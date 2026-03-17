OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT) / Deutsche ...

Deutsche Futtermittelwirtschaft bestätigt Aufwärtstrend /

Wirtschaftszahlen von 2025 zeigen unterschiedliche Zuwächse in allen

Produktsegmenten

Bonn (ots) - Die Mischfutterproduktion verzeichnet in 2025 wie im Vorjahr erneut

leichte Gewinne. Die Umsatzmengen im Kalenderjahr 2025 stiegen um 2,94 Prozent

auf 22,5 Millionen Tonnen (+643.000 Tonnen). Das gab der Deutsche Verband

Tiernahrung e. V. (DVT) auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt.

Die veröffentlichten Zahlen basieren auf den von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten. Der Anstieg beim Mischfutter

wurde in 2025 vor allem in den Produktsegmenten Rinder (+3,89 Prozent), Kälber

(+8,9 Prozent) und Legehennen (+4,04 Prozent) beeinflusst. Im Schweinesegment

verzeichnete die deutsche Futtermittelwirtschaft einen Anstieg von nur 1,57

Prozent.

Die Mengenabsatzzahlen konnten in den Produktionsregionen Deutschlands in

unterschiedlichem Umfang zulegen: In der Region Nord*, die den Großteil der

Mischfutterproduktion in Deutschland stellt, ist ein leichter Zuwachs auf rund

16,2 Millionen Tonnen zu verzeichnen (+2,62 Prozent). In der Region Süd stieg

der Anteil deutlich auf rund 3 Millionen Tonnen (+3,39 Prozent) im Vergleich zum

Vorjahr, im Osten blieb die Produktion in etwa gleich mit rund 3,2 Millionen

Tonnen. Die Mineralfuttermenge in Deutschland stieg um 5,34 Prozent und liegt

2025 bei rund 643.700 Tonnen.

2025 lagen die Ausgaben der Landwirtschaft für Futtermittel insgesamt laut der

ersten Schätzung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bei

9,8 Mrd. Euro (ohne Umsatzsteuer). Die Ausgaben für Mischfutter nahmen dabei mit

86 Prozent den größten Anteil mit 8,4 Mrd. Euro ein. Die Ausgaben für

Einzelfuttermittel lagen im Jahr 2025 bei 1,3 Mrd. Euro. Getreide machte mit 663

Mio. Euro den größten Anteil aus, gefolgt von den Koppelprodukten Ölkuchen und

Ölschrote mit 496 Mio. Euro.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger

Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,

Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und

damit handeln.

*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,

Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,

Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen

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