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23.04.2026 11:26:38
OTS: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V. / dti-Absatzstatistik 2025: Tiefkühlkost ...
dti-Absatzstatistik 2025: Tiefkühlkost weiter auf Wachstumskurs /
Gesamtabsatz wächst um 2,5 Prozent / Pro-Kopf-Verbrauch steigt auf
51,6 Kilogramm
Berlin (ots) - Infografiken zur dti-Absatzstatistik 2025 finden Sie zur
honorarfreien Verwendung auf https://www.tiefkuehlkost.de/
Der Wachstumskurs von Tiefkühlprodukten setzt sich weiter fort. Das zeigt die
Absatzstatistik 2025 des Deutschen Tiefkühlinstituts e. V. (dti), die jährlich
den Absatz von Tiefkühlprodukten in Deutschland insgesamt und aufgegliedert nach
den Absatzmärkten Lebensmitteleinzelhandel/Heimdienste (LEH/HD) und
Außer-Haus-Markt (AHM) ausweist.
- Der Gesamtabsatz von TK-Lebensmitteln wuchs 2025 erneut, um 2,5 Prozent auf
eine Menge von 4,238 Millionen Tonnen (2024: 4,137 Millionen Tonnen).
- Im LEH/HD wuchs der TK-Absatz 2025 um 2,7 Prozent auf 2,070 Millionen Tonnen
(2024: 2,017 Millionen Tonnen).
- Der Absatz im Außer-Haus-Markt erhöhte sich 2025 um 2,3 Prozent auf 2,168
Millionen Tonnen (2024: 2,12 Millionen Tonnen).
- Der Pro-Kopf-Verbrauch von TK stieg 2025 wieder auf einen Rekordwert von 51,6
kg (2024: 50,8 kg*).
- Der Verzehr pro Haushalt steht 2025 nun bei 103,8 kg (2024: 101,9 kg*) - plus
1,9 kg.
Das sind erneut Rekordergebnisse für TK in Deutschland!
"2025 konnte sich der Tiefkühlmarkt trotz weiter angespannter Wirtschafts- und
Konsumlage erneut behaupten", sagt Sabine Eichner, dti-Geschäftsführerin. "Bei
Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigen sich aber deutliche Konsumänderungen:
Der Trend geht zum stärkeren Verzehr zu Hause. Diese Entwicklung begünstigt eher
den Absatz im Lebensmittelhandel und bei den Heimdiensten und verlangsamt den
Aufwärtstrend bei den Gastronomieabsätzen. Insgesamt nimmt die Bedeutung
tiefkühlfrischer Lebensmittel in Deutschland weiter zu, als wichtige
Unterstützung für den privaten Ernährungsalltag genauso wie bei der Bewältigung
der großen Herausforderungen in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung."
Lebensmittelhandel/Heimdienste: Absatzplus von 2,7 Prozent
Im Absatzkanal LEH/HD stieg der TK-Absatz 2025 um 2,7 Prozent auf 2,070
Millionen Tonnen (2024: 2,017 Millionen Tonnen).
TK-Produkte zum Selber Kochen verzeichneten 2025 einen Zuwachs von 1,8 Prozent.
Damit blieben sie unter der Entwicklung in den Segmenten Frühstück & Dessert (+
4,9 Prozent) und Fix & Fertig (+ 2,9 Prozent).
- Innerhalb der Kategorie "Selber Kochen" lag die TK-Warengruppe Gemüse im Minus
(- 0,8 Prozent gegenüber 2024). Hingegen legten Fisch (+5,0 Prozent),
Kartoffelprodukte (+2,5 Prozent) und Fleisch (+1,0 Prozent) zu. Bei Fleisch
kommt das Wachstum jedoch ausschließlich aus dem Geflügel, das als gesundes
und preisgünstiges Protein im Trend liegt.
- In der Warengruppe Fix & Fertig konnten insbesondere Fertiggerichte mit einem
Zuwachs von 4,7 Prozent gegenüber 2024 stark zulegen.
- Die pflanzenbasierten Alternativprodukte stagnierten 2025 auf Vorjahresniveau
und haben es weiterhin schwer.
- TK-Backwaren zeigten nach dem Einbruch in 2024 ein starkes Plus mit 3,9
Prozent. Dieses wird vor allem von TK-Brot und -Brötchen getragen, die mit 6,8
Prozent stark zulegten.
- Die kleine Warengruppe TK-Obst war der Wachstumschampion in 2025: Sie legte
erneut um 12,0 Prozent zu.
dti-Chefin Eichner: "Die Ausgabenzurückhaltung in der Gastronomie spiegelt sich
in Mehrabsätzen im LEH/HD: Die Verpflegung zu Hause, insbesondere mit
Fertiggerichten, hat weiter zugelegt. Einen positiven Einfluss hat auch der
zunehmende Einsatz von Airfryern in den Privathaushalten, der vielen
TK-Segmenten neue Potenziale ermöglicht: Bereits 41 Prozent der Menschen in
Deutschland bereiten laut unserem TK-Trendbarometer vom Juni 2025 (https://www.t
iefkuehlkost.de/tk-fuer-alle/aktuelles/presse/pressemeldungen/pm-2025-19-airfrye
r-2025) Tiefkühlprodukte mit dem Airfryer zu. Negativ wirkt sich dagegen das
andauernde krisenhafte Weltgeschehen aus, das schwerwiegende Folgen für
Lieferketten und Energiepreise hat und das Konsumklima in Deutschland stark
beeinträchtigt. Die Sparneigung war mit 18,7 Prozent im Dezember 2025 laut
YouGov so hoch wie zuletzt in der Finanzkrise 2008, die Kauf- und
Ausgabenzurückhaltung der Haushalte ist im gesamten Konsumbereich spürbar.
Trotz dieses belasteten Umfelds konnte sich der Absatz von TK im Bereich LEH/HD
sehr gut behaupten. Auch 2025 konnten Tiefkühlprodukte so wieder eindrucksvoll
ihre große Bedeutung für den Handel als wichtige Frische-, Convenience- und
Bevorratungskategorie unterstreichen. Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen
nach wie vor den wertvollen Beitrag von TK für eine genussvolle, unkomplizierte,
gesunde und bezahlbare Ernährung."
Außer-Haus-Markt: Wachstum, aber weiterhin unter Druck
Auch im Außer-Haus-Markt wuchs der Absatz 2025 weiter: Er erhöhte sich um 2,3
Prozent auf 2,168 Millionen Tonnen (2024: 2,120 Millionen Tonnen). Damit hat der
Absatzkanal AHM einen leicht schwächeren Anteil von 51,2 Prozent am Gesamtabsatz
als im Vorjahr.
- Ein besonders starkes Wachstum hatte der Bereich Fix & Fertig mit 9,0 Prozent.
Besonders hervorzuheben ist das zweistellige Wachstum bei den Snacks mit 14,7
Prozent. TK-Pizza wächst um 6,9 Prozent und die TK-Alternativprodukte
(pflanzenbasiert) um 5,5 Prozent.
- Bei den TK-Produkten zum Selber Kochen war die Entwicklung 2025 mit einem
Absatzrückgang von 0,6 Prozent leicht negativ. Fleischprodukte gaben um 6,0
Prozent nach, ebenfalls Meeresfrüchte (- 7,5 Prozent) und Fischgerichte (- 5,0
Prozent). Zuwachs gab es dagegen vor allem bei Fischstäbchen (+ 17,0 Prozent),
aber auch bei Geflügel (+ 9,5 Prozent) und Wild (+7,3 Prozent).
- Im Segment Frühstück & Dessert verzeichnete die Branche 2025 einen leichten
Zuwachs von 1,6 Prozent. Die bedeutendste Teil-Warengruppe Backwaren wuchs mit
1,7 Prozent.
"Für die Gastronomie war auch 2025 ein schwieriges Jahr, in dem sie weiter unter
starkem Kostendruck stand und sich an neue Alltagsmuster anpassen musste", sagt
dti-Geschäftsführerin Sabine Eichner. Starkes Preisbewusstsein, Trading-Down,
mehr Bedeutung von To Go-Angeboten und Convenience-Produkten waren laut dem
Marktforschungsinstitut Circana die wichtigsten Treiber im zurückliegenden Jahr
2025.
Eichner: "Die Ausgabenzurückhaltung vieler Haushalte, fehlende Fachkräfte und
Kostensteigerungen sorgen in allen Segmenten der Gastronomie für
Anpassungsdruck. Besonders gefragt sind daher personalsparende und
kalkulationssichere Lösungen für die Zubereitung von Gerichten und effizientere
Prozesse. Tiefkühlprodukte können hier mit ihren zahlreichen Vorteilen bei
Profi-Verwendern weiter punkten, wie die dti-Absatzstatistik und der anhaltende
Erfolg von TK auch im Außer-Haus-Markt zeigen."
TK-Umsätze wachsen weiter
Der TK-Gesamtumsatz stieg 2025 um 4,5 Prozent auf 23,612 Milliarden Euro (2024:
22,601 Milliarden Euro). Gründe dafür sind höhere Löhne sowie gestiegene Kosten
bei Energie, Verpackungen und Rohstoffen.
Der Tiefkühlumsatz im Absatzkanal LEH/HD stieg um 4,7 Prozent auf 12,314
Milliarden Euro (2024: 11,766 Milliarden Euro).
Der Umsatz mit Tiefkühlprodukten im AHM erreichte 2025 einen Wert von 11,298
Milliarden Euro (2024: 10,835 Milliarden Euro) und erhöhte sich damit um 4,3
Prozent. Auch hier mussten Kostenanstiege an die Abnehmer weitergegeben werden.
Hintergrund: die dti-Absatzstatistik
Seit 1962 erhebt das dti den Tiefkühlabsatz in Deutschland bei den
Tiefkühlunternehmen. Die dti-Absatzstatistik ist die einzige Übersicht über den
TK-Gesamtmarkt in Deutschland, die die Entwicklung im
Lebensmitteleinzelhandel/Heimdienste und Außer-Haus-Markt (Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung) vollständig und nach Warengruppen abbildet. Die Daten
werden vom dti erhoben, anonymisiert aufbereitet und jeweils im Frühjahr firmen-
und markenneutral veröffentlicht.
Tiefkühlprodukte sind in Deutschland längst fester und beliebter Bestandteil des
täglichen Lebensmitteleinkaufs: 62 Prozent der im TK-Trendbarometer Ende Januar
2026 vom Marktforschungsinstitut Innofact repräsentativ Befragten verwenden sie
mindestens mehrmals im Monat. Am häufigsten greifen Verbraucherinnen und
Verbraucher zu TK-Gemüse und -Kräutern (76 Prozent der Verwender), TK-Fisch (62
Prozent) und tiefgekühlten Kartoffelprodukten (55 Prozent). 2025 stieg der
Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlprodukten in Deutschland laut dti-Absatzstatistik
auf einen Rekordwert von 51,6 kg - das sind pro Bauch 15 TK-Pizzen und 30
Fischstäbchen. Deutschland ist damit weltweit einer der führenden
TK-Absatzmärkte.
Diese Pressemeldung sowie Infografiken zur honorarfreien Verwendung finden Sie
auf https://www.tiefkuehlkost.de/
Auf der Seite "Tiefkühlprodukte - Frische Vielfalt, unbeschwerter Genuss" (https
://www.tiefkuehlkost.de/tk-fuer-alle/nachhaltigkeit-qualitaet/produktqualitaet/t
iefkuehlprodukte-frische-vielfalt-unbeschwerter-genuss) finden Verbraucher ein
Informationsangebot und Antworten auf häufige Fragen zu Tiefkühlprodukten.
* Der für 2024 gemeldete Pro-Kopf-Verbrauch von ursprünglich 50,0 Kilogramm
musste aufgrund überarbeiteter Angaben in der Bevölkerungsstatistik auf 50,8
Kilogramm korrigiert werden. Die Bevölkerungszahl in Deutschland betrug 2025
82,1 Millionen Einwohner. Auch die Angabe für den Verzehr pro Haushalt 2024
musste an die geänderten Haushaltsdaten angepasst werden. Er lag bei 101,9
Kilogramm statt der ursprünglich genannten 101,1 Kilogramm. Die Zahl der
Haushalte in Deutschland lag 2025 bei 40,8 Millionen.
Das Deutsche Tiefkühlinstitut e.V. (dti) ist die Interessenvertretung und
Kommunikationsplattform der Tiefkühlwirtschaft in Deutschland und vertritt als
Spitzenverband über 150 überwiegend mittelständische Unternehmen aus allen
Teilen der Tiefkühlkette, von Industrie über Logistik und Handel. Die
Tiefkühlwirtschaft, mit einem Gesamtumsatz von über 23 Milliarden Euro einer der
wichtigsten Zweige der Lebensmittelindustrie, versorgt täglich über 82 Millionen
Menschen in Deutschland mit frischen, tiefgekühlten Lebensmitteln und ist ein
wichtiger Lieferant für den Handel, die Gastronomie und die
Gemeinschaftsverpflegung. 2025 stieg der Pro-Kopf-Verbrauch von
Tiefkühlprodukten in Deutschland laut dti-Absatzstatistik auf einen Rekordwert
von 51,6 kg. Der Gesamtabsatz lag 2025 bei über vier Millionen Tonnen.
Pressekontakt:
Deutsches Tiefkühlinstitut e.V. (dti)
Nina Kollas
Leitung Kommunikation
Tel.: +49 (0)30 280 93 62-12
E-Mail: mailto:kollas@tiefkuehlkost.de
http://www.tiefkuehlkost.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53417/6261194
OTS: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.
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