OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa mit stabilen Geschäftszahlen in ...

dpa mit stabilen Geschäftszahlen in einem herausfordernden Umfeld:

2025 leichtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit

einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen. Der Umsatz der dpa

GmbH stieg auf 107,4 Millionen Euro (2024: 105,5 Millionen Euro), der

Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1,6 Millionen Euro (2024: 1,4 Millionen Euro).

Der Konzernumsatz ging leicht auf 159,8 Millionen Euro zurück (2024: 161,5

Millionen Euro), während die Gesamtbetriebsleistung auf insgesamt 169,8

Millionen Euro angestiegen ist (2024: 168,2 Millionen Euro). In einem

anspruchsvollen Marktumfeld hat die dpa ihren redaktionellen Kernauftrag als

verlässlicher Nachrichtenanbieter erfüllt. Diszipliniertes Kostenmanagement,

stabile Erlöse im Kerngeschäft sowie Fortschritte in strategischen

Wachstumsfeldern trugen zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Das gab die dpa

anlässlich ihrer 77. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.

"In einem zunehmend komplexen Marktumfeld - insbesondere im Kernmarkt Medien -

zeigt sich die dpa weiterhin wirtschaftlich stabil. Die größten Determinanten

dabei sind eine sich beschleunigende Medienkonzentration und der Wandel des

Mediennutzungsverhaltens, der zu einem hohen Innovationsdruck bei unseren Kunden

führt", sagte dpa-CEO Peter Kropsch. "Der Einsatz von KI entfaltet mittlerweile

seine volle Wirkung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir haben reagiert

und mit Produkten, Strategien und dem Aufbau von Know-how die gesamte

Unternehmensgruppe auf diese Veränderung erfolgreich vorbereitet. Es war uns

wichtig, mit ersten KI-gestützten Services schnell am Markt zu sein. Die dpa

unterstützt ihre Kunden intensiv bei der digitalen Transformation und hat ihre

Rolle als unverzichtbarer Partner und Dienstleister weiter ausgebaut."

Tochtergesellschaften mit wesentlichem Beitrag zum Gesamterfolg

Wie in den Vorjahren tragen die dpa-Tochtergesellschaften einen bedeutenden

Anteil zum Gesamterfolg der Unternehmensgruppe bei. news aktuell als größte

dpa-Tochter steuerte erneut den höchsten Einzelbeitrag bei, wenn auch auf etwas

niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Der dpa Picture-Alliance gelang es, im

wettbewerbsintensiven Bildmarkt den Umsatz zu steigern und die Erlöse im Bereich

der Rechteverfolgung deutlich auszubauen. Verbunden mit konsequentem

Kostenmanagement, erzielte die dpa Picture-Alliance einen Ergebnisbeitrag, der

nahezu anderthalbmal so hoch ausfiel wie im Vorjahr.

Das Geschäftsjahr der dpa-infocom war geprägt von der Mitte 2024 vollzogenen und

2025 erstmals ganzjährig wirksamen Verlagerung der Digitalredaktion sowie der

Übergabe der Produktgruppe WebLines an die Muttergesellschaft. Dennoch schloss

die dpa-infocom das Jahr mit einem über Plan liegenden Ergebnis ab.

Journalistische und technologische Weiterentwicklung

Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen hat die dpa im zurückliegenden

Geschäftsjahr wichtige Impulse bei der Weiterentwicklung ihres journalistischen

Angebots und ihrer technologischen Infrastruktur gesetzt.

"2025 kann als ein Jahr des Umbruchs bezeichnet werden", sagte dpa-Chefredakteur

Sven Gösmann. "Die Agentur hat richtungsweisende Antworten auf die

Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gegeben - insbesondere mit dem

KI-Rechercheassistenten, der einen einfachen Zugriff auf die Nachrichtenwelt der

dpa ermöglicht, und den wir bereits Anfang 2025 frühzeitig unseren Kunden

anbieten konnten. Mit dpa-iq haben wir jetzt aktuell ein Tool am Start, das

dpa-Inhalte passend für KI-Anwendungen und -Agenten bereitstellt. Stichwort:

Liquid Content. Der Video-Bereich zählt ebenfalls zu den maßgeblichen

strategischen Themen der Redaktion. Unser Marktanteil im Videomarkt wächst

kontinuierlich." Gleichzeitig habe die Redaktion aber auch in traditionellen

journalistischen Bereichen erfolgreich neue Angebote platziert. "Mit der

Kuratierung passgenauer Print-Angebote helfen wir unseren Verlagskunden bei

ihrer Transformation", betonte Gösmann.

Darüber hinaus verabschiedete die dpa im Berichtsjahr ein KI-Preismodell, das

die Nutzung von dpa-Inhalten für das Training von Sprachmodellen regelt und eine

lückenlose Rechtekette sicherstellt. Im Bereich des internationalen Journalismus

startete die Democracy News Alliance (DNA), ein Projekt gemeinsam mit anderen

Nachrichtenagenturen zur Berichterstattung über die globale Entwicklung der

Demokratie. Ebenso sind die Aktivitäten der dpa zu nennen, die den

Geschäftszweck mit übergeordneten Zielen für Branche und Gesellschaft

kombinieren - insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau von DRIVE, einem

Projekt mit rund 50 Verlagen für die gemeinsame Auswertung von Nutzungsdaten,

und die Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews.

Geschäftsbericht 2025: "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern."

Der dpa-Geschäftsbericht 2025 trägt den Titel "Transformation ermöglichen.

Zukunft sichern." und zeigt, wie Agentur und Tochterunternehmen ihre Kunden beim

digitalen Wandel unterstützen - mit maßgeschneiderten Diensten und gebündeltem

Know-how. Erstmals umfasst der Geschäftsbericht auch ein Nachhaltigkeitsmagazin,

in dem die dpa über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Planet, People und

Prosperity berichtet. ( Vollständiger dpa-Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit allen

Zahlen und Tabellen (https://dpa-nachhaltigkeit2025.verso.de/home?locale=de) )

Digitaler Geschäftsbericht:

dpa-Geschäftsbericht 2025 (https://geschaeftsbericht.dpa.com/de/2025/)

Über dpa

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den

weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,

Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,

Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international

tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und

Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa

sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der

Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die

Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in

Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh

(Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung

der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die

dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von

Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle

Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die

dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen

ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser

Projekte ist auf unserer Website

(https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.

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Jens Petersen

Leiter Konzernkommunikation

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