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10.08.2026 11:02:38
OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. / Factoring im 1. Halbjahr 2026: ...
Factoring im 1. Halbjahr 2026: Stabiler Faktor der
Unternehmensfinanzierung
Berlin (ots) - Trotz des weiterhin schwierigen konjunkturellen Umfelds zeigt
sich der deutsche Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2026 robust. Die Mitglieder
des Deutschen Factoring-Verbandes erzielten ein Ankaufsvolumen von 212,6
Milliarden Euro und lagen damit 0,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Die außergewöhnlich hohen Wachstumsraten der Vorjahre konnten zwar, auch
aufgrund von Veränderungen in der Mitgliederstruktur, nicht fortgeschrieben
werden. Die stabile Entwicklung unterstreicht jedoch die Bedeutung des
Factorings als wichtiges und verlässliches Finanzierungsinstrument zur Sicherung
der Liquidität von Unternehmen und zur Stabilisierung von Lieferketten.
Nationales Geschäft wächst weiter
Das nationale Factoring entwickelte sich erneut positiv und stieg auf ein
Ankaufsvolumen von rund 151 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von
1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das internationale Geschäft blieb mit
einem Volumen von rund 62 Milliarden Euro etwa auf Vorjahresniveau.
Wie sich das nationale Geschäft in den kommenden Monaten entwickelt, wird dabei
maßgeblich auch davon abhängen, welche Impulse die von der Bundesregierung
angestoßenen Reformen für den Wirtschaftsstandort Deutschland setzen.
Positiv entwickelte sich zudem die Zahl der Factoring-Kunden. Mit rund 115.000
Kunden wurde ein neuer Höchststand erreicht - ein Plus von 10 Prozent gegenüber
dem ersten Halbjahr 2025. Zu diesem Wachstum haben allerdings auch die
zahlreichen neuen Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes beigetragen.
Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten
"Factoring stabilisiert weiterhin die Lieferketten der deutschen Wirtschaft",
erklärt Stefan Wagner, Sprecher des Vorstandes des Deutschen
Factoring-Verbandes.
Die wirtschaftliche Unsicherheit spiegelt sich jedoch weiterhin in den
Einschätzungen der Verbandsmitglieder wider. Das Geschäftsklima wurde mit der
Schulnote 2,8 erneut etwas schlechter bewertet als im Vorjahreszeitraum.
Gleichzeitig wird das Insolvenzrisiko mit einer Bewertung von 3,0 unverändert
als hoch eingeschätzt.
Die vorliegenden Ergebnisse gelten als repräsentativ für den deutschen
Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes repräsentieren
rund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland
und bilden damit den maßgeblichen Referenzmarkt der deutschen Factoring-Branche.
Pressekontakt:
Deutscher Factoring-Verband e.V.
Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer
Behrenstr. 73, 10117 Berlin
Telefon: 030-20 654 654
E-Mail: mailto:kontakt@factoring.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15237/6330205
OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V.
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