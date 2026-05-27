27.05.2026 13:02:38

OTS: Deutsche Rückversicherung AG / Deutsche Rück Gruppe wächst weiter ...

Deutsche Rück Gruppe wächst weiter profitabel (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Rück Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihr

Geschäft ausgebaut und zugleich ihre Substanz gestärkt. Die gebuchten

Bruttobeitragseinnahmen sind erneut in allen strategischen Geschäftsfeldern

gewachsen und stiegen um 6,1 % auf mehr als 2,2 Mrd. Euro. Die verdienten

Nettobeiträge nahmen um 9,1 % auf rund 1,6 Mrd. Euro zu. Das Wachstum kam sowohl

aus den internationalen Märkten als auch aus dem deutschen Heimatmarkt.

Im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit, welches die Deutsche Rück neben den

deutschsprachigen Märkten auch in der Region Middle East und Nordafrika

betreibt, stiegen die Bruttobeiträge kräftig um 24,9 % auf 105,2 Mio. Euro.

Bereits 2024 hatte die Deutsche Rück Gruppe ihr Leben- und

Krankenrückversicherungsgeschäft auf die MENA-Region ausgeweitet. Auch die

Sachversicherungssparten (+4,7 %) und die HUK-Sparten (+5,6 %) verzeichneten

erfreuliche Zuwächse. Die sonstigen Versicherungszweige legten deutlich um 12,5

% auf 115,7 Mio. Euro zu.

"Wir sind 2025 erneut in allen Geschäftsfeldern ertragsorientiert gewachsen,

besonders stark im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit", sagt Bosch. "Wir werten

dies als einen deutlichen Beleg für den Erfolg unserer Strategie der

schrittweisen und zielgerichteten Internationalisierung. Unsere Substanzstärke

bleibt ein wichtiger Faktor für den Ausbau unseres internationalen Geschäfts."

Die Deutsche Rück Gruppe erwirtschaftete ein Kapitalanlageergebnis von 69,6 Mio.

Euro. Mit einer hohen Zuführung zur Schwankungsrückstellung und ähnlichen

Rückstellungen von 109,2 Mio. Euro konnte die Substanz der Deutsche Rück Gruppe

weiter gestärkt werden. Die Sicherheitsmittel, einschließlich

Nettoschadenrückstellung und Nettodeckungsrückstellung, wuchsen auf über 3,5

Mrd. Euro. Insgesamt erzielte die Deutsche Rück Gruppe einen Jahresüberschuss

nach Steuern von 21,1 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro).

Für das Jahr 2026 geht die Deutsche Rück Gruppe von weiteren Beitragszuwächsen

in der Leben- und Kranken-Rückversicherung aus, der sowohl durch den Ausbau des

Geschäfts in den deutschsprachigen Märkten als auch durch den Geschäftsaufbau in

der Region Middle East und Nordafrika geprägt sein wird.

Pressekontakt:

Babette Sybertz

Pressesprecherin

Tel. 0211. 4554-239

mailto:presse@deutscherueck.de

http://www.deutscherueck.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117784/6282918

OTS: Deutsche Rückversicherung AG

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