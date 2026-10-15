OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa und AP vertiefen Kooperation: ...

dpa und AP vertiefen Kooperation: neues umfassendes Videoangebot aus

einer Hand für den deutschsprachigen Markt

Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die Associated Press (AP)

weiten ihre strategische Zusammenarbeit aus. Ab sofort übernimmt die dpa die

Vermarktung von AP-Videoinhalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und

erweitert damit ihr bestehendes Bewegtbildangebot. Beide Unternehmen bündeln

zudem ihre Kräfte bei Live-Video. Die Vereinbarung eröffnet der dpa weitere

Wachstumschancen im Video-Bereich und stärkt ihre Marktposition. Die AP wiederum

profitiert von den engen Kundenbeziehungen der dpa im deutschsprachigen Raum und

der Verbindung mit dem wachsenden Bewegtbildangebot der dpa. Das gaben die

beiden Nachrichtenagenturen heute gemeinsam bekannt.

"Die Kooperation mit AP schafft für unsere Kunden einen konkreten Mehrwert. Sie

erhalten ein attraktives und umfassendes Videoangebot aus einer Hand, das

regionale, nationale und internationale Bewegtbildinhalte und Live-Video

miteinander verbindet", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Gleichzeitig zeigt die

Partnerschaft, welche Möglichkeiten entstehen, wenn unabhängige

Nachrichtenagenturen ihre Stärken gezielt zusammenführen. Faktenbasierte

Nachrichten sind eine wesentliche Grundlage für demokratische Informiertheit und

Willensbildung. Unsere Zusammenarbeit hilft dabei, diese Grundlage auch in einer

zunehmend von Video und von künstlicher Intelligenz geprägten Medienwelt zu

sichern."

"AP und dpa arbeiten seit über einem Jahrzehnt eng zusammen. Diese Vereinbarung

spiegelt unser gemeinsames Engagement wider für unabhängigen, faktenbasierten

Journalismus und für die Erfüllung der sich ändernden Bedürfnisse unserer

Kunden", sagt Daisy Veerasingham, Präsidentin und CEO von AP. "Indem wir die

Stärken beider Organisationen bündeln, können wir unseren Kunden ein breiteres

Spektrum an hochwertigen Nachrichten bieten und neue Dienste für einen sich

rasch wandelnden Markt entwickeln."

Die Kooperation verbindet die globale Reichweite der AP mit den langjährigen

Kundenbeziehungen der dpa in der Region. Gleichzeitig stärkt sie die Position

von AP als weltweit führender Anbieter von Nachrichtenvideos. Medien im

deutschsprachigen Raum erhalten somit ein umfassendes Videoangebot aus einer

Hand, das AP-Material mit internationalem Schwerpunkt beinhaltet. Weiterhin

nutzt die dpa die AP-Infrastruktur, um Live-Feeds in Deutschland und

international zu verbreiten. Zudem erleichtert die Kooperation der dpa den

Zugang zu relevanten US-Inhalten.

AP und dpa haben seit 2013 eine Vereinbarung über Text- und Bildmaterial, wonach

die dpa die Fotos von AP in Deutschland und Österreich sowie die Texte von AP in

der gesamten DACH-Region vermarktet. Diese Vereinbarung wird ebenfalls um

weitere zehn Jahre verlängert und gilt parallel zur neuen Video-Vereinbarung.

Über dpa video:

Die dpa liefert ihren Kunden bereits fertige Video-Beiträge und Rohmaterial. Das

Angebot umfasst aktuelle Themen aus Politik, Sport, Weltgeschehen und weiteren

Ressorts und wird an sieben Tagen in der Woche bereitgestellt. Mit den

AP-Inhalten kommt eine zusätzliche internationale Perspektive hinzu,

insbesondere mit Nachrichten und Bildmaterial aus den USA und weiteren Teilen

der Welt.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den

weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,

Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,

Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international

tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und

Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa

sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der

Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die

Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in

Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh

(Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung

der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die

dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von

Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle

Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die

dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen

ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser

Projekte ist auf unserer Website zu finden.

Über AP

Die Associated Press ist eine unabhängige, weltweit tätige Nachrichtenagentur,

die sich der sachlichen Berichterstattung verschrieben hat. Die 1846 gegründete

AP ist bis heute die vertrauenswürdigste Quelle für schnelle, präzise und

unvoreingenommene Nachrichten in allen Formaten und der unverzichtbare Anbieter

von Technologien und Dienstleistungen, die für die Nachrichtenbranche von

entscheidender Bedeutung sind. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nimmt

täglich AP-Journalismus wahr. http://www.ap.org/

Pressekontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jens Petersen

Leiter Konzernkommunikation

Telefon: +49 40 4113 32843

E-Mail: mailto:pressestelle@dpa.com

Patrick Maks

Director, Media Relations and Corporate Communications

The Associated Press

mailto:Pmaks@ap.org

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8218/6371468

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