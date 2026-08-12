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12.08.2026 11:45:38
OTS: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH / DEW21 gewinnt ...
DEW21 gewinnt wirtschaftliche Stärke zurück (FOTO)
Dortmund (ots) - Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) hat
die Krisen der vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und befindet sich wieder
auf stabilem Wachstumskurs. Das belegt der Jahresabschluss 2025 ebenso wie die
Vielzahl konkreter Zukunftsprojekte, die DEW21 in Dortmund und der Region
konsequent vorantreibt.
Mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 45,9 Mio. Euro liegt die DEW21 GmbH im
Geschäftsjahr 2025 rund 7 Mio. Euro über Plan. Insbesondere das Vertriebs- und
Wärmegeschäft haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Damit bestätigt
der Jahresabschluss die Wirksamkeit des 2024 gestarteten
Transformationsprozesses, mit dem die strukturellen und strategischen Grundlagen
für die künftige Wettbewerbsfähigkeit geschaffen wurden.
"Der Jahresabschluss 2025 zeigt deutlich: Wir haben die Herausforderungen der
vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und unsere wirtschaftliche Stabilität
zurückgewonnen. Unser Fokus liegt dabei klar auf Dortmund und der Region. Hier
wollen wir weiterwachsen, Verantwortung übernehmen und die Energiezukunft aktiv
mitgestalten", sagt Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender der DEW21
Geschäftsführung.
Mehr Kund*innennähe durch neue Angebote und zusätzlichen Service
Die stärkere regionale Ausrichtung soll auch für Kund*innen künftig noch
erlebbarer werden, da DEW21 den persönlichen Service gezielt ausbauen wird.
Geplant sind zusätzliche Servicepoints in Brackel, Hörde und Hombruch. Ergänzend
sollen zwei mobile Servicefilialen künftig direkt in die Stadtteile kommen und
beispielsweise auf Wochenmärkten oder an stark frequentierten Standorten präsent
sein.
Mit "Strom Lokal" und "Erdgas Lokal" wurden preislich attraktive Produkte
geschaffen, die die Verbundenheit mit Dortmund und der Region sichtbar macht.
Weitere neue Dienstleistungen wie das Wärmepumpen-Mietmodell helfen Kund*innen
dabei, die eigene Wärmeversorgung einfach und planbar zukunftsfähig
aufzustellen. Gleichzeitig investiert DEW21 u.a. mit der Installation mehrere
Bordsteinlader für Elektroautos in der Innenstadt in innovative
Infrastrukturprojekte, die den Komfort für die Menschen in unserer Stadt
erhöhen.
Starke Partnerschaften für die Energie- und Wärmewende
Ein besonderer Schwerpunkt ist für DEW21 der Auf- und Ausbau einer
klimafreundlichen Wärmeversorgung in Dortmund. Das lokale Fernwärmenetz von
DEW21 ist mittlerweile knapp 90 km lang und wird konsequent erweitert. Mit dem
Anschluss des SIGNAL IDUNA PARK an die Fernwärme konnte zuletzt ein bedeutendes
Dekarbonisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt werden. Parallel zum Ausbau des
bestehenden Fernwärmenetzes errichtet DEW21 neue Fernwärmenetze und erschließt
in diesem Zuge neue Wärmequellen. So entsteht auf Phoenix West gemeinsam mit Air
Liquide ein neues Fernwärmenetz und im Neubaugebiet Am Lennhofe wird zusammen
mit der BETREM GmbH die Nutzung von Abwasserwärme zur Versorgung der Gebäude
realisiert.
Beim Ausbau erneuerbarer Energien setzt DEW21 auf Kooperationen mit lokalen und
regionalen Partner*innen: Mit "WindSpark" in Dortmund-Ellinghausen, dem
Energiepark Dortmund-Nordost und dem geplanten Repowering von "AirWin"
entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit kommunalen Partner*innen, Wissenschaft
und weiteren Akteur*innen konkrete Projekte für die Energiewende vor Ort.
"Die Energie- und Wärmewende entscheiden sich vor Ort. Deshalb investieren wir
konsequent in den Ausbau der Fernwärme, erschließen neue regenerative
Wärmequellen und entwickeln gemeinsam mit starken Partner*innen Projekte für
erneuerbare Energien. Unser Ziel ist eine regionale Energie- und
Wärmeversorgung, die nachhaltig, verlässlich und wirtschaftlich tragfähig ist",
sagt Peter Flosbach, Technischer Geschäftsführer bei DEW21.
Digitale Lösungen machen DEW21 leistungsfähiger
Parallel dazu treibt DEW21 die Digitalisierung des Unternehmens konsequent
voran. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz steht mittlerweile allen
Mitarbeitenden zur Verfügung und wird bereits in ersten Anwendungsfällen
genutzt. Automatisierte Prozesse, moderne Cloud-Lösungen und eine
kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Sicherheit sorgen für mehr Effizienz,
Resilienz und Zukunftsfähigkeit. Dabei versteht DEW21 Digitalisierung
ausdrücklich als Teil der Wertschöpfung und nicht mehr lediglich als
Kostenfaktor.
"Die Transformation von DEW21 ist weit mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. Sie
gelingt nur mit engagierten Mitarbeitenden, modernen Arbeitsweisen und dem Mut,
neue Wege zu gehen. Digitalisierung, Qualifizierung und der gezielte Einsatz von
Künstlicher Intelligenz helfen uns dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und
die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens nachhaltig zu stärken", sagt Matthias
Klein-Lassek, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei DEW21.
Pressekontakt:
Jana-Larissa Marx
Leitung | Kommunikation
DEW21 - Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund
Telefon: +49 231/544-3203
Mobil: +49 1722622783
E-Mail: mailto:jana-larissa.marx@dew21.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183154/6331946
OTS: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
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