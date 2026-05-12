OTS: Embat / Embat schließt 30 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde ab, ...

Embat schließt 30 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde ab, um

die deutsche Expansion im KI-gestützten Treasury Management zu

beschleunigen

Berlin (ots) -

- Die Finanzierungsrunde wird von Cathay Innovation sowie den bestehenden

Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders und Venture Friends angeführt.

- Das KI-gesteuerte Fintech für Treasury Management setzt seinen rasanten

europäischen Wachstumskurs fort und baut seine Präsenz im DACH-Raum mit

zentralen Niederlassungen in München und Berlin massiv aus.

- Embat hat seit seiner Gründung über 50 Millionen Euro an Kapital eingesammelt,

beschäftigt ein Team von 150 Mitarbeitern und betreut mehr als 400

Firmenkunden - darunter Branchengrößen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder und

Eraneos sowie international stark wachsende Marken wie Treatwell und Fever.

Embat (https://www.embat.io/de), das auf KI-gestütztes Treasury Management

spezialisierte Fintech, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen

Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom internationalen Investmentfonds

Cathay Innovation. Auch die bisherigen Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders

und Venture Friends haben sich erneut signifikant beteiligt.

Antonio Berga, Carlos Serrano und Tomás Gil, die Mitbegründer von Embat, haben

das Unternehmen mit einer klaren Mission ins Leben gerufen: Finanzteams mit den

notwendigen Werkzeugen auszustatten, um ihr Treasury und ihre Ressourcen optimal

zu steuern - nach dem Prinzip "Technologie von Finanzexperten für

Finanzexperten". Von Beginn an hat Embat darauf gesetzt, tiefgreifendes Know-how

im Corporate Banking mit modernster Technologie zu kombinieren. So werden

Datensilos aufgebrochen, kritische Prozesse automatisiert und eine

Echtzeit-Transparenz der Liquidität geschaffen. Der Einsatz von Künstlicher

Intelligenz ist dabei seit dem ersten Tag fest in der Unternehmens-DNA

verankert: Embat war Branchenvorreiter, als es 2022 gemeinsam mit Google einen

der ersten Use Cases für generative KI im europäischen Finanzsektor entwickelte,

um die Buchhaltung und die Bankabstimmung zu automatisieren. Heute hat sich

diese Vision in einer führenden Plattform manifestiert, die mehr als 15.000

Banken und die wichtigsten ERP-Systeme des Marktes integriert. Damit löst Embat

das Versprechen eines intelligenteren, agileren und wahrhaft strategischen

Corporate Treasurys ein.

Carlos Serrano, Co-Founder und Co-CEO von Embat: "Cathay Innovation als

Hauptpartner für diese Series-B-Runde an Bord zu haben, ist ein natürlicher

Schritt in unserer Ambition, der globale Standard für das Treasury Management zu

werden. Ihr beeindruckendes internationales Netzwerk und ihr tiefes Verständnis

für Go-to-Market-Strategien werden entscheidend sein, um unseren Markteintritt

in neue Länder zu beschleunigen und unsere Präsenz in den anspruchsvollsten

Märkten zu festigen."

Embat: Marktführer mit 400 Kunden und 150 Mitarbeitern

Embat hat seit seiner Gründung im Jahr 2021 insgesamt mehr als 50 Millionen Euro

eingesammelt und sich seit seinem DACH-Launch vor 12 Monaten als wachstumsstarke

Lösung für KI-gestütztes Corporate Treasury im Markt etabliert. Heute zählt das

Unternehmen 150 Fachkräfte und ein Portfolio von über 400 Firmenkunden, darunter

bekannte Namen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder, Eraneos, Treatwell und Fever. Mit

einem klaren Fokus auf die DACH-Region hat Embat seine internationale Reichweite

massiv ausgebaut und ist heute mit schlagkräftigen Teams an den Standorten

München und Berlin direkt vor Ort vertreten.

Zwei Wachstumsachsen: Globale Expansion und Produktinvestitionen

Die Mittel dieser Series-B-Runde fließen in zwei zentrale Wachstumsbereiche:

Einerseits in die Expansion durch den weiteren Ausbau der Präsenz im DACH-Markt

und international und andererseits in die Produktentwicklung, um die

Innovationsführerschaft im Bereich der agentenbasierten KI und neuer

Technologien für das Corporate Treasury zu sichern.

Diese beiden Hebel basieren auf einer gemeinsamen Überzeugung des Gründerteams:

Der Mittelstand birgt ein enormes Potenzial. Die große Mehrheit dieser

Unternehmen verfügt noch nicht über die technologischen Werkzeuge, die

erforderlich sind, um ihr Wachstum mit der dafür notwendigen finanziellen

Raffinesse zu steuern.

Embat wird KI weiterhin bereichsübergreifend in alle Module der Plattform

integrieren. Das Flaggschiff dieser Strategie ist "TellMe", Embats

agentenbasierter KI-Treasury-Analyst. Er repräsentiert das ehrgeizigste Ziel des

Unternehmens: KI in das absolute Zentrum der Unternehmensfinanzen zu rücken.

André Reimers, Head of DACH von Embat: "Klassisches Liquiditätsmanagement ist

für uns nur der Anfang. Unsere Vision für das nächste Jahrzehnt geht weit

darüber hinaus: Wir definieren fundamental neu, wie der international agierende,

komplexe Mittelstand Geld bewegt und steuert. Die Finanzinfrastruktur der

Zukunft erfordert mehr als nur optimierte Treasury-Prozesse - sie verlangt nach

einem intelligenten, autonomen Cockpit. Mit der Unterstützung dieser

Series-B-Finanzierung und unserer agentenbasierten KI rüsten wir CFOs aus, um

grenzüberschreitende Finanzströme nicht nur zu verwalten, sondern in Echtzeit zu

orchestrieren. Wir transformieren die Finanzfunktion vom reinen Navigator zum

strategischen Architekten, der die globale Resilienz und Wachstumsfähigkeit

seines Unternehmens sichert."

Jacky Abitbol, Managing Partner bei Cathay Innovation: "Embat zu unterstützen

bedeutet, hinter einer Vision zu stehen, an die wir fest glauben: der Aufstieg

von Technologieführern mit dem Ehrgeiz und der Fähigkeit, Europas

Finanzlandschaft neu zu gestalten. Was uns neben einem außergewöhnlichen Team

mit tiefen Wurzeln in der Finanzwelt besonders überzeugt hat, ist die Fähigkeit

von Embat, einige der komplexesten Herausforderungen großer Unternehmen zu

lösen. Gestützt auf fortschrittliche KI liefert Embat eine robuste, konkrete

Antwort auf die Treasury-Anforderungen globaler Konzerne. Wir freuen uns sehr,

sie in diesem nächsten Kapitel zu begleiten und dabei zu helfen, das zu

beschleunigen, was unserer Überzeugung nach zum globalen Standard im Treasury

Management werden kann."

Über Embat

Embat ist ein auf KI-gestütztes Treasury Management spezialisiertes Fintech, das

es mittelständischen und großen Unternehmen ermöglicht, ihre finanziellen

Abläufe in Echtzeit zu zentralisieren. Gegründet von Antonio Berga und Carlos

Serrano - ehemaligen J.P. Morgan-Führungskräfte mit langjähriger Erfahrung im

Corporate Banking - sowie Tomás Gil, dem ehemaligen CTO von Fintonic. Die

Plattform entstand mit der Mission, Finanzabteilungen zu digitalisieren,

basierend auf einem klaren Prinzip: Technologie von Finanzexperten für

Finanzexperten.

Durch seine hybride Konnektivität integriert sich Embat in über 15.000 Banken

und führende ERP-Systeme, um Datensilos aufzulösen. Das große

Alleinstellungsmerkmal ist TellMe, ein agentenbasierter KI-Treasury-Analyst, der

in der Lage ist, Cashflow-Muster zu erkennen, komplexe Kontoabstimmungen zu

automatisieren und strategische Entscheidungen zur Liquiditätsoptimierung

vorzuschlagen.

Mit Büros in München, Berlin, London und Madrid definiert Embat die Zukunft der

Unternehmensfinanzen neu.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.embat.io/.

Über Cathay Innovation

Cathay Innovation ist eine Multi-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft, die mit

Cathay Capital verbunden ist und in Gründer:innen investiert, die transformative

Unternehmen in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Afrika aufbauen.

Die Plattform verbindet Gründerteams mit Investoren sowie einem Ökosystem

führender Fortune-500-Unternehmen, um Start-ups dabei zu unterstützen, zu

skalieren und Branchen zu transformieren - mit Lösungen von Consumer bis

Enterprise und KI-Anwendungen in den Bereichen Commerce, Fintech, Digital Health

sowie Mobilität und Energie.

Cathay Innovation wurde 2015 in Paris gegründet, verwaltet heute ein AUM von

über 2,5 Milliarden Euro und ist mit weiteren Büros in San Francisco, Berlin,

Barcelona, Shanghai und Singapur vertreten. Das Unternehmen hat in über 120

Start-ups investiert, darunter Chime (NASDAQ: CHYM), Pinduoduo (NASDAQ: PDD),

Glovo (übernommen von Delivery Hero), Wallbox (NYSE: WBX), Owkin, Getaround,

Ledger, ZenBusiness, Alma, Descartes Underwriting und viele weitere.

Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.cathayinnovation.com

Pressekontakt:

PIABO Communications

Emma Nickola

mailto:embat@piabo.net

Markgrafenstraße 36

10117 Berlin | Germany

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180458/6273410

OTS: Embat