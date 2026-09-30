OTS: Deutscher Kaffeeverband e.V. / Studie zum Tag des Kaffees: Deutschland ...

Studie zum Tag des Kaffees: Deutschland ist ein Kaffeeland: Jede

dritte Tonne Kaffee gelangt über Deutschland in die EU (FOTO)

Hamburg (ots) - Kaffeewirtschaft steht für 70,2 Milliarden Euro

Wirtschaftsleistung und sichert mehr als 500.000 Arbeitsplätze

Deutschland ist ein Kaffeeland. 34,4 Prozent der Kaffeeimporte aus Ländern

außerhalb der EU kommen über Deutschland in das EU-Zollgebiet. Im Jahr 2025

waren dies rund 1,01 Millionen Tonnen Kaffee.

Zugleich steht die Kaffeewirtschaft einschließlich ihrer Ausstatter und

Dienstleister in Deutschland für eine Wirtschaftsleistung von insgesamt 70,2

Milliarden Euro und rund 517.000 Arbeitsplätze. Das zeigt die Studie "Economic

Impact of Coffee in Europe", die Europe Economics im Auftrag der europäischen

Kaffeewirtschaft erstellt hat.

Die Ergebnisse veröffentlicht der Deutsche Kaffeeverband anlässlich des "Tags

des Kaffees" am 01. Oktober.

Deutschland als Zentrum der europäischen Kaffeewirtschaft

Kaffee wird in Deutschland importiert, gehandelt, verarbeitet, transportiert,

verkauft und zubereitet. Ein Teil der eingeführten Mengen wird nach der

Verarbeitung wieder exportiert, der andere Teil in Deutschland konsumiert.

Damit verbindet der Standort Deutschland wesentliche Bereiche der europäischen

Kaffeewirtschaft: vom Rohkaffeehandel und der Einfuhr über Röstung, Herstellung

von löslichem Kaffee, Entkoffeinierung, Verpackung und Logistik bis zum Verkauf

und Ausschank.

Auch in der Verarbeitung nimmt Deutschland eine führende Position ein. Laut

Studie wurden hierzulande rund 517.000 Tonnen Röstkaffee produziert. Das

entsprach 27,3 % der gesamten europäischen Röstkaffeeproduktion.

Eine besondere Rolle spielt Deutschland zudem bei der Entkoffeinierung. Die

beiden weltweit größten Anlagen zur Entkoffeinierung von Kaffee befinden sich in

Bremen.

70,2 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung

Die direkte Wirtschaftsleistung der Kaffeewirtschaft in Deutschland beträgt 36,6

Milliarden Euro. Berücksichtigt werden dabei die Einfuhr, der Handel und die

Verarbeitung sowie der Verkauf, die Zubereitung und der Ausschank von Kaffee.

Eine erhebliche Bedeutung hat der Außer-Haus-Markt. Wird Kaffee beispielsweise

in Cafés, Restaurants, Hotels, Bäckereien oder am Arbeitsplatz zubereitet und

ausgeschenkt, entstehen zusätzlich zum Warenwert des Kaffees Umsätze durch

Zubereitung, Service und Bewirtung. Diese Leistungen fließen entsprechend ihrem

Kaffeeanteil in die Berechnung ein.

Weitere 33,6 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung entstehen bei Ausstattern und

Dienstleistern. Dazu zählen unter anderem Hersteller von Kaffeemaschinen, Röst-

und Anlagentechnik sowie Unternehmen aus den Bereichen Verpackung, Transport,

Logistik, Wartung und weitere Dienstleistungen.

Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes, erklärt:

"Millionen Menschen schöpfen täglich Energie durch den Genuss ihrer Tasse

Kaffee. Was viele nicht wissen: In jeder einzelnen Tasse steckt auch eine enorme

wirtschaftliche Kraft. Deutschland ist der Motor der europäischen Kaffeewelt -

vom Import über die Röstung und Entkoffeinierung bis hin zur Zubereitung. Kaffee

ist ein tragender Pfeiler unserer Wirtschaft."

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

- 34,4 % der Kaffeeimporte aus Ländern außerhalb der EU kommen über Deutschland

in das EU-Zollgebiet.

- 1,01 Mio. Tonnen Kaffee kamen 2025 über Deutschland in die EU.

- 517.000 Tonnen Röstkaffee wurden in Deutschland produziert.

- 27,3 % der europäischen Röstkaffeeproduktion entfielen auf Deutschland.

- 36,6 Mrd. EUR direkte Wirtschaftsleistung der Kaffeewirtschaft

- 33,6 Mrd. EUR Wirtschaftsleistung bei Ausstattern und Dienstleistern

- 70,2 Mrd. EUR Wirtschaftsleistung insgesamt (direkt + indirekt)

- 517.000 Arbeitsplätze insgesamt (direkt + indirekt)

Quelle: "Economic Impact of Coffee in Europe", erstellt von Europe Economics im

Auftrag der European Coffee Federation, 2026.

Über den "Tag des Kaffees"

Der "Tag des Kaffees" findet am 01. Oktober 2026 zum 21. Mal statt. Seit 2006

macht der bundesweite Aktionstag auf die Vielfalt und Qualität von Kaffee sowie

auf die Menschen aufmerksam, die hinter Deutschlands Lieblingsgetränk stehen.

Über den Deutschen Kaffeeverband

Seit mehr als 50 Jahren ist der Deutsche Kaffeeverband e.V. die

Interessenvereinigung für Unternehmen und Organisationen, die in Deutschland

Kaffee handeln, verarbeiten oder in anderer Weise damit wirtschaften. Er

repräsentiert rund 380 Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von

Kaffee - darunter Nachhaltigkeitsorganisationen, Kaffeehändler und -makler,

Kaffeeröstereien, Hersteller von Löslichem Kaffee, Entkoffeinierer, Kaffee- und

Röstmaschinenhersteller, Logistiker und Labore. In den Jahren 2014, 2018 und

2024 wurde der Deutsche Kaffeeverband von der Deutschen Gesellschaft für

Verbandsmanagement e.V. (DGVM) als "Verband des Jahres" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

V.i.S.d.P.:

Deutscher Kaffeeverband e.V.

Holger Preibisch

(Hauptgeschäftsführer)

Steinhöft 5-7, 20459 Hamburg

E-Mail: mailto:info@kaffeeverband.de

@kaffeeverband, #kaffeeverband

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53925/6361911

OTS: Deutscher Kaffeeverband e.V.