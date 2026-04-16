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16.04.2026 11:16:38
OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG / Geschäftsjahr 2025: ...
Geschäftsjahr 2025: Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese behaupten sich
unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (FOTO)
Bielefeld (ots) - Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker (inklusive
Conditorei Coppenrath & Wiese) erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2025 einen
Gesamtumsatz von 4,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse
steigerten die Unternehmen ihre Umsätze um 3 Prozent. Die Investitionen beliefen
sich auf 174 Millionen Euro.
Im Jahr 2025 sah sich die globale Wirtschaft mit zunehmenden Unsicherheiten
konfrontiert, die eng mit geopolitischen Entwicklungen und einer sich rasch
wandelnden internationalen Handelspolitik verknüpft waren. Insbesondere die
schwer vorhersehbare Zollpolitik der Vereinigten Staaten führte zu spürbaren
Verwerfungen auf globalen Märkten. Eine wesentliche Ursache liegt in der
Unsicherheit darüber, wann und in welchem Umfang neue Zölle auf bestimmte Waren
erhoben werden könnten. Zusätzlich belasteten der anhaltende Konflikt in der
Ukraine sowie die Spannungen im Nahen Osten auch im Berichtsjahr die
wirtschaftliche Entwicklung.
Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte Dr. Oetker
im Jahr 2025 ein stabiles Ergebnis erwirtschaften. Dazu trug maßgeblich das in
den Vorjahren initiierte Wachstums- und Effizienzprogramm bei, das konsequent
fortgeführt und erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem wurde im Berichtsjahr ein
weiteres Strategieprogramm aufgesetzt, um mittel- bis langfristige
Wachstumspotenziale im globalen Umfeld zu identifizieren und zu heben. "Vor dem
Hintergrund der geopolitischen Lage und den damit verbundenen volatilen Märkten,
ist es uns gelungen, ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Möglich wurde dies durch
klare Prioritäten, gezielte Innovationen und das außerordentliche Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Sie haben in einem
anspruchsvollen Umfeld wesentlich dazu beigetragen, unsere Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern und unseren Kurs fortzuführen", kommentiert Carl Oetker, Vorsitzender
der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, das Geschäftsjahr 2025.
Umsatzentwicklung
Die auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erwirtschafteten
im Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 4,3 Milliarden Euro und erzielten damit
ein bereinigtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 3 Prozent. Gut 65 Prozent
seines Gesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von Deutschland.
Regionale Entwicklung
Im Berichtsjahr belasteten ausgeprägte Wechselkurseffekte das Gesamtergebnis,
insbesondere in Osteuropa und Amerika, bedingt durch die Abwertungen der
türkischen Lira, des kanadischen Dollars und des mexikanischen Pesos. In
Deutschland erzielte Dr. Oetker in einem anspruchsvollen Marktumfeld einen
Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Region Westeuropa verzeichnete nach einem
bereits guten Vorjahr leichte Zuwächse, vor allem in der Kategorie Pizza,
während die Region Osteuropa - getragen von der Entwicklung in der Türkei und
Polen - deutlich wachsen konnte. In der Region Amerika führten schwächere
Währungen sowie ein herausforderndes Umfeld im Backdekor-Geschäft zu
Belastungen; zusätzlich wirkten sich Zölle, Konsumzurückhaltung und Auslistungen
negativ aus. Kanada blieb nach einem Umsatzrekord im Vorjahr in einem
rückläufigen Pizzamarkt unter dem Vorjahresniveau. Mexiko und Brasilien
erzielten ein starkes organisches Wachstum, das jedoch ebenfalls durch
Wechselkurseffekte gedämpft wurde. Insgesamt blieben die Umsätze in der Region
Amerika stabil. Die Region 3A (Afrika, Asien, Australien) erzielte leichte
Umsatzsteigerungen in Euro, die ebenfalls durch negative Währungseinflüsse
beeinflusst waren.
Innovationen
Im Bereich Pizza setzte das Unternehmen mit dem Sortiment La Mia Familia in
Deutschland, den Niederlanden und Spanien einen besonderen Akzent. Die im März
2025 eingeführte Innovation besteht aus 19 gefüllten, vorportionierten
Pizzabrötchen in den Sorten Vier Käse sowie Tomate & Paprika. Die Brötchen
lassen sich einfach auseinanderzupfen und eignen sich ideal als Beilage zu
Salaten und Suppen oder für gesellige Anlässe wie Grill-, Film- oder
Spieleabende. Im Mai 2026 wird das Sortiment um die Sorte Knoblauch erweitert
und in weitere Länder ausgerollt. Darüber hinaus feierte Dr. Oetker 2025 das
40-jährige Jubiläum der Pizza Ristorante, einer der bekanntesten Marken im
Tiefkühlpizza-Segment.
Auch im Dessertbereich setzte Dr. Oetker neue Impulse. Mit dem Feelgood
Tassenpudding brachte das Unternehmen 2025 zuckerarmen Genuss in den Sorten
Schoko, Vanille-Geschmack und Grieß auf den Markt. Mit den High Protein Shakes
erweiterte das Unternehmen in Deutschland seine erfolgreiche High-Protein-Range
um ein trinkfertiges Format in den Sorten Schoko- und Vanille-Geschmack. Die
luftig-cremige Textur, der hohe Proteingehalt, der geringe Fettanteil sowie der
Verzicht auf Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) sprechen besonders
ernährungsbewusste Verbraucher an. Die 330-Milliliter-Flasche ist
wiederverschließbar und ideal für unterwegs. Bereits im September 2025 folgte
mit der Geschmacksrichtung Cookie der erste Line Extender.
Im Bereich Kuchen und Backen griff Dr. Oetker 2025 den international anhaltenden
Trend zur Heißluftfritteuse auf. Mit dem im Mai 2025 eingeführten Airfryer
Backin brachte das Unternehmen das erste speziell für die Zubereitung im
Airfryer entwickelte Backpulver auf den Markt. Die besondere Rezeptur sorgt
dafür, dass Teige auch in der Heißluftfritteuse optimal aufgehen und lockere
Gebäcke entstehen - häufig bei kürzeren Backzeiten im Vergleich zum klassischen
Backofen. Seit Juli 2025 ergänzt eine Backmischung für Quarkbällchen aus dem
Airfryer das Sortiment, die mit wenigen zusätzlichen Zutaten eine schnelle und
einfache Zubereitung des beliebten süßen Kleingebäcks ermöglicht. Eine weitere
Neuheit folgt im Mai 2026 mit den Churro Bites aus dem Airfryer, die den
typischen Jahrmarkt-Genuss in zeitgemäßer Zubereitungsform nach Hause bringen.
Conditorei Coppenrath & Wiese
Die Conditorei Coppenrath & Wiese verzeichnete im Jahr 2025 einen leichten
Umsatzanstieg. Im Wesentlichen war dies auf das erfolgreiche Geschäft mit
Tiefkühlbrötchen und der Wiederaufnahme von im Vorjahr reduzierten Listungen bei
einem wichtigen Handelspartner zurückzuführen. Während im Marken- und
Handelsmarkengeschäft in Deutschland deutliche Umsatzzuwächse erzielt wurden,
war das Exportgeschäft durch die Zollpolitik in den USA und die allgemeine
Konsumzurückhaltung belastet.
Investitionen
Im Jahr 2025 investierte der Geschäftsbereich Nahrungsmittel 174 Millionen Euro.
Mit diesem hohen Investitionsvolumen stärken die Unternehmen ihre Grundlagen für
zukünftiges Wachstum, treiben Nachhaltigkeitsprojekte gemäß der
unternehmensweiten Sustainability Charter voran und fördern die Digitalisierung
zentraler Prozesse. Ein wesentlicher Teil der Mittel entfiel bei Dr. Oetker auf
den Ausbau internationaler Pizzakapazitäten. Die Conditorei Coppenrath & Wiese
investierte unter anderem in nachhaltige Energielösungen sowie in die
Modernisierung und Automatisierung ihrer Produktionsstätten.
Beschäftigte
Die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten im
Geschäftsbereich Nahrungsmittel ist mit 16.784 gegenüber dem Vorjahr (16.599)
leicht gestiegen. In Deutschland waren 7.275 Mitarbeitende tätig, an den
ausländischen Standorten wurden 9.509 Mitarbeitende beschäftigt.
Ausblick
Auch im Jahr 2026 werden geopolitische Unsicherheiten fortbestehen und die
Weltwirtschaft beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund bleibt das
wirtschaftliche Umfeld herausfordernd, weshalb der Fokus im gesamten Unternehmen
verstärkt auf der Stabilität und Resilienz der Lieferketten liegt. Gleichwohl
planen Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese für 2026 Investitionen auf hohem
Niveau. Diese sollen insbesondere den Zukunftsbereichen Innovationen,
Nachhaltigkeit und Digitalisierung zugutekommen.
Pressekontakt:
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Group Communication
Dr. Jörg Schillinger
P + 49 521 155-2619
E mailto:joerg.schillinger@oetker.com
http://www.oetker.com
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Group Communication
Thierry Krauser
P + 49 521 155-2349
E mailto:thierry.krauser@oetker.com
http://www.oetker.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41198/6256632
OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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