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03.09.2026 14:32:38
OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED / IFA 2026: Dreame stärkt seine ...
IFA 2026: Dreame stärkt seine Führungsposition in Europa und treibt
den Ausbau seines Ökosystems weiter voran (FOTO)
Berlin (ots) - Dreame verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von
91 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bestätigt seine Position als Nr. 1 im
europäischen Markt für Saugroboter. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein
intelligentes Ökosystem um zwei neue Produktkategorien.
Auf der IFA 2026 erreicht Dreame Technology
(https://de.dreametech.com/pages/ifa) einen weiteren wichtigen Meilenstein
seiner Wachstumsgeschichte. Nachdem das Unternehmen 2025 zur führenden Marke für
Saugroboter in Europa aufgestiegen war, konnte Dreame diese Position im ersten
Halbjahr 2026 erneut bestätigen. Mit einer Präsenz in mehr als 120 Ländern und
Regionen sowie einem kontinuierlich wachsenden Ökosystem setzt das Unternehmen
konsequent auf seine Innovationsstrategie und entwickelt intelligente Lösungen
für immer mehr Anforderungen des täglichen Lebens.
Die diesjährige IFA markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg:
Dreame präsentiert seine neuesten Innovationen und erschließt zwei neue
Produktkategorien. Damit wächst das Ökosystem des Unternehmens weiter und
begleitet Verbraucher künftig in noch mehr Bereichen ihres Alltags.
"Europa spielt eine zentrale Rolle in der globalen Strategie von Dreame. Die
Erfolge, die wir heute bekannt geben, sind das Ergebnis einer langfristigen
Vision, die von Innovation, dem Vertrauen von Millionen Verbrauchern und starken
Partnerschaften mit führenden Handelspartnern in der Region getragen wird. Auf
dieser Dynamik wollen wir weiter aufbauen, unsere Präsenz in diesem strategisch
wichtigen Markt stärken und Innovationen entwickeln, die den sich wandelnden
Erwartungen europäischer Verbraucher gerecht werden", erklärt Sean Chen,
President Dreame Western Europe.
Starkes Wachstum auf einer soliden europäischen Basis
Seit dem Eintritt in den europäischen Markt hat sich Dreame mit einer Strategie
aus konsequenter Innovation, engem Austausch mit Verbrauchern und langfristigen
Partnerschaften mit führenden Handelspartnern zu einer der am schnellsten
wachsenden Marken der Branche entwickelt.
Heute ist Dreame in mehr als 120 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über
ein globales Netzwerk von mehr als 10.000 stationären Verkaufsstellen.
Auch in Europa baut Dreame sein Netz eigener Markenstores kontinuierlich aus.
Bis Ende 2026 wird das Unternehmen 23 Flagship-Stores auf dem Kontinent
betreiben. Nach mehreren erfolgreichen Neueröffnungen werden weitere Standorte
in Barcelona, Rom, Zürich und Oberhausen die Präsenz von Dreame zusätzlich
stärken. Verbraucher erhalten dort die Möglichkeit, die Marke umfassend zu
erleben und direkt auf die neuesten Innovationen des Unternehmens zuzugreifen.
Dieses Wachstum wurde gemeinsam mit langjährigen und vertrauensvollen
Handelspartnern aufgebaut, die Dreame seit dem Eintritt in den europäischen
Markt begleiten und eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Markenpräsenz auf
dem Kontinent spielen.
Heute besitzen mehr als fünf Millionen europäische Haushalte ein Produkt von
Dreame. Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen zudem ein Umsatzwachstum von
103 Prozent. Diese Dynamik zeigt sich auch in der anhaltenden Führungsposition
auf dem europäischen Markt für Saugroboter. Nachdem Dreame bereits 2025 die Nr.
1 in Europa war, konnte das Unternehmen seine Position im ersten Halbjahr 2026
weiter ausbauen und erreichte in Westeuropa einen Marktanteil von 39,5 Prozent.
Auch in den wichtigsten europäischen Märkten erzielt Dreame starke Marktanteile:
38,4 Prozent in Deutschland, 33,5 Prozent in Frankreich, 44,2 Prozent in
Italien, 23 Prozent in Spanien, 49 Prozent in der Schweiz, 42,8 Prozent in den
Niederlanden, 68 Prozent in Belgien und 19,3 Prozent im Vereinigten Königreich.
Diese Ergebnisse unterstreichen sowohl das Vertrauen der Verbraucher in die
Marke als auch die Stärke der Partnerschaften mit dem europäischen Handel.
Innovation als Kern der Dreame-Strategie
Seit der Gründung ist Innovation die treibende Kraft hinter dem Wachstum von
Dreame. Auf Basis seiner Expertise in Hochgeschwindigkeits-Digitalmotoren,
künstlicher Intelligenz, intelligenten Algorithmen und Robotik entwickelt das
Unternehmen Technologien, die konkrete Bedürfnisse von Verbrauchern adressieren
und gleichzeitig die Grenzen intelligenten Wohnens immer weiter verschieben.
Dieser Innovationsanspruch spiegelt sich in einem Portfolio von weltweit mehr
als 14.000 Patentanmeldungen wider, darunter über 4.400 bereits erteilte
Patente. Sie zeigen die Fähigkeit von Dreame, hochentwickelte Technologien in
praktische Lösungen zu überführen, die den Alltag der Menschen spürbar
verbessern.
Ein Ökosystem, das kontinuierlich wächst
In den vergangenen Jahren hat Dreame ein umfassendes Ökosystem intelligenter
Lösungen aufgebaut, das Verbraucher in immer mehr Bereichen ihres täglichen
Lebens unterstützt.
Nachdem sich das Unternehmen zunächst eine führende Position im Bereich
Bodenpflege aufgebaut hatte, folgte die schrittweise Expansion in die Bereiche
Gartenpflege und Beauty. Auf der IFA 2025 ging Dreame einen weiteren bedeutenden
Schritt und erweiterte sein Ökosystem um die Kategorien Küche und Entertainment.
Hinter dieser Entwicklung steht ein einfacher Anspruch: Technologie soll dem
Alltag dienen. Indem immer mehr Aufgaben im Haushalt automatisiert werden, gibt
Dreame Verbrauchern das zurück, was im Alltag besonders wertvoll ist: Zeit. Zeit
für Kreativität, für gemeinsame Erlebnisse und für die Dinge, die wirklich
zählen.
Auf der IFA 2026 setzt Dreame diesen Weg mit der Einführung von zwei weiteren
Produktkategorien fort. Zum einen präsentiert das Unternehmen eine neue Reihe
von 3D-Druckern, die Kreativität neue Möglichkeiten eröffnet. Zum anderen zeigt
Dreame eine neue Generation von Action-Kameras, die dafür entwickelt wurde, die
wichtigsten Momente des Lebens festzuhalten.
Mit diesen neuen Innovationen baut Dreame sein Ökosystem weiter aus und
unterstreicht seinen Anspruch, intelligente Technologien zu entwickeln, die
Verbraucher weit über das vernetzte Zuhause hinaus begleiten.
Alle diese Innovationen verbindet eine gemeinsame Vision: Redefining Tomorrow's
Home.
Ein neues Kapitel für die Dreame Group
Auf der IFA 2026 erreicht Dreame einen weiteren Meilenstein und stellt mit der
Dreame Group eine neue Unternehmensidentität vor. Unter dem gemeinsamen
Technologiedach werden künftig Marken wie Dreame, MOVA und NAVEE gebündelt.
Die Dreame Group steht dabei für mehr als eine neue Konzernstruktur. Sie
markiert den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens und vereint
jahrelange technologische Entwicklung, Engineering-Kompetenz, Forschung und
Entwicklung sowie internationale Erfahrung. So entsteht eine stärkere gemeinsame
Basis für Innovationen im gesamten Ökosystem.
Durch die Bündelung dieser Kompetenzen will die Dreame Group die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Bereichen intensivieren, die Überführung technologischer
Durchbrüche in konkrete Produktinnovationen beschleunigen und ihre Fähigkeiten
auf internationalen Märkten weiter stärken. Innerhalb dieser Struktur profitiert
MOVA als Teil der Dreame Group von der technologischen Expertise, den
Engineering-Kompetenzen und den globalen Ressourcen der Gruppe. Dadurch sollen
Innovationen schneller vorangetrieben und fortschrittliche Smart-Living-Lösungen
für Verbraucher entwickelt werden.
Hinter dieser Entwicklung steht ein gemeinsamer Anspruch innerhalb der Dreame
Group: hochentwickelte Technologien in intelligentere und intuitivere Lösungen
zu übersetzen, die den Alltag der Menschen spürbar erleichtern.
"Unser Ziel war es schon immer, den Alltag für alle Menschen besser zu machen.
Seit dem ersten Tag treibt uns eine einfache Überzeugung an: Technologie sollte
das Leben der Menschen leichter machen. Indem wir immer mehr alltägliche
Aufgaben automatisieren, geben wir Verbrauchern Zeit zurück. Zeit, kreativ zu
sein, miteinander in Verbindung zu bleiben und die Dinge zu genießen, die
wirklich zählen. Die Innovationen, die wir auf der IFA 2026 präsentieren,
verkörpern genau diese Vision und markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein
beim kontinuierlichen Ausbau unseres Ökosystems", so Sean Chen, President Dreame
Western Europe, abschließend.
Über Dreame Technology
Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes
Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte
spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch
modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame
bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren,
monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie
Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.
Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem
Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und
Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke
Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als
führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin
Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt
dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren
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besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/
(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)
Pressekontakt:
mailto:markus.chang@dreame.tech
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173033/6345182
OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED
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