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27.05.2026 13:02:38
OTS: Deutsche Rückversicherung AG / Deutsche Rück Gruppe wächst weiter ...
Deutsche Rück Gruppe wächst weiter profitabel (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Rück Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihr
Geschäft ausgebaut und zugleich ihre Substanz gestärkt. Die gebuchten
Bruttobeitragseinnahmen sind erneut in allen strategischen Geschäftsfeldern
gewachsen und stiegen um 6,1 % auf mehr als 2,2 Mrd. Euro. Die verdienten
Nettobeiträge nahmen um 9,1 % auf rund 1,6 Mrd. Euro zu. Das Wachstum kam sowohl
aus den internationalen Märkten als auch aus dem deutschen Heimatmarkt.
Im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit, welches die Deutsche Rück neben den
deutschsprachigen Märkten auch in der Region Middle East und Nordafrika
betreibt, stiegen die Bruttobeiträge kräftig um 24,9 % auf 105,2 Mio. Euro.
Bereits 2024 hatte die Deutsche Rück Gruppe ihr Leben- und
Krankenrückversicherungsgeschäft auf die MENA-Region ausgeweitet. Auch die
Sachversicherungssparten (+4,7 %) und die HUK-Sparten (+5,6 %) verzeichneten
erfreuliche Zuwächse. Die sonstigen Versicherungszweige legten deutlich um 12,5
% auf 115,7 Mio. Euro zu.
"Wir sind 2025 erneut in allen Geschäftsfeldern ertragsorientiert gewachsen,
besonders stark im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit", sagt Bosch. "Wir werten
dies als einen deutlichen Beleg für den Erfolg unserer Strategie der
schrittweisen und zielgerichteten Internationalisierung. Unsere Substanzstärke
bleibt ein wichtiger Faktor für den Ausbau unseres internationalen Geschäfts."
Die Deutsche Rück Gruppe erwirtschaftete ein Kapitalanlageergebnis von 69,6 Mio.
Euro. Mit einer hohen Zuführung zur Schwankungsrückstellung und ähnlichen
Rückstellungen von 109,2 Mio. Euro konnte die Substanz der Deutsche Rück Gruppe
weiter gestärkt werden. Die Sicherheitsmittel, einschließlich
Nettoschadenrückstellung und Nettodeckungsrückstellung, wuchsen auf über 3,5
Mrd. Euro. Insgesamt erzielte die Deutsche Rück Gruppe einen Jahresüberschuss
nach Steuern von 21,1 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro).
Für das Jahr 2026 geht die Deutsche Rück Gruppe von weiteren Beitragszuwächsen
in der Leben- und Kranken-Rückversicherung aus, der sowohl durch den Ausbau des
Geschäfts in den deutschsprachigen Märkten als auch durch den Geschäftsaufbau in
der Region Middle East und Nordafrika geprägt sein wird.
Pressekontakt:
Babette Sybertz
Pressesprecherin
Tel. 0211. 4554-239
mailto:presse@deutscherueck.de
http://www.deutscherueck.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117784/6282918
OTS: Deutsche Rückversicherung AG
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