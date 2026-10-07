OTS: DN Group AG / Wie die DN Group Zukunftsmärkte entwickeln will (FOTO)

Wie die DN Group Zukunftsmärkte entwickeln will (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die DN Group AG will Impact Investing aus der Nische

holen. Dafür investiert die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft in

Medizintechnik, Mikroalgen, nachhaltige Materialien, Hygiene und automatisierte

Parksysteme. Analysten sehen erhebliches Potenzial. Die entscheidende Frage aber

lautet: Wie wird aus Wirkung wirtschaftlicher Wert?

Die Geschichte beginnt mit 4.500 Litern. So viele hochreine Mikroalgen

produzierte die Algene Holding im Sommer 2026 erstmals im industriellen Maßstab.

Kurz darauf folgte die GMP-Zertifizierung für Anwendungen in der Kosmetik- und

Lebensmittelindustrie . Für die Weltwirtschaft ist das kaum mehr als ein Tropfen.

Für ein junges Biotechnologieunternehmen markiert es dagegen einen wichtigen

Übergang, aus Forschung wird Produktion, aus einer Technologie ein industrieller

Prozess - und aus einem Versprechen langsam ein Geschäft.

Algene verdeutlicht damit einen zentralen Ansatz der DN Group. Das Unternehmen

gehört zu den drei großen Positionen im Portfolio der Frankfurter

Beteiligungsgesellschaft. Gleichzeitig steht Algene exemplarisch für die Frage,

die hinter dem gesamten Geschäftsmodell steht: Wie lässt sich der Wert von

Unternehmen erkennen, bevor er am Markt offensichtlich geworden ist?

Die DN Group (https://dn-ag.com/) hat sich von einer früher stärker

immobiliengeprägten Beteiligungsholding zu einem auf Impact Investing

ausgerichteten Unternehmen entwickelt.

Heute hält sie elf Beteiligungen in Feldern wie Gesundheit, Bioökonomie,

Kreislaufwirtschaft, Mobilität und Automatisierung. CEO Ole Nixdorff

(https://www.business-leaders.net/profile/ole-nixdorff/) beschreibt den Anspruch

als Verbindung von Kapitalmarkt und nachhaltigem Unternehmertum.

"Wir wollen Unternehmen nicht nur Kapital zur Verfügung stellen, sondern sie auf

ihrem Weg zur nächsten Entwicklungsstufe begleiten", sagt Nixdorff. Entscheidend

sei es, aus technologischen Lösungen belastbare Geschäftsmodelle und schließlich

kapitalmarktfähige Unternehmen zu entwickeln.

Das Geschäftsmodell ist damit eine Mischung aus Beteiligungsgesellschaft,

Venture Capital und Kapitalmarktberatung. Die DN Group stellt Kapital bereit,

begleitet Unternehmen beim Wachstum und will ihnen zugleich den Zugang zu

weiteren Finanzierungsrunden und perspektivisch zum Kapitalmarkt eröffnen.

Dort investieren, wo die Zukunft noch nicht bilanziert ist

Ein etablierter Industriekonzern lässt sich anhand von Umsatz, Margen und

Cashflows vergleichsweise gut analysieren. Bei einem jungen

Technologieunternehmen funktioniert diese Logik nur eingeschränkt. Ein

wesentlicher Teil des potenziellen Wertes steckt dort in Patenten,

Produktionsverfahren, Know-how, Marktpotenzial und vor allem in der Fähigkeit,

eine Technologie zu skalieren.

Bei Impact-Unternehmen kommt eine weitere Dimension hinzu: die Wirkung.

Ein Unternehmen kann erhebliche Mengen an Ressourcen einsparen und trotzdem

wirtschaftlich scheitern. Eine medizinische Technologie kann gesellschaftlich

wertvoll sein, aber keinen ausreichend großen Markt finden. Umgekehrt kann eine

Technologie wirtschaftlich erfolgreich werden, ohne einen entsprechend großen

gesellschaftlichen Nutzen zu erzeugen.

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich die DN Group.

Das Unternehmen sucht nach Geschäftsmodellen, bei denen die Lösung eines

ökologischen oder gesellschaftlichen Problems zugleich die Grundlage für

wirtschaftliches Wachstum bildet. Der eigene Venture Impact Assessment-Prozess

soll deshalb bereits vor einer Beteiligung prüfen, welchen Impact ein

Unternehmen erzeugen kann und wie dieser mit dem Geschäftsmodell verbunden ist.

Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsberatung THE SEVENTEEN wurde dafür ein

mehrstufiges Verfahren entwickelt, das sich unter anderem an den 17

UN-Nachhaltigkeitszielen und 40 ESG-Kriterien orientiert.

Damit soll Impact nicht erst nach der Investition als kommunikatives Etikett

hinzukommen, sondern bereits Teil der Investmententscheidung sein.

Auch Dr. Andreas Rickert, der bei der DN Group als Chief Impact Officer eine

zentrale Rolle einnimmt, warnt davor, Wirkung lediglich als Zusatzargument zu

verstehen. "Impact Investing darf nicht bei der guten Absicht stehen bleiben.

Entscheidend ist, ob ein Unternehmen nachweisbar gesellschaftliche Wirkung

erzielt und zugleich wirtschaftlich tragfähig ist", sagt Rickert.

Seine Rolle verbindet dabei zwei Ebenen. Bei der DN Group wirkt Rickert an der

strategischen und kontrollierenden Begleitung des Unternehmens mit; als

Vorsitzender des Bundesverbands Impact Investing prägt er zugleich die fachliche

Debatte über Standards, Transparenz und die Glaubwürdigkeit wirkungsorientierter

Investments.

Für die DN Group ist das relevant. Denn je stärker Impact zum Bestandteil der

eigenen Investmentlogik wird, desto wichtiger wird die Frage, wie diese Wirkung

tatsächlich sichtbar wird.

"Wirkung muss messbar, nachvollziehbar und mit dem Geschäftsmodell verbunden

sein", sagt Rickert. "Nur dann kann sie langfristig auch für Investoren relevant

werden."

Eine Landkarte der Transformation

Das Portfolio der DN Group wirkt auf den ersten Blick heterogen. Die MH

Moretelligence Holding arbeitet an Medizintechnik, Algene an Mikroalgen,

EcoMotion an automatisierten Parksystemen, Save the Water an wasserloser Hygiene

und SUSMATA an biobasierten Materialien.

Bei genauerem Hinsehen gibt es jedoch eine gemeinsame Logik, die Unternehmen

versuchen, mit technologischen Lösungen auf Probleme zu reagieren, die durch

gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen größer werden.

MH Moretelligence ist mit einem Buchwert von rund 221 Millionen Euro die größte

Beteiligung. Die Medtech-Holding bündelt verschiedene Technologien, darunter das

System Speedinject für nadelfreie Injektionen. Gerade, aber nicht nur, im Umfeld

von Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamenten eröffnet sich ein wachsender

Markt. Der mögliche gesellschaftliche Nutzen einer einfacheren Anwendung

medizinischer Präparate trifft hier auf wirtschaftliches Potenzial.

Algene (https://algene-holding.com/) steht für die Bioökonomie. Das Unternehmen

kultiviert hochreine Mikroalgen in Photobioreaktoren und zielt auf Anwendungen

unter anderem in Kosmetik und Ernährung. Die erste industrielle Ernte und die

GMP-Zertifizierung sind deshalb wichtige Meilensteine. Sie zeigen, dass der Weg

von der Technologie in Richtung industrieller Wertschöpfung begonnen hat.

Bei EcoMotion wird Nachhaltigkeit zur Frage der Flächeneffizienz. Das

Unternehmen entwickelt automatisierte Parksysteme, die deutlich weniger Fläche

benötigen können als konventionelle Parkhäuser. In Städten, in denen Grundstücke

knapp und teuer sind, kann daraus ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen.

Gleichzeitig könnte eine effizientere Nutzung vorhandener Flächen zusätzlichen

Flächenverbrauch reduzieren.

Und dann ist da SUSMATA. Das Unternehmen arbeitet mit pflanzlichen Reststoffen

und entwickelt daraus biobasierte Materialien. Unter anderem werden Teeabfälle

als Ausgangsmaterial für neue Werkstoffe wie veganes Leder genutzt, die in

Anwendungen wie Mode, Automotive oder Interieur eingesetzt werden können.

Die entscheidende Frage lautet auch hier nicht, ob die Idee nachhaltig klingt.

Entscheidend ist, ob sich aus dem Reststoff ein Material entwickeln lässt, das

industrielle Anforderungen erfüllt und in relevanten Mengen vermarktet werden

kann. Das Produkt hat bereits das Interesse namhafter Unternehmen wie McDonald's

geweckt und wurde für mögliche Anwendungen im Restaurantbereich evaluiert. Der

nächste Schritt besteht nun darin, aus diesem Interesse belastbare

Kundenbeziehungen und ein skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln.

Damit verschiebt sich die Perspektive von der Technologie auf den Markt. Aus

einer ökologisch interessanten Idee kann ein skalierbares Geschäftsmodell

werden.

Save the Water ergänzt das Portfolio um ein sehr konkretes Beispiel. Unter der

Marke Soapeya entwickelt das Unternehmen eine wasserlose Seife. Das trockene

Granulat entfernt Schmutzpartikel und Keime mechanisch von der Hautoberfläche -

ganz ohne Wasser , Schaumbildung oder Seifenlauge. Die Rezeptur setzt dabei auf

pflanzenbasierte Inhaltsstoffe und ist auf eine möglichst hautschonende

Anwendung ausgelegt.

Der Nutzen ist unmittelbar, Hygiene soll auch dort möglich sein, wo Wasser knapp

oder schwer zugänglich ist. 2026 wurde das Produkt unter anderem im humanitären

Bereich eingesetzt.

So entsteht aus unterschiedlichen Beteiligungen eine Art Landkarte möglicher

Transformationsmärkte: neue Rohstoffe, neue Materialien, neue medizinische

Anwendungen und eine effizientere Nutzung von Ressourcen.

Doch die Gemeinsamkeit der Themen beantwortet noch nicht die entscheidende

Investorenfrage.

Wirkung ist noch kein Unternehmenswert

Wie viel ist ein Unternehmen wert, dessen entscheidende Geschäfte möglicherweise

erst in einigen Jahren entstehen?

Bei Algene liegt der wichtigste Umsatzhebel zunächst in der Ausweitung der

Produktionskapazitäten. Die erste industrielle Ernte und die GMP-Zertifizierung

schaffen die Voraussetzungen, größere Mengen hochreiner Mikroalgen für Kunden

aus Kosmetik und Ernährung zu produzieren. Wachstum kann hier vor allem über

steigende Produktionsvolumina, zusätzliche Kunden und neue Anwendungen

entstehen. Aus der erfolgreichen Skalierung der Produktion könnte damit ein

wiederkehrendes B2B-Geschäft entstehen.

SUSMATA hat einen anderen Wachstumspfad. Hier liegt der Umsatzhebel in der

Überführung einzelner Anwendungen in größere und wiederkehrende Abnahmeverträge.

Das Interesse aus Industrie und Gastronomie kann als Ausgangspunkt dienen, um

weitere Kunden und Einsatzbereiche zu erschließen. Mit steigenden Stückzahlen

und einer breiteren Produktpalette könnte aus einzelnen Projekten ein

skalierbares Materialgeschäft werden.

Bei MH Moretelligence liegt das Potenzial vor allem in der Kommerzialisierung

und Verbreitung der Medizintechnologien. Neue Zulassungen, zusätzliche

Anwendungen, Vertriebspartnerschaften und eine steigende Zahl eingesetzter

Systeme könnten den Umsatz der Beteiligung schrittweise erhöhen. Besonders

relevant ist dabei die Fähigkeit, technologische Lösungen aus der

Entwicklungsphase in größere Absatzmärkte zu überführen.

EcoMotion wiederum kann Umsatz über die Zahl der realisierten Parkprojekte

skalieren. Zusätzliche Standorte, größere Projektvolumina und wiederkehrende

Erlöse aus Betrieb, Wartung oder Service könnten aus einzelnen Installationen

ein breiteres Infrastrukturgeschäft entwickeln. Der zentrale Wachstumstreiber

wäre damit nicht allein der Verkauf der Technologie, sondern ihre zunehmende

Verbreitung im urbanen Raum.

Bei allen vier Beteiligungen folgt die Wachstumsthese damit einem ähnlichen

Muster: Produktion oder Projekte skalieren, Kundenbasis erweitern, neue

Anwendungen erschließen und daraus wiederkehrende Umsätze entwickeln.

Genau an diesem Übergang von technologischer Innovation zu planbarem Umsatz

entscheidet sich letztlich, ob aus dem Potenzial der Beteiligungen nachhaltiger

Unternehmenswert entsteht.

Das ist keine Besonderheit der DN Group. Es ist eine strukturelle

Herausforderung von Venture Capital und Impact Investing. Internationale

Organisationen wie die IFC und das Global Impact Investing Network arbeiten

deshalb seit Jahren an Methoden, mit denen Wirkung systematischer gemessen

werden kann.

Doch Wirkung und Unternehmenswert sind nicht dasselbe. Ein hoher Impact-Score

rechtfertigt nicht automatisch einen höheren Unternehmenswert. Erst wenn sich

aus der Wirkung ein funktionierendes Geschäftsmodell, Wachstum und schließlich

ein Marktpreis entwickeln, wird daraus ökonomischer Wert.

Genau darin liegt eine der zentralen Chancen für die DN Group. Die Beteiligungen

verbinden gesellschaftliche Wirkung mit konkreten wirtschaftlichen Perspektiven.

Entscheidend ist, diese Wirkung in erfolgreiche Geschäftsmodelle, wachsende

Märkte und nachhaltige Unternehmenswerte zu übersetzen.

DN Group und die Frage nach dem Substanzwert

Wie der Markt diese potenziellen Werte einschätzt, zeigen die Analysen der

Research-Häuser GBC und First Berlin.

GBC errechnet einen Net Asset Value von rund 383,6 Millionen Euro

beziehungsweise 6,90 Euro je Aktie und stuft die Aktie mit "Kaufen" ein. First

Berlin kommt beim Substanzwert auf rund 6,91 Euro je Aktie, berücksichtigt

allerdings einen Holdingabschlag von zehn Prozent und setzt das Kursziel bei

6,00 Euro. Die Empfehlung lautet "Add".

Interessant ist dabei weniger die geringe Differenz zwischen den zugrunde

liegenden Substanzwerten als die gemeinsame Ausgangsbasis. Beide Research-Häuser

sehen einen erheblichen Wert im Beteiligungsportfolio.

Gleichzeitig verweist First Berlin darauf, dass ein Teil des Portfolios noch am

Anfang seiner Entwicklung steht. Gerade darin sieht die Analyse weiteres

Wachstumspotenzial. Die zugrunde liegenden Businesspläne eröffnen ambitionierte

Entwicklungsperspektiven, deren Umsetzung in den kommenden Jahren zusätzliche

Unternehmenswerte schaffen kann.

Damit kommt eine zentrale Unterscheidung ins Spiel: Ein NAV ist eine

Bewertungsgröße. Ein Verkaufspreis ist ein Marktpreis. Erst wenn ein

unabhängiger Käufer tatsächlich Geld für eine Beteiligung bezahlt, wird aus

einer Bewertung eine realisierte Größe. Das macht die kommenden Exits zu einem

wichtigen Prüfstein für die Investmentthese.

Der Exit als Moment der Wahrheit

Damit richtet sich der Blick auf die kommenden Jahre. First Berlin erwartet,

dass die DN Group Beteiligungen innerhalb eines Zeitraums von 24 bis 48 Monaten

teilweise veräußern könnte. Ein erfolgreicher Exit wäre dabei ein wichtiger

Praxistest für die Bewertungslogik des Portfolios. Denn erst eine tatsächliche

Transaktion zeigt, welchen Preis ein unabhängiger Marktteilnehmer für eine

Beteiligung zu zahlen bereit ist.

Wie aktiv die DN Group ihr Portfolio steuern will, zeigte sich zuletzt bei

Algene. Mit der Sicherung der Beteiligung und der gleichzeitigen Optimierung der

Position bei MH Moretelligence habe man, so Nixdorff, die Möglichkeit

geschaffen, das Portfolio gezielt weiterzuentwickeln und Chancen und Risiken neu

auszubalancieren.

"Unser Ziel ist es, Beteiligungen so weiterzuentwickeln, dass sie für

strategische Investoren oder den Kapitalmarkt interessant werden", sagt

Nixdorff. "Ein Exit ist dabei kein Selbstzweck, sondern der Nachweis, dass aus

einer frühen Beteiligung ein realisierbarer Unternehmenswert entstanden ist."

Genau diese aktive Steuerung ist für das Geschäftsmodell entscheidend. Die DN

Group will Beteiligungen nicht einfach halten. Sie will Unternehmen entwickeln,

Kapitalmarktstrukturen vorbereiten und den Zeitpunkt nutzen, an dem sich aus

einem jungen Unternehmen ein attraktiver Verkaufs- oder Börsenkandidat

entwickelt.

Damit entsteht ein möglicher Kreislauf: investieren, entwickeln, skalieren,

Kapitalmarktfähigkeit herstellen, Wert realisieren und anschließend neues

Kapital investieren.

Kapital für die nächste Wachstumsphase

Die finanzielle Struktur soll diesen Ansatz ermöglichen. 2025 stieg das

Eigenkapital der DN Group AG auf rund 386,5 Millionen Euro, die Bilanzsumme auf

knapp 460 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag damit bei etwa 84 Prozent.

Der Jahresüberschuss belief sich auf 23,1 Millionen Euro.

Ein Teil der Beteiligungen gelangt über Sachkapitalerhöhungen und

Aktientauschtransaktionen ins Portfolio. Vereinfacht gesagt, statt eine

Beteiligung vollständig mit Bargeld zu kaufen, kann die DN Group den bisherigen

Eigentümern im Gegenzug eigene Aktien anbieten. Die Verkäufer erhalten damit

eine Beteiligung an der DN Group, während die Holding weniger liquide Mittel

einsetzen muss.

So diese ihr Portfolio erweitern und gleichzeitig finanziellen Spielraum für

weitere Investitionen und das operative Wachstum erhalten.

Parallel wächst das Beratungsgeschäft. 2025 erzielte die DN Group damit rund 2,5

Millionen Euro Umsatz. Die Gesellschaft berät unter anderem bei Finanzierungen

und Kapitalmarkttransaktionen.

Das ist strategisch interessant, weil es die Abhängigkeit von einzelnen Exits

reduziert. Zwischen einer frühen Beteiligung und einem späteren Verkauf können

Jahre liegen. Beratungserlöse können in dieser Zeit zur Finanzierung der Holding

beitragen.

Für die nächste Wachstumsphase stehen zudem weitere Finanzierungsmittel zur

Verfügung. First Berlin verweist in seiner jüngsten Analyse auf eine

Finanzierung von bis zu 125 Millionen Euro, die in bestehende und neue

Beteiligungen fließen soll.

Die eigentliche Wette heißt nicht Nachhaltigkeit

Wer die DN Group lediglich als "grüne Beteiligungsgesellschaft" betrachtet,

greift deshalb zu kurz. Die eigentliche Investmentthese lautet vielmehr: Welche

Unternehmen können von den großen wirtschaftlichen Veränderungen der kommenden

Jahre profitieren?

Alternde Gesellschaften benötigen neue Medizintechnik. Industrien suchen neue

Materialien und Rohstoffe. Städte müssen mit knapper Fläche effizienter umgehen.

Wasser wird zum strategischen Gut. Unternehmen suchen nach Lösungen, die

Ressourcen sparen und gleichzeitig wirtschaftlich funktionieren. Genau dort

entstehen neue Märkte.

Die DN Group versucht, möglichst früh an diesen Märkten beteiligt zu sein - zu

einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen noch klein sind, ihr technologisches

oder wirtschaftliches Potenzial aber bereits erkennbar ist.

Die breite Aufstellung des Portfolios schafft dabei eine wichtige Grundlage für

weiteres Wachstum. Unterschiedliche Beteiligungen eröffnen verschiedene

Wachstumschancen und Märkte. Besonders erfolgreiche Investments können

überproportional zur Wertentwicklung der Holding beitragen und zugleich neue

Spielräume für weitere Beteiligungen und Investitionen schaffen. Entscheidend

ist damit die Fähigkeit der DN Group, einzelne Unternehmen erfolgreich zu

entwickeln und daraus insgesamt einen nachhaltigen Wertbeitrag für die Holding

zu generieren.

DN Gropup AG: Vom Impact zum Unternehmenswert

Vielleicht lässt sich die DN-Story deshalb am besten mit einer einfachen

Unterscheidung beschreiben: Nicht jeder Impact ist ein Investment. Und nicht

jedes Impact-Unternehmen wird automatisch zu einem wertvollen Investment.

SUSMATA steht vor der nächsten Wachstumsphase seiner biobasierten Materialien

und erschließt damit einen Markt, in dem die Nachfrage nach ressourcenschonenden

Werkstoffen zunimmt. Algene verfügt mit der industriellen Produktion und der

GMP-Zertifizierung über wichtige Voraussetzungen, um die Herstellung hochreiner

Mikroalgen auszuweiten und weitere Anwendungen in Kosmetik und Ernährung zu

erschließen. MH Moretelligence verbindet innovative Medizintechnologien mit

attraktiven Gesundheitsmärkten und verfügt damit über mehrere Ansatzpunkte für

weiteres kommerzielles Wachstum. EcoMotion adressiert mit automatisierten

Parksystemen den steigenden Bedarf an effizienter Flächennutzung und eröffnet

zusätzliche Wachstumschancen über neue Projekte und Standorte. Save the Water

wiederum verbindet wasserlose Hygiene mit einem konkreten gesellschaftlichen

Bedarf und erschließt damit einen Markt mit internationaler Perspektive.

Gerade die unterschiedlichen Wachstumspfade machen den Ansatz der DN Group

interessant. Die Gesellschaft investiert nicht allein in Nachhaltigkeit als

Schlagwort, sondern in Unternehmen, deren Lösungen auf langfristige

gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen treffen. Aus diesen

Herausforderungen entstehen neue Märkte - und damit die Möglichkeit,

technologische Innovation, gesellschaftlichen Nutzen und wirtschaftliche

Wertschöpfung miteinander zu verbinden.

Wenn das gelingt, entsteht eine ungewöhnliche Form der Wertschöpfung: Impact

wird nicht zum Gegenpol der Rendite, sondern zu ihrem Ausgangspunkt.

Genau darin liegt die Wachstumsstory der DN Group. Aus den Herausforderungen von

heute entstehen die Märkte von morgen - und aus deren Wachstum wird nachhaltiger

Unternehmenswert.

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