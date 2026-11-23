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23.11.2026 10:49:38
OTS: ECOVACS ROBOTICS / ECOVACS Robotics steigert Umsatz im ersten Halbjahr ...
ECOVACS Robotics steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2
Prozent im Vorjahresvergleich (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Umsatz des Konzerns erreicht rund 1,32 Milliarden Euro;
Nettogewinn wächst um 27,4 Prozent - internationale Märkte tragen 49 Prozent zum
Markenumsatz bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Multi-Kategorien Ansatz
in der unternehmensinternen Forschung und Entwicklung.
ECOVACS Robotics hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Profitabilität
gesteigert. Der Konzernumsatz belief sich auf rund 1,32 Milliarden Euro (10,34
Milliarden RMB) und lag damit 19,18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.
Marke ECOVACS wächst dynamisch
Auch die Kernmarke von ECOVACS Robotics für Smart-Home-Robotik, ECOVACS,
verzeichnete ein deutliches Wachstum: Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr
rund 777 Millionen Euro (6,094 Milliarden RMB), ein Plus von 26,82 Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die weltweiten Auslieferungen der Marke nahmen
im Vorjahresvergleich um 44,1 Prozent zu. Internationale Exportmärkte machten
dabei 49 Prozent des gesamten Markenumsatzes aus; die Erlöse stiegen in diesen
Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent.
Wachstum begleitet von steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung
ECOVACS Robotics investierte im ersten Halbjahr rund 70,6 Millionen Euro (554
Millionen RMB) in Forschung und Entwicklung - 9,14 Prozent mehr als im
Vorjahreszeitraum. ECOVACS hat für zentrale Komponenten umfassende
unternehmenseigene Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen. So
entwickelt das Unternehmen Produktkategorien und Anwendungsszenarien effizient
weiter. Die Investitionen kommen der Weiterentwicklung des
Multi-Kategorien-Portfolios zugute. Dabei werden 80 Prozent der Technologien
wieder verwendet, 20 Prozent der Technologien werden für individuelle
Anwendungsszenarien in den jeweiligen Produktkategorie angepasst.
Die Entwicklung von BLAST zeigt diesen Ansatz von ECOVACS bei technischen
Innovationen. BLAST geht über den herkömmlichen Saugdruck (Pa) hinausgeht und
berücksichtigt Luftstrom sowie die Saugleistung unter realen
Betriebsbedingungen. Die Integration des fortschrittlichen OZMO ROLLER
3.0-Systems hatte eine erhebliche technische Herausforderung dargestellt, da der
größere Rollenmechanismus den verfügbaren Platz für den Lüfter um mehr als ein
Drittel reduzierte. Um diese Einschränkung zu bewältigen, entwickelte ECOVACS
BLAST, eine Gebläsetechnologie mit hohem Luftstrom, deren Grüße, um mehr als ein
Drittel reduziert wurde. So wurde der Einbau des kompakteren Designs innerhalb
des begrenzten Innenraums des Roboters möglich.
Noch wichtiger ist, dass BLAST nicht auf Bodenreinigungsroboter beschränkt ist.
Aufbauend auf der Entwicklung für den DEEBOT erweiterte und passte ECOVACS die
zugrunde liegende Lüftertechnologie an, um den unterschiedlichen
Betriebsanforderungen der WINBOT-Fensterreinigungsroboter und der
ULTRAMARINE-Poolreinigungsroboter gerecht zu werden. Diese
kategorieübergreifende Anwendung zeigt, wie ECOVACS auf seinen technischen
Kernkompetenzen aufbauen kann, um Innovationen in seinem gesamten Portfolio an
Haushaltsrobotik zu fördern.
Mit Lösungen für Innen- und Außenbereiche plant das Unternehmen, Robotik für
weitere alltägliche Aufgaben nutzbar zu machen. Unter anderem deswegen zeichnete
Forbes China ECOVACS im September als Global No.1 Home Robotics Marke aus.
Das Ziel des Unternehmens ist dabei seinen Kunden möglichst viele Aufgaben im
Haushalt abzunehmen und sie so nicht nur mental zu entlasten, sondern auch
messbar Zeit für andere Aktivitäten zurückzugeben. Weltweit haben ECOVACS Kunden
durch diesen Ansatz bereits über 2 Milliarden Stunden eingespart, das entspricht
mehr als 52 Stunden pro Haushalt.
Über ECOVACS Robotics
Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an
der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet
neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern.
In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist
das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit
der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um
die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden
heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere
Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches
Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.
Pressekontakt:
ECOVACS Europe GmbH
Alexandra Algül
Senior PR & Marketing Specialist
Mail: mailto:a.alguel@ecovacs.com
Pressebüro ECOVACS
Weber Shandwick
Alina Heindl / Florian Hohl
Mail: mailto:ECOVACSTeam@omnicompr.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114369/6395834
OTS: ECOVACS ROBOTICS
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