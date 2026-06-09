|
09.06.2026 09:46:38
OTS: DEVK Versicherungen / DEVK auf Wachstumskurs: Bestes Neugeschäft in 140 ...
DEVK auf Wachstumskurs: Bestes Neugeschäft in 140 Jahren (FOTO)
Köln (ots) - Die DEVK-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. In einem
anspruchsvollen Marktumfeld, geprägt von geopolitischen Spannungen und volatilem
Welthandel, erzielte der Konzern das beste Neugeschäftsergebnis seiner
140-jährigen Unternehmensgeschichte. In der Unternehmensgruppe, einschließlich
Rückversicherung und internationalem Geschäft, stiegen die
Bruttobeitragseinnahmen auf 5,75 Milliarden Euro.
Insgesamt knüpfen die Ergebnisse 2025 an das gute vorige Geschäftsjahr an. "Die
gebuchten Bruttobeiträge der DEVK-Gruppe sind 2025 um 7 Prozent auf 5,75
Milliarden Euro gestiegen", sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Knaup, der das
Amt zum 1. Januar 2026 übernommen hat. "Besonders hervorzuheben ist, dass wir
aus eigener Kraft weiter gewachsen sind."
Bestes Vertriebsergebnis
Mit 1,33 Milliarden Euro erreichte die DEVK im Neugeschäft 2025 ein Plus von
17,6 Prozent und damit das beste Vertriebsergebnis ihrer 140-jährigen
Unternehmensgeschichte. Die Zahl der versicherten Risiken und Verträge sank um
0,4 Prozent auf 14,7 Millionen (Vorjahr: 14,8 Millionen). Grund dafür ist die
gezielte Ablösung veralteter Verträge. Rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden
vertrauen auf die DEVK. Sie werden bundesweit in 1.160 Geschäftsstellen und 19
Regionaldirektionen persönlich betreut.
Wachstum über Sparten hinweg
Das inländische Erstversicherungsgeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung
wuchs um 9,7 Prozent auf 2,80 Milliarden Euro und lag damit über dem
Branchenschnitt (8,0 Prozent). In der Kfz-Versicherung steigerte die DEVK ihre
gebuchten Beiträge auf 1,58 Milliarden Euro (+14,8 Prozent) und übertraf erneut
die Branche (13,9 Prozent). Die Rechtsschutzversicherung legte um 5,5 Prozent
auf 229 Millionen Euro zu (Branche: 6,0 Prozent). Auch in der Lebensversicherung
(inklusive Pensionsfonds) stiegen die Beiträge um 4,9 Prozent auf 1,14
Milliarden Euro (Branche: 6,7 Prozent). Die Krankenversicherung entwickelte sich
besonders dynamisch: Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 11,6 Prozent auf 134
Millionen Euro und lagen damit über der Branche (8,0 Prozent).
Stabile Kapitalbasis und solide Erträge
Die DEVK stärkt weiter ihre finanzielle Basis und baut Rückstellungen für
schadenintensive Jahre auf. Das Kapitalanlagevolumen der Gruppe stieg um 2,9
Prozent auf 24,07 Milliarden Euro. Ursächlich waren vor allem geringere laufende
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen sowie höhere Aufwendungen für
Kapitalanlagen, insbesondere in der Lebensversicherung. Das Eigenkapital erhöhte
sich auf 3,04 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,85 Milliarden Euro). Das entspricht
einem Plus von 6,9 Prozent und unterstreicht die robuste Kapitalausstattung der
DEVK.
Jahresüberschuss steigt deutlich
Das versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung hat
sich 2025 dank eines schadenarmen Jahres deutlich verbessert. Vor Veränderung
der Schwankungsrückstellung stieg es auf 143 Millionen Euro (Vorjahr: 12
Millionen Euro). Zugleich hat die DEVK 125 Millionen Euro in die
Schwankungsrückstellung eingezahlt (Vorjahr: 72 Millionen Euro). Nach dieser
Zuführung erzielt das Unternehmen ein versicherungstechnisches Ergebnis von 18
Millionen Euro (Vorjahr: -61 Millionen Euro). Zusammen mit den Ergebnissen aus
der Lebens- und Krankenversicherung sowie dem Pensionsfondsgeschäft ergibt sich
ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 33 Millionen Euro (Vorjahr: -43
Millionen Euro) - und damit wieder ein deutlich positiver Wert.
Auch das nichtversicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich spürbar:
Geringere Abschreibungen und höhere Zuschreibungen führten zu einem
Kapitalanlageergebnis von 273 Millionen Euro (Vorjahr: 227 Millionen Euro).
Insgesamt stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 248 Millionen
Euro (Vorjahr: 106 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte
sich auf 136 Millionen Euro hat sich damit nahezu verdreifacht (Vorjahr: 49
Millionen Euro).
Rückversicherung stärkt Wert und Diversifikation
Auch das Rückversicherungsgeschäft der DEVK ist weiter gewachsen. Die gebuchten
Rückversicherungsbeiträge aus konzernfremdem Geschäft (DEVK RE und Echo Re)
erhöhten sich auf 1,41 Milliarden Euro (+3,2 Prozent). Die Zahl der Kunden stieg
auf 1.057 (Vorjahr: 998) aus 132 Ländern.
Das Rückversicherungsportfolio wurde im Geschäftsjahr 2025 gezielt
weiterentwickelt und nach Regionen sowie Sparten diversifiziert. Die
Schaden-Kosten-Quote vor Zuführung zur Schwankungsrückstellung lag bei 90,4
Prozent, da die Auswirkungen von Einzel- und Katastrophenschäden überschaubar
waren. Somit erzielten die beiden Rückversicherungseinheiten ein erfreuliches
versicherungstechnisches Ergebnis bei gleichzeitiger Stärkung der Kapitalbasis
und Widerstandsfähigkeit.
Michael Knaup hebt die Bedeutung der Rückversicherung hervor: "Unsere
Rückversicherer sind ein wesentlicher Wert- und Diversifikationstreiber der
DEVK-Gruppe und machen inzwischen rund ein Viertel des Beitragsaufkommens aus."
Drei weitere Säulen tragen mit jeweils einem Viertel zum Prämienvolumen bei: das
Kfz-Geschäft, die Sachversicherung sowie die Personenversicherungen mit Leben,
Kranken und Pensionsfonds.
Kfz-Geschäft unter Kostendruck
Im Kompositgeschäft des DEVK Sach- und HUK-Versicherungsvereins sowie der DEVK
Allgemeinen stiegen die Beiträge um 10,5 Prozent. Der Bestand lag bei 11,6
Millionen Verträgen. Insgesamt verbesserte sich die Combined Ratio deutlich auf
94,3 Prozent (Vorjahr: 98,5 Prozent). In der Kfz-Versicherung sank sie auf 105
Prozent (Vorjahr: 111,5 Prozent). Der Preisdruck bleibt hier weiterhin hoch:
Seit 2017 sind die Kosten für Pkw-Ersatzteile und Werkstattstunden um mehr als
60 Prozent gestiegen. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Anwälte und
Sachverständige. Gleichzeitig sorgt der intensive Wettbewerb dafür, dass
Beitragsanpassungen nur begrenzt durchsetzbar sind.
Neues Fondsrentenprodukt gibt Impulse
Das Neugeschäft der DEVK-Lebensversicherer lag 2025 erneut über dem Vorjahr.
Treiber war vor allem die neue flexible Fondsrente mit Garantiekomponenten, die
DEVK-Rente ZukunftPlus, die zur Jahresmitte eingeführt wurde und sich sowohl für
die private wie auch die betriebliche Altersvorsorge eignet. Die gebuchten
Bruttobeiträge der DEVK Lebensversicherungen im engeren Sinne stiegen um 2,6
Prozent auf 783,8 Millionen Euro (Vorjahr: 764 Millionen Euro).
Ausblick: DEVK nähert sich der 6-Milliarden-Marke
Für 2026 erwartet die DEVK ein Beitragswachstum von rund 4 Prozent und einen
deutlich verbesserten Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern. Gleichzeitig steuert
die DEVK ihr Geschäft bewusst vorsichtig: Sie zeichnet Risiken selektiver,
reduziert den Anteil der Rückversicherung und stärkt die
Schwankungsrückstellungen.
Wesentliche Wachstumstreiber bleiben in der Erstversicherung die Bereiche
Schaden/Unfall und Pensionsfonds. In der Sachversicherung setzt die DEVK auf
einen neuen Wohngebäudetarif, der seit dem Frühjahr am Markt ist. Bei der
Bewertung von Elementarrisiken geht das Unternehmen neue Wege: KI-gestützte
Simulationen von Starkregenereignissen ermöglichen eine präzisere
Risikoeinschätzung und sichern wettbewerbsfähige Konditionen für Kundinnen und
Kunden.
Insgesamt steuert die DEVK-Gruppe auf Beitragseinnahmen von rund 6 Milliarden
Euro im aktuellen Geschäftsjahr zu und würde damit die nächste Milliarden-Stufe
erreichen.
Eine Kennzahlenübersicht sowie Fotos zur Pressemitteilung erhalten Sie hier:
https://ots.de/OiP098
Auf unserer Website finden Sie die Geschäftsberichte sowie den
Nachhaltigkeitsbericht der DEVK: http://www.devk.de/unternehmensberichte
***
Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist,
hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor 140 Jahren von Eisenbahnern
für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und
Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund
4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also
Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt betreut die
DEVK rund 14,7 Millionen Verträge in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge
ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter
Haftpflichtversicherer. Dank ihrer guten Kapitalausstattung ist die DEVK
finanzstark, was die "A+"-Ratings der Agenturen Fitch und Standard & Poor's
jeweils mit stabilem Ausblick bestätigen.
Pressekontakt:
DEVK Versicherungen
Melanie Staudt
Riehler Straße 190
50735 Köln
Tel. 0221 757-1806
E-Mail: mailto:melanie.staudt@devk.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/6290691
OTS: DEVK Versicherungen
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!