OTS: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Deutsche Familienversicherung ...

Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des

Bestehens

Frankfurt am Main (ots) -

- Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte

- 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025

- Erstmalige Dividendenzahlung

- Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen

- Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden

- Weiteres Wachstum mit Ausrichtung auf Krankenzusatzprodukte

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der

digitale Direktversicherer aus Frankfurt am Main, beendet das Jahr 2025 mit

einem Konzernergebnis vor Steuern von 10 Mio. EUR bei gebuchten Bruttobeiträgen

von 204 Mio. EUR. In der Erstversicherung wurde ein Umsatzwachstum von 4,4 %

generiert. Dieses Wachstum beruht wesentlich auf den Stärken in der digitalen

Neukundengewinnung, auf stärkerem Cross-Selling und auf Beitragsanpassungen. Das

operative Ergebnis stieg deutlich auf 9 Mio. EUR an. Die im Zuge des Ende 2024

vollzogenen Übernahme- und Delistingverfahrens durchgeführten finanziellen

Restrukturierungsmaßnahmen entfalteten bereits im Geschäftsjahr 2025 ihre

Wirkung und trugen mit zum Erfolg bei. Auch wurde der Unternehmenswert durch das

Investment in profitable Produkte und in digitale Geschäftsprozesse weiter

erhöht.

"Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelt

haben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanzierten

Gründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die uns

viele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branche

solide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders als

früher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digital

aufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist."

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes.

Für die Aktionäre der Deutschen Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 und

eine der ganz wenigen privaten Versicherungsneugründungen der letzten

Jahrzehnte, soll sich das unternehmerische Engagement auszahlen. Deshalb kann im

20. Jahr des Bestehens erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden.

Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über 10 Mio. EUR wurde die

ursprüngliche Erwartung für 2025 von 5-8 Mio. EUR deutlich übertroffen. Für das

Jahr 2026 wird eine Fortsetzung des profitablen Wachstums erwartet. Gleichzeitig

werden wir das Kundenerlebnis durch einfache, digitalisierte und KI-basierte

Prozesse weiter optimieren.

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist der innovative

Direktversicherer mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel des in Deutschland und

Österreich aktiven digitalen Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte

anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.

Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichnete

Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie

Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren,

in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen

Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

Pressekontakt:

Stephanie Büchner

Assistenz CFO Office

Tel.: +49 69 74 30 46 791

E-Mail: mailto:Stephanie.Buechner@deutsche-familienversicherung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73583/6208233

OTS: DFV Deutsche Familienversicherung AG