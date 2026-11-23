ECOVACS Robotics steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2

Prozent im Vorjahresvergleich (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Umsatz des Konzerns erreicht rund 1,32 Milliarden Euro;

Nettogewinn wächst um 27,4 Prozent - internationale Märkte tragen 49 Prozent zum

Markenumsatz bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Multi-Kategorien Ansatz

in der unternehmensinternen Forschung und Entwicklung.

ECOVACS Robotics hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Profitabilität

gesteigert. Der Konzernumsatz belief sich auf rund 1,32 Milliarden Euro (10,34

Milliarden RMB) und lag damit 19,18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Marke ECOVACS wächst dynamisch

Auch die Kernmarke von ECOVACS Robotics für Smart-Home-Robotik, ECOVACS,

verzeichnete ein deutliches Wachstum: Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr

rund 777 Millionen Euro (6,094 Milliarden RMB), ein Plus von 26,82 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die weltweiten Auslieferungen der Marke nahmen

im Vorjahresvergleich um 44,1 Prozent zu. Internationale Exportmärkte machten

dabei 49 Prozent des gesamten Markenumsatzes aus; die Erlöse stiegen in diesen

Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent.

Wachstum begleitet von steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung

ECOVACS Robotics investierte im ersten Halbjahr rund 70,6 Millionen Euro (554

Millionen RMB) in Forschung und Entwicklung - 9,14 Prozent mehr als im

Vorjahreszeitraum. ECOVACS hat für zentrale Komponenten umfassende

unternehmenseigene Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen. So

entwickelt das Unternehmen Produktkategorien und Anwendungsszenarien effizient

weiter. Die Investitionen kommen der Weiterentwicklung des

Multi-Kategorien-Portfolios zugute. Dabei werden 80 Prozent der Technologien

wieder verwendet, 20 Prozent der Technologien werden für individuelle

Anwendungsszenarien in den jeweiligen Produktkategorie angepasst.

Die Entwicklung von BLAST zeigt diesen Ansatz von ECOVACS bei technischen

Innovationen. BLAST geht über den herkömmlichen Saugdruck (Pa) hinausgeht und

berücksichtigt Luftstrom sowie die Saugleistung unter realen

Betriebsbedingungen. Die Integration des fortschrittlichen OZMO ROLLER

3.0-Systems hatte eine erhebliche technische Herausforderung dargestellt, da der

größere Rollenmechanismus den verfügbaren Platz für den Lüfter um mehr als ein

Drittel reduzierte. Um diese Einschränkung zu bewältigen, entwickelte ECOVACS

BLAST, eine Gebläsetechnologie mit hohem Luftstrom, deren Grüße, um mehr als ein

Drittel reduziert wurde. So wurde der Einbau des kompakteren Designs innerhalb

des begrenzten Innenraums des Roboters möglich.

Noch wichtiger ist, dass BLAST nicht auf Bodenreinigungsroboter beschränkt ist.

Aufbauend auf der Entwicklung für den DEEBOT erweiterte und passte ECOVACS die

zugrunde liegende Lüftertechnologie an, um den unterschiedlichen

Betriebsanforderungen der WINBOT-Fensterreinigungsroboter und der

ULTRAMARINE-Poolreinigungsroboter gerecht zu werden. Diese

kategorieübergreifende Anwendung zeigt, wie ECOVACS auf seinen technischen

Kernkompetenzen aufbauen kann, um Innovationen in seinem gesamten Portfolio an

Haushaltsrobotik zu fördern.

Mit Lösungen für Innen- und Außenbereiche plant das Unternehmen, Robotik für

weitere alltägliche Aufgaben nutzbar zu machen. Unter anderem deswegen zeichnete

Forbes China ECOVACS im September als Global No.1 Home Robotics Marke aus.

Das Ziel des Unternehmens ist dabei seinen Kunden möglichst viele Aufgaben im

Haushalt abzunehmen und sie so nicht nur mental zu entlasten, sondern auch

messbar Zeit für andere Aktivitäten zurückzugeben. Weltweit haben ECOVACS Kunden

durch diesen Ansatz bereits über 2 Milliarden Stunden eingespart, das entspricht

mehr als 52 Stunden pro Haushalt.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an

der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet

neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern.

In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist

das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit

der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um

die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden

heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere

Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches

Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.

Pressekontakt:

ECOVACS Europe GmbH

Alexandra Algül

Senior PR & Marketing Specialist

Mail: mailto:a.alguel@ecovacs.com

Pressebüro ECOVACS

Weber Shandwick

Alina Heindl / Florian Hohl

Mail: mailto:ECOVACSTeam@omnicompr.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114369/6395834

OTS: ECOVACS ROBOTICS