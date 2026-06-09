OTS: DEVK Versicherungen / DEVK auf Wachstumskurs: Bestes Neugeschäft in 140 ...

DEVK auf Wachstumskurs: Bestes Neugeschäft in 140 Jahren (FOTO)

Köln (ots) - Die DEVK-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. In einem

anspruchsvollen Marktumfeld, geprägt von geopolitischen Spannungen und volatilem

Welthandel, erzielte der Konzern das beste Neugeschäftsergebnis seiner

140-jährigen Unternehmensgeschichte. In der Unternehmensgruppe, einschließlich

Rückversicherung und internationalem Geschäft, stiegen die

Bruttobeitragseinnahmen auf 5,75 Milliarden Euro.

Insgesamt knüpfen die Ergebnisse 2025 an das gute vorige Geschäftsjahr an. "Die

gebuchten Bruttobeiträge der DEVK-Gruppe sind 2025 um 7 Prozent auf 5,75

Milliarden Euro gestiegen", sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Knaup, der das

Amt zum 1. Januar 2026 übernommen hat. "Besonders hervorzuheben ist, dass wir

aus eigener Kraft weiter gewachsen sind."

Bestes Vertriebsergebnis

Mit 1,33 Milliarden Euro erreichte die DEVK im Neugeschäft 2025 ein Plus von

17,6 Prozent und damit das beste Vertriebsergebnis ihrer 140-jährigen

Unternehmensgeschichte. Die Zahl der versicherten Risiken und Verträge sank um

0,4 Prozent auf 14,7 Millionen (Vorjahr: 14,8 Millionen). Grund dafür ist die

gezielte Ablösung veralteter Verträge. Rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden

vertrauen auf die DEVK. Sie werden bundesweit in 1.160 Geschäftsstellen und 19

Regionaldirektionen persönlich betreut.

Wachstum über Sparten hinweg

Das inländische Erstversicherungsgeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung

wuchs um 9,7 Prozent auf 2,80 Milliarden Euro und lag damit über dem

Branchenschnitt (8,0 Prozent). In der Kfz-Versicherung steigerte die DEVK ihre

gebuchten Beiträge auf 1,58 Milliarden Euro (+14,8 Prozent) und übertraf erneut

die Branche (13,9 Prozent). Die Rechtsschutzversicherung legte um 5,5 Prozent

auf 229 Millionen Euro zu (Branche: 6,0 Prozent). Auch in der Lebensversicherung

(inklusive Pensionsfonds) stiegen die Beiträge um 4,9 Prozent auf 1,14

Milliarden Euro (Branche: 6,7 Prozent). Die Krankenversicherung entwickelte sich

besonders dynamisch: Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 11,6 Prozent auf 134

Millionen Euro und lagen damit über der Branche (8,0 Prozent).

Stabile Kapitalbasis und solide Erträge

Die DEVK stärkt weiter ihre finanzielle Basis und baut Rückstellungen für

schadenintensive Jahre auf. Das Kapitalanlagevolumen der Gruppe stieg um 2,9

Prozent auf 24,07 Milliarden Euro. Ursächlich waren vor allem geringere laufende

Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen sowie höhere Aufwendungen für

Kapitalanlagen, insbesondere in der Lebensversicherung. Das Eigenkapital erhöhte

sich auf 3,04 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,85 Milliarden Euro). Das entspricht

einem Plus von 6,9 Prozent und unterstreicht die robuste Kapitalausstattung der

DEVK.

Jahresüberschuss steigt deutlich

Das versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung hat

sich 2025 dank eines schadenarmen Jahres deutlich verbessert. Vor Veränderung

der Schwankungsrückstellung stieg es auf 143 Millionen Euro (Vorjahr: 12

Millionen Euro). Zugleich hat die DEVK 125 Millionen Euro in die

Schwankungsrückstellung eingezahlt (Vorjahr: 72 Millionen Euro). Nach dieser

Zuführung erzielt das Unternehmen ein versicherungstechnisches Ergebnis von 18

Millionen Euro (Vorjahr: -61 Millionen Euro). Zusammen mit den Ergebnissen aus

der Lebens- und Krankenversicherung sowie dem Pensionsfondsgeschäft ergibt sich

ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 33 Millionen Euro (Vorjahr: -43

Millionen Euro) - und damit wieder ein deutlich positiver Wert.

Auch das nichtversicherungstechnische Ergebnis verbesserte sich spürbar:

Geringere Abschreibungen und höhere Zuschreibungen führten zu einem

Kapitalanlageergebnis von 273 Millionen Euro (Vorjahr: 227 Millionen Euro).

Insgesamt stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 248 Millionen

Euro (Vorjahr: 106 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte

sich auf 136 Millionen Euro hat sich damit nahezu verdreifacht (Vorjahr: 49

Millionen Euro).

Rückversicherung stärkt Wert und Diversifikation

Auch das Rückversicherungsgeschäft der DEVK ist weiter gewachsen. Die gebuchten

Rückversicherungsbeiträge aus konzernfremdem Geschäft (DEVK RE und Echo Re)

erhöhten sich auf 1,41 Milliarden Euro (+3,2 Prozent). Die Zahl der Kunden stieg

auf 1.057 (Vorjahr: 998) aus 132 Ländern.

Das Rückversicherungsportfolio wurde im Geschäftsjahr 2025 gezielt

weiterentwickelt und nach Regionen sowie Sparten diversifiziert. Die

Schaden-Kosten-Quote vor Zuführung zur Schwankungsrückstellung lag bei 90,4

Prozent, da die Auswirkungen von Einzel- und Katastrophenschäden überschaubar

waren. Somit erzielten die beiden Rückversicherungseinheiten ein erfreuliches

versicherungstechnisches Ergebnis bei gleichzeitiger Stärkung der Kapitalbasis

und Widerstandsfähigkeit.

Michael Knaup hebt die Bedeutung der Rückversicherung hervor: "Unsere

Rückversicherer sind ein wesentlicher Wert- und Diversifikationstreiber der

DEVK-Gruppe und machen inzwischen rund ein Viertel des Beitragsaufkommens aus."

Drei weitere Säulen tragen mit jeweils einem Viertel zum Prämienvolumen bei: das

Kfz-Geschäft, die Sachversicherung sowie die Personenversicherungen mit Leben,

Kranken und Pensionsfonds.

Kfz-Geschäft unter Kostendruck

Im Kompositgeschäft des DEVK Sach- und HUK-Versicherungsvereins sowie der DEVK

Allgemeinen stiegen die Beiträge um 10,5 Prozent. Der Bestand lag bei 11,6

Millionen Verträgen. Insgesamt verbesserte sich die Combined Ratio deutlich auf

94,3 Prozent (Vorjahr: 98,5 Prozent). In der Kfz-Versicherung sank sie auf 105

Prozent (Vorjahr: 111,5 Prozent). Der Preisdruck bleibt hier weiterhin hoch:

Seit 2017 sind die Kosten für Pkw-Ersatzteile und Werkstattstunden um mehr als

60 Prozent gestiegen. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Anwälte und

Sachverständige. Gleichzeitig sorgt der intensive Wettbewerb dafür, dass

Beitragsanpassungen nur begrenzt durchsetzbar sind.

Neues Fondsrentenprodukt gibt Impulse

Das Neugeschäft der DEVK-Lebensversicherer lag 2025 erneut über dem Vorjahr.

Treiber war vor allem die neue flexible Fondsrente mit Garantiekomponenten, die

DEVK-Rente ZukunftPlus, die zur Jahresmitte eingeführt wurde und sich sowohl für

die private wie auch die betriebliche Altersvorsorge eignet. Die gebuchten

Bruttobeiträge der DEVK Lebensversicherungen im engeren Sinne stiegen um 2,6

Prozent auf 783,8 Millionen Euro (Vorjahr: 764 Millionen Euro).

Ausblick: DEVK nähert sich der 6-Milliarden-Marke

Für 2026 erwartet die DEVK ein Beitragswachstum von rund 4 Prozent und einen

deutlich verbesserten Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern. Gleichzeitig steuert

die DEVK ihr Geschäft bewusst vorsichtig: Sie zeichnet Risiken selektiver,

reduziert den Anteil der Rückversicherung und stärkt die

Schwankungsrückstellungen.

Wesentliche Wachstumstreiber bleiben in der Erstversicherung die Bereiche

Schaden/Unfall und Pensionsfonds. In der Sachversicherung setzt die DEVK auf

einen neuen Wohngebäudetarif, der seit dem Frühjahr am Markt ist. Bei der

Bewertung von Elementarrisiken geht das Unternehmen neue Wege: KI-gestützte

Simulationen von Starkregenereignissen ermöglichen eine präzisere

Risikoeinschätzung und sichern wettbewerbsfähige Konditionen für Kundinnen und

Kunden.

Insgesamt steuert die DEVK-Gruppe auf Beitragseinnahmen von rund 6 Milliarden

Euro im aktuellen Geschäftsjahr zu und würde damit die nächste Milliarden-Stufe

erreichen.

Eine Kennzahlenübersicht sowie Fotos zur Pressemitteilung erhalten Sie hier:

https://ots.de/OiP098

Auf unserer Website finden Sie die Geschäftsberichte sowie den

Nachhaltigkeitsbericht der DEVK: http://www.devk.de/unternehmensberichte

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Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist,

hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor 140 Jahren von Eisenbahnern

für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und

Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund

4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also

Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt betreut die

DEVK rund 14,7 Millionen Verträge in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge

ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter

Haftpflichtversicherer. Dank ihrer guten Kapitalausstattung ist die DEVK

finanzstark, was die "A+"-Ratings der Agenturen Fitch und Standard & Poor's

jeweils mit stabilem Ausblick bestätigen.

Pressekontakt:

DEVK Versicherungen

Melanie Staudt

Riehler Straße 190

50735 Köln

Tel. 0221 757-1806

E-Mail: mailto:melanie.staudt@devk.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/6290691

OTS: DEVK Versicherungen