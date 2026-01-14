OTS: DPF Group / Endgültige Klärung: DPF Group sichert sich die Marke Tertianum

Endgültige Klärung: DPF Group sichert sich die Marke Tertianum

Berlin (ots) - Die markenrechtlichen Verhältnisse rund um die Bezeichnung

"Tertianum" sind für Deutschland abschließend geklärt. Mit Beschluss vom 18.

Dezember 2025 hat der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil des

Oberlandesgerichts Hamburg zurückgewiesen (Az. I ZR 94/25). Damit ist

rechtskräftig bestätigt, dass die DPF GmbH alleinige Inhaberin der Marke

"Tertianum" in Deutschland ist.

Die Markenposition der DPF Group wurde auch auf europäischer Ebene gefestigt.

Bereits mit Urteil vom 4. September 2024 (T-73/23) bestätigte das Gericht der

Europäischen Union die internationale Markenregistrierung der DPF für das Gebiet

der EU. Eine konkurrierende Schweizer Gesellschaft scheiterte insbesondere am

Nachweis einer Benutzung der Marke in den maßgeblichen Dienstleistungsklassen.

Ein gegen diese Entscheidung eingelegtes Rechtsmittel wies der Europäische

Gerichtshof nun als unzulässig zurück. Damit besteht innerhalb der EU lediglich

noch in einem europäischen Land Klärungsbedarf hinsichtlich der Marke

"Tertianum" zwischen der DPF Group und der konkurrierenden Schweizer

Gesellschaft.

Felix von Braun, geschäftsführender Gesellschafter der DPF Group, erklärt: "Mit

den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sowie der europäischen Gerichte ist

die Markenhoheit über 'Tertianum' abschließend und unanfechtbar für Deutschland

und in der EU bis auf Italien bei der DPF Group verankert. Die rechtliche

Klarheit ermöglicht es uns, unsere Wachstumsstrategie im europäischen Raum

umzusetzen und das Leistungsversprechen der Marke weiterzuentwickeln."

Unternehmensstruktur und strategische Entwicklung

Die DPF Group entwickelte sich von einer Immobilien-Holding zu einem vertikal

integrierten Betreiber von Premium-Seniorenresidenzen. Die Marke "Tertianum"

steht für ganzheitliches Premium-Seniorenwohnen mit Fokus auf Servicequalität,

Kulinarik und lifestyleorientierte Zusatzleistungen. Die DPF Group kooperiert

gastronomisch mit Sternekoch Tim Raue und betreibt integrierte Konzepte in

Berlin, München und Konstanz. Die Übernahme der RAS Services GmbH 2019

erweiterte das Serviceportfolio um hochwertige Concierge-Dienstleistungen in

über 110 Immobilien.

