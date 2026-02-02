|
OTS: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Deutsche Familienversicherung ...
Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des
Bestehens
Frankfurt am Main (ots) -
- Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte
- 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025
- Erstmalige Dividendenzahlung
- Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen
- Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden
- Weiteres Wachstum mit Ausrichtung auf Krankenzusatzprodukte
Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der
digitale Direktversicherer aus Frankfurt am Main, beendet das Jahr 2025 mit
einem Konzernergebnis vor Steuern von 10 Mio. EUR bei gebuchten Bruttobeiträgen
von 204 Mio. EUR. In der Erstversicherung wurde ein Umsatzwachstum von 4,4 %
generiert. Dieses Wachstum beruht wesentlich auf den Stärken in der digitalen
Neukundengewinnung, auf stärkerem Cross-Selling und auf Beitragsanpassungen. Das
operative Ergebnis stieg deutlich auf 9 Mio. EUR an. Die im Zuge des Ende 2024
vollzogenen Übernahme- und Delistingverfahrens durchgeführten finanziellen
Restrukturierungsmaßnahmen entfalteten bereits im Geschäftsjahr 2025 ihre
Wirkung und trugen mit zum Erfolg bei. Auch wurde der Unternehmenswert durch das
Investment in profitable Produkte und in digitale Geschäftsprozesse weiter
erhöht.
"Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelt
haben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanzierten
Gründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die uns
viele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branche
solide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders als
früher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digital
aufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist."
Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes.
Für die Aktionäre der Deutschen Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 und
eine der ganz wenigen privaten Versicherungsneugründungen der letzten
Jahrzehnte, soll sich das unternehmerische Engagement auszahlen. Deshalb kann im
20. Jahr des Bestehens erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden.
Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über 10 Mio. EUR wurde die
ursprüngliche Erwartung für 2025 von 5-8 Mio. EUR deutlich übertroffen. Für das
Jahr 2026 wird eine Fortsetzung des profitablen Wachstums erwartet. Gleichzeitig
werden wir das Kundenerlebnis durch einfache, digitalisierte und KI-basierte
Prozesse weiter optimieren.
Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG
Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist der innovative
Direktversicherer mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel des in Deutschland und
Österreich aktiven digitalen Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte
anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.
Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichnete
Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie
Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren,
in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen
Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.
Pressekontakt:
Stephanie Büchner
Assistenz CFO Office
Tel.: +49 69 74 30 46 791
E-Mail: mailto:Stephanie.Buechner@deutsche-familienversicherung.de
