17.03.2026 12:36:38

OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT) / Deutsche ...

Deutsche Futtermittelwirtschaft bestätigt Aufwärtstrend /

Wirtschaftszahlen von 2025 zeigen unterschiedliche Zuwächse in allen

Produktsegmenten

Bonn (ots) - Die Mischfutterproduktion verzeichnet in 2025 wie im Vorjahr erneut

leichte Gewinne. Die Umsatzmengen im Kalenderjahr 2025 stiegen um 2,94 Prozent

auf 22,5 Millionen Tonnen (+643.000 Tonnen). Das gab der Deutsche Verband

Tiernahrung e. V. (DVT) auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt.

Die veröffentlichten Zahlen basieren auf den von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten. Der Anstieg beim Mischfutter

wurde in 2025 vor allem in den Produktsegmenten Rinder (+3,89 Prozent), Kälber

(+8,9 Prozent) und Legehennen (+4,04 Prozent) beeinflusst. Im Schweinesegment

verzeichnete die deutsche Futtermittelwirtschaft einen Anstieg von nur 1,57

Prozent.

Die Mengenabsatzzahlen konnten in den Produktionsregionen Deutschlands in

unterschiedlichem Umfang zulegen: In der Region Nord*, die den Großteil der

Mischfutterproduktion in Deutschland stellt, ist ein leichter Zuwachs auf rund

16,2 Millionen Tonnen zu verzeichnen (+2,62 Prozent). In der Region Süd stieg

der Anteil deutlich auf rund 3 Millionen Tonnen (+3,39 Prozent) im Vergleich zum

Vorjahr, im Osten blieb die Produktion in etwa gleich mit rund 3,2 Millionen

Tonnen. Die Mineralfuttermenge in Deutschland stieg um 5,34 Prozent und liegt

2025 bei rund 643.700 Tonnen.

2025 lagen die Ausgaben der Landwirtschaft für Futtermittel insgesamt laut der

ersten Schätzung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bei

9,8 Mrd. Euro (ohne Umsatzsteuer). Die Ausgaben für Mischfutter nahmen dabei mit

86 Prozent den größten Anteil mit 8,4 Mrd. Euro ein. Die Ausgaben für

Einzelfuttermittel lagen im Jahr 2025 bei 1,3 Mrd. Euro. Getreide machte mit 663

Mio. Euro den größten Anteil aus, gefolgt von den Koppelprodukten Ölkuchen und

Ölschrote mit 496 Mio. Euro.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger

Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,

Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und

damit handeln.

*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,

Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,

Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen

Pressekontakt:

Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)

Mark Jungbluth | Pressesprecher

Beueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 Bonn

Telefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |

mailto:jungbluth@dvtiernahrung.de | http://www.dvtiernahrung.de

facebook.com/DVTiernahrung |

linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-Youtube

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/45468/6237441

OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger ignorieren Ölpreisanstieg: ATX und DAX schließen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legte im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigte sich ebenfalls fester. Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen