächst glaubt,

insbesondere wenn der Erwerber börsennotiert ist und aus dem Ausland kommt. Wir

waren froh, mit der Deutschen Mittelstandsfinanz den richtigen Berater an

unserer Seite gehabt zu haben, der uns erfolgreich durch den Verkaufsprozess

geleitet und interkulturelle Unterschiede zwischen Käufer und Verkäufer mit dem

notwendigen Feingefühl behandelt hat. Ohne die Unterstützung der Deutschen

Mittelstandsfinanz wäre es nicht zu dem gewünschten Transaktionsabschluss

gekommen", erläutern Annamaria und Maurizio Moretto, die bisherigen Eigentümer

von LAICA.

"Best of Consulting" ist die umfassendste Bewertung von Unternehmensberatungen

im deutschsprachigen Raum. Die WirtschaftsWoche zeichnete 2021 bereits zum

zwölften Mal die besten Unternehmensberatungen aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz aus. Ein wissenschaftlicher Beirat und eine Jury aus führenden

Entscheidern namhafter Unternehmen, begutachten die qualifizierten Projekte und

bestimmen jährlich die Sieger in den Kategorien Finance, Marketing, Operations,

Organisation, Strategy und Technologies. Auswahlkriterien sind u.a. die

erzielten wirtschaftlichen Projektergebnisse, die Methodenstärke der Beratung,

das Ansehen der Beratungsgesellschaft und die Kundenzufriedenheit.

Deutsche Mittelstandsfinanz ist Partner von Corporate Finance Associates

Worldwide.

