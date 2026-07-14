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14.07.2026 12:08:38
OTS: e.optimum AG / Geschäftsjahr 2025: e.optimum wächst in anspruchsvollem ...
Geschäftsjahr 2025: e.optimum wächst in anspruchsvollem Marktumfeld
und investiert konsequent in die Energiezukunft (FOTO)
Offenburg (ots) - Die e.optimum AG mit Sitz im südbadischen Offenburg schloss
das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von rund 802 Millionen Euro ab und
übertraf damit das Ergebnis aus dem Vorjahr. Mit einem steigenden Gasabsatz
sowie einem wachsenden Kundenstamm blickt der bundesweit tätige Energieversorger
auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.
Ein herausforderndes Jahr für die Energiewirtschaft
Ein herausforderndes Marktumfeld bestimmte das Geschäftsjahr 2025. Geopolitische
Spannungen beeinflussten die internationalen Energiemärkte und schlugen sich in
den Energiemarktpreisen nieder. Gleichzeitig führten witterungsbedingte
Schwankungen zu neuen Dynamiken an den Märkten.
Diese Bedingungen führten in Summe zu Herausforderungen sowohl für
Endverbraucherinnen und -verbraucher als auch für Energieversorger. Es bedeutete
erneut, flexibel auf ein dynamisches Marktumfeld zu reagieren und
Versorgungssicherheit mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang bringen zu
müssen.
Die e.optimum begegnete diesen Umständen mit einer vorausschauenden,
strukturierten Beschaffung, einem konsequenten Risikomanagement sowie einer
starken Kundenorientierung und sorgte so für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Intelligente Beschaffung gewinnt an Bedeutung
Unternehmen standen im vergangenen Jahr zunehmend vor der Herausforderung, ihre
Energiekosten sicher und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu gestalten. Im Zuge
dessen hat eine intelligente Energiebeschaffung als Alternative zu klassischen
Festpreisverträgen oder einer reinen Spotmarktbeschaffung an Relevanz gewonnen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Wachstum von e.optimum wider.
Wachstum über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg
Im Geschäftsjahr 2025 steigerte e.optimum den Umsatz auf 802 Millionen Euro.
Gleichzeitig entwickelte sich das Kerngeschäft weiter: Der Gasabsatz erhöhte
sich gegenüber dem Vorjahr auf 1,59 Milliarden Kilowattstunden. Maßgeblich
hierfür waren der Kundenzuwachs sowie die kältebedingt höhere Nachfrage in den
Wintermonaten.
Gleichzeitig behauptet sich auch das Stromgeschäft auf einem stabil hohen Niveau
von 2,83 Milliarden Kilowattstunden. e.optimum konnte den Kundenstamm weiter
ausbauen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden wuchs 2025 auf rund 50.000, während
inzwischen rund 120.000 Zähler beliefert werden. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit rund 200 Mitarbeitende.
e.optimum investiert in die Energiewende
Auch der Umbau des deutschen Energiesystems schritt 2025 weiter voran, getragen
von dem kontinuierlichen Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Regenerative
Energien leisten einen immer größer werdenden Beitrag zum deutschen Strommix.
2025 stammten 61,6 % des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wind- und
Solarenergie. Mit dem Ausbau wachsen die Versorgungssicherheit und die
Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und geopolitischen Einflüssen.
e.optimum bleibt der Verpflichtung zur Energiewende auch in wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten treu. Ein bedeutender Meilenstein des Geschäftsjahres
2025 ist das erste eigene Windenergieprojekt, das gemeinsam mit der
Ökostromgruppe Freiburg realisiert wird.
Am Standort Biederbach im Südschwarzwald entsteht eine Windenergieanlage, deren
Inbetriebnahme für das erste Quartal 2027 geplant ist. Mit diesem Projekt steigt
das Unternehmen in die Erzeugung erneuerbarer Energien ein, mit dem Ziel, dort
in Stromerzeugung zu investieren, wo Energie regional benötigt wird. Der Fokus
auf Windenergie soll vor allem auch die verbrauchsstarken und sonnenarmen
Wintermonate abdecken.
Darüber hinaus baute e.optimum seine Beschaffungsstrategie im Sinne der
Energiewende weiter aus. Im Geschäftsjahr 2025 schloss das Unternehmen
zahlreiche Power-Purchase-Agreements (PPAs) mit Energieerzeugern und
Direktvermarktern über ein Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Kilowattstunden
ab. Damit diversifizierte e.optimum ihr Beschaffungsportfolio und stärkte den
Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.
Mit einer Digitalisierungsstrategie schafft e.optimum Mehrwert für Kundinnen und
Kunden
Mit dem Wandel des Energiesystems verändern sich auch die Erwartungen an die
Energieversorgung. Digitale Services, schnelle Prozesse und eine individuelle
Betreuung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund treibt
e.optimum die Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie konsequent voran.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Anpassung ist die Einführung des
Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) auf Basis der Cloudlösung von
Salesforce. Gemeinsam mit einem modernen Ticket-Management-System und einem
neuen Kundenportal entsteht eine vernetzte Systemlandschaft. Diese soll die
zentrale Grundlage für zukunftsfähige Kunden- und Partnerbeziehungen bilden und
es ermöglichen, noch präziser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen
einzugehen.
Ziel ist es, die Servicequalität weiter zu steigern, interne Abläufe zu
automatisieren und die Zusammenarbeit über alle Unternehmensbereiche hinweg zu
optimieren. Gleichzeitig schafft e.optimum damit die Grundlage für eine
zukunftsfähige, innovative und skalierbare Infrastruktur, die das Unternehmen
nicht nur technologisch auf den neuesten Stand bringt, sondern auch nachhaltig
und langfristig wettbewerbsfähig macht.
"2025 hat gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und Zukunftsinvestitionen kein
Widerspruch sind. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld kommt es auf
Weitsicht, partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Vertrauen unserer Kundinnen
und Kunden an. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und
Partnern, die diesen Weg mit uns gehen. Mit Investitionen in erneuerbare
Energien und digitale Lösungen schaffen wir die Grundlage, um auch künftig ein
leistungsfähiger, innovativer und verlässlicher Energieversorger zu sein und die
Energiewende aktiv zu gestalten", fasst Boris Käser, Vorstandsvorsitzender der
e.optimum AG, zusammen.
Pressekontakt:
Barbara Toma, Leitung Marketing
mailto:barbara.toma@eoptimum.de
Tel. 0800 503 532 712
e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 Offenburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159121/6314326
OTS: e.optimum AG
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