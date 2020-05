OTS: Eckes-Granini Group GmbH / Geschäftsjahr 2019: Eckes-Granini Gruppe ...

Geschäftsjahr 2019: Eckes- Granini Gruppe festigt Marktposition als

unangefochtene Nr. 1 in acht Ländern (FOTO)

Nieder-Olm (ots) - Solide Ergebnisse trotz Widrigkeiten am Markt / Ziel: Einer

der weltweit nachhaltigsten Saftproduzenten / Produktinnovationen, strukturelle

Verbesserungen und Effizienzsteigerung / Neuer CEO ab August 2020

Trotz eines kompetitiven Umfelds und marktbedingten Widrigkeiten hat die

Eckes-Granini Group GmbH, die internationale Unternehmensgruppe für alkoholfreie

fruchthaltige Getränke der Eckes AG, auch im Geschäftsjahr 2019 erneut gute

Ergebnisse erzielt. "Wir haben mit unseren zahlreichen Produktinnovationen

bewiesen, dass wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer Verbraucher nicht nur

verstehen, sondern sie mit unseren Fruchtsäften auch bestens erfüllen," so

Thomas Hinderer, Vorsitzender der Geschäftsführung. "Insbesondere Neuprodukte im

Segment Bio und Smoothies haben Wirkung gezeigt." Die Eckes-Granini Group habe

so ihre führende Position als größtes und erfolgreichstes

Markenartikelunternehmen im Markt für fruchthaltige Getränke in Westeuropa

behauptet, betont Hinderer. "Zugleich haben wir unsere Marktposition als

unangefochtene Nr. 1 in nunmehr acht Ländern gefestigt. Wir sind strukturell

besser aufgestellt denn je und verzeichnen dank des unermüdlichen Einsatzes

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein grundsolides und gutes Ergebnis.

Dies zeigt sich besonders im positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern: Das EBIT

haben wir um 12,3 Mio. Euro bzw. 17 % steigern können." Damit seien die Einbußen

beim Absatz, Umsatz sowie beim wertmäßigen Marktanteil mehr als kompensiert

worden, erklärt der Geschäftsführer. Dies sei das Fundament, auf dem man jetzt

in der Krise stehe: "Wir konnten schnell auf die veränderte Nachfrage in der

Corona-Krise reagieren und die Bevölkerung durch unsere Produkte mit dem

täglichen Bedarf an Vitaminen und Gesundheit versorgen."

Leichte Rückgänge bei Absatz, Umsatz und wertmäßigen Marktanteil

Nach der letztjährigen Umsatzsteigerung auf 985 Mio. Euro verzeichnet das

Geschäftsjahr 2019 leichte Rückgänge. Die Verkaufserlöse sanken um 6,5 % auf

nunmehr 921 Mio. Euro, während der Absatz um 55 Mio. Liter auf 853 Mio. Liter

zurückging. Geschuldet ist diese Entwicklung dem unerwartet starken Rückgang des

Marktes und keine oder verspätete Einigungen mit Handelspartnern in den

Jahresverhandlungen. Ergebnisseitig sprang die Unternehmensgruppe beim EBIT

(Ergebnis vor Zinsen und Steuern) mit einem Plus von 17 % auf 84,3 Mio. Euro

(vor Einmaleffekten aus nicht fortgeführten Geschäften). Erzielt wurde dieses

Ergebnis dank ausgeprägtem Kostenbewusstsein entlang der Wertschöpfungskette

sowie Effizienzsteigerungen durch nachhaltige Investitionen in die europäischen

Standorte in den zurückliegenden drei Geschäftsjahren. Marktanteilig in Europa

lag der Wert bei 11,5 % umsatzbezogen leicht unter dem Vorjahr (11,8 %).

Konsumentenverständnis und Innovationen als Wachstumstreiber

Für wertschöpfendes Wachstum identifizierte das Unternehmen relevante Treiber

mit Fokus auf Produktentwicklung und Marketing. Hierzu zählen unter anderem neue

Produktkategorien, in denen Obst und Gemüse eine Schlüsselrolle spielen. Die

erfolgreichen Produktinnovationen befriedigen neue, relevante

Verbraucherbedürfnisse wie Gesundheit, Genuss usw. Zugeschnitten auf spezielle

Verbrauchergruppen wirkten sie sich positiv auf die Ertragsseite aus. Neue

Produktkategorien erschließen bisher unerreichte Konsumenten und stellen die

Innovationskraft unter Beweis."Durch unsere Innovationskraft entdecken wir neue

Verzehranlässe, die den modernen Konsumentenbedürfnissen entsprechen und

bedienen diese," erklärt Hinderer. "Damit bieten wir die perfekte Symbiose aus

Genuss und Mehrwert. Das heißt konkret, wir bieten dem Konsumenten nicht nur den

beliebten Geschmack unserer Produkte, sondern leisten gleichzeitig einen Beitrag

zur ausgewogenen Ernährung." Zahlreiche Initiativen für Neuprodukte orientierten

sich im abgelaufenen Geschäftsjahr an den beiden Megatrends Bio und Smoothies.

Hier etablierte sich Eckes-Granini insbesondere im Bio-Segment zum Impulsgeber

und Wachstumstreiber. So steigerte zum Beispiel Rynkeby seinen Umsatz mit

Bio-Säften und Smoothies um 39 % im Vergleich zu 2017. Eine der Vorreitermarken

im Bio-Segment innerhalb der Unternehmensgruppe ist Pago Bio, welche neben

Österreich auch in der Gastronomie in Finnland, Frankreich, Italien und Kroatien

zu finden ist. Für 2020 ist der Einstieg in Spanien geplant. In Deutschland

markierte die 2019 eingeführte hohes C Bio-Range ein Highlight: Sie vereint mit

Umwelt, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement gleich drei nachhaltige Themen in

einem Konzept. Auch in Dänemark und Schweden sorgten neue Geschmacksrichtungen

und Biosäfte zu erheblichen Volumenanstiegen. "Der Kreativität sind keine

Grenzen gesetzt", so Hinderer. "Als innovatives Unternehmen sind wir bereit,

viele Dinge auszuprobieren und auf neue Trends zu reagieren. Die Akzeptanz der

Produkte in den unterschiedlichen Ländern bestätigt uns und treibt uns an, noch

stärker auf die speziellen Konsumentenbedürfnisse einzugehen. Wir scheuen uns

nicht davor, uns selbst neu herauszufordern, um das beste Ergebnis für unsere

Konsumenten zu erzielen." Zur Reduktion von Zucker beispielsweise verpflichten

sich die Landesgesellschaften der Eckes-Granini Gruppe dazu, den zugesetzten

Zucker bei ihren fruchthaltigen Getränken wie Nektar, Sirup und Limo-naden bis

2020 um 10 % zu reduzieren.

Gesamtmarkt 2019 durchwachsen

Das Marktumfeld gestaltet sich insgesamt schwierig und ist gekennzeichnet von

wertmäßigen Rückgängen (-2,6 %) und geringerem Volumen (-3,3 %). Am stärksten

verlor der Ambient-Bereich um 4,4 % beim Absatz und 4,1 % beim Umsatz. Der

Chilled-Markt verzeichnete allerdings ein Plus von 4,5 % beim Volumen und

wertmäßig um 2,7 %. Besonders stark fiel das Wachstum aus in Dänemark,

Deutschland, Ungarn und Litauen. Der steigende Wettbewerb im Segment der

gekühlten Fruchtsaftgetränke insbesondere in Deutschland aber auch in vielen

anderen europäischen Märkten spiegelt sich in zunehmenden Promotions und

Preisaktionen und daraus resultierenden sinkenden Durchschnittspreisen pro Liter

von 2,99 Euro auf 2,77 Euro wider. Europaweit profitieren das Premiumsegment

sowie "On-the-go"-Formate unter 0,5l insbesondere im Chilled-Bereich zu Lasten

von größeren, günstigeren Standardprodukten. Handelsmarken verloren erneut

stärker als der Gesamtmarkt - das gilt sowohl bei den Mengen (-4,6 %) als vor

allem auch wertmäßig (-5,3 %).

Eckes-Granini als einer der weltweit nachhaltigsten Saftproduzenten

Eckes-Granini hat es sich zum Ziel gesetzt, einer der weltweit nachhaltigsten

Saftproduzenten zu werden. Als Familienunternehmen nimmt Eckes-Granini damit

seine Verantwortung wahr und hat die Nachhaltigkeitsstrategie auf zwei

strategische Säulen "Planet und Umwelt" sowie "Mensch und Gesellschaft"

gestellt. Zukünftig werden in diesem Bereich noch stärkere Zeichen in Richtung

Endverbraucher und Handel gesetzt. Hierzu zählen unter anderem die

Klimaneutralität in allen Werken bis 2021, der steigende Einsatz von

Recycling-Materialien bei PET-Flaschen, die Steigerung des Anteils an Säften aus

nachhaltig angebauten Früchten auf 100 % bis 2030 sowie der Ausbau der größten

wohltätigen Radsportinitiative Team Rynkeby in Europa. Wirkungsvolle Maßnahmen

in der Supply Chain unterstreichen den im Unternehmenskern verwurzelten

Nachhaltigkeitsgedanken. So sorgten in den vergangenen Jahren Investitionen in

neue PET-Abfüllanlagen in Bad Fallingbostel und Mâcon sowie eine neue

Glasmehrweganlage in Bröl für noch mehr Umweltschutz und Ressourceneffizienz.

Auch in Zukunft wird auf nachhaltige Rohstoffe und Verpackungsmaterialien wie

PET aus Recylcat und Glas gesetzt.Gemeinsam mit einem Handelsunternehmen

optimiert Eckes-Granini Lieferketten und Logistikkapazitäten. Das

Frachtraum-Sharing Projekt von Eckes-Granini Deutschland und Kaufland reduzierte

den CO2-Ausstoß um 25 t, wurde mit dem ECR Award für unternehmensübergreifender

Zusammenarbeit zur Optimierung der Wertschöpfungskette prämiert und sorgte für

die 2nd Star Zertifizierung der europaweiten Lean & Green Initiative. Das Thema

Nachhaltigkeit bildet das Dach der strategischen Agenda und ist zentraler

Erfolgsfaktor für die Zukunft für das Unternehmen sein. Als Partner des Zentrums

für Nachhaltige Unternehmensführung, Witten-Herdecke, und Teilnehmer der

Initiative "ZNU goes Zero" hat Eckes-Granini Deutschland das Ziel, klimaneutral

zu wirtschaften, mit Hilfe der Umweltinitiative "Plant-for-the-Planet" bereits

2019 erreicht. Binnen der nächsten fünf Jahre werden 120.000 Bäume auf der

mexikanischen Halbinsel Yucatán gepflanzt und auf diese Weise ca. 52.000 t CO2.

binden.

Menschen machen den Unterschied

Als nachhaltiges und sozial verantwortliches Unternehmen legt Eckes-Granini

höchsten Wert auf eine umfassende Entwicklung und Unterstützung seiner

Mitarbeiter. Die Agenda 2020 definiert daher die Weiterentwicklung und Umsetzung

der Führungskultur des Unternehmens. Feedbackprozesse der Führungskräfte und

Workshops helfen, eine allgemein gültige Leadership Culture zugunsten aller

Mitarbeiter zu etablieren. Gemeinsam mit der gelebten Führungskultur wurde so

der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern enorm gestärkt, was sich in den heutigen

Krisenzeiten bezahlt macht. Der Aspekt des Zusammenhalts spiegelt sich auch im

sozialen Engagement der Gruppe wider. Das Leuchtturmprojekt Team Rynkeby hat

sich durch den Einsatz der Mitarbeiter zum erfolgreichsten Charity

Radsport-Event Europas entwickelt. Die Fahrerinnen und Fahrer sammelten im

letzten Jahr insgesamt 10,6 Mio. Euro für schwerkranke Kinder.

Neue Wege der Markeninszenierung für mehr Sichtbarkeit.

Eckes-Granini investiert verstärkt in Werbung und Außendarstellung. Crossmediale

Kampagnen über klassische und Soziale Medien hinweg sowie Influencer Relations

kommunizieren mit stringentem Storytelling. Exemplarisch dafür stand 2019 die

Kampagne für Die Limo von granini - DIELIMONATI. Gepaart sind diese Aktivitäten

mit aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen am Point of Sale (POS).

Ausblick 2020: Organisatorische Kompetenz und Zusammenhalt

Das Jahr 2020 wird von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit

einhergehenden Unsicherheiten gekennzeichnet sein. Dank des unermüdlichen

Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir rasch auf die

neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen dieser Krise reagieren und somit auch

auf die radikal veränderte Nachfrage im 1. Quartal 2020 und den Handel täglich

mit Fruchtsäften und Nektaren, Smoothies und Limonaden beliefern. Der zum 31.

Juli 2020 planmäßig aus seiner Position als Vorsitzender der Geschäftsführung

scheidende Thomas Hinderer hinterlässt eine Unternehmensgruppe, die an Ertrag,

an finanzieller Solidität, an Investitions- und Akquisitionsspielraum gewonnen

hat und damit den Unternehmenswert erheblich steigern konnte. So wurde die

Marktposition als unangefochtene Nr. 1 in acht Ländern etabliert und gefestigt.

Gesellschafter und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass der Nachfolger Tim Berger

die besten Voraussetzungen mitbringt, um die führende Position von Eckes-Granini

in den europäischen Märkten ebenso erfolgreich weiter voranzutreiben.

