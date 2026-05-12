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12.05.2026 08:01:38
OTS: Embat / Embat schließt 30 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde ab, ...
Embat schließt 30 Millionen Euro Series-B-Finanzierungsrunde ab, um
die deutsche Expansion im KI-gestützten Treasury Management zu
beschleunigen
Berlin (ots) -
- Die Finanzierungsrunde wird von Cathay Innovation sowie den bestehenden
Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders und Venture Friends angeführt.
- Das KI-gesteuerte Fintech für Treasury Management setzt seinen rasanten
europäischen Wachstumskurs fort und baut seine Präsenz im DACH-Raum mit
zentralen Niederlassungen in München und Berlin massiv aus.
- Embat hat seit seiner Gründung über 50 Millionen Euro an Kapital eingesammelt,
beschäftigt ein Team von 150 Mitarbeitern und betreut mehr als 400
Firmenkunden - darunter Branchengrößen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder und
Eraneos sowie international stark wachsende Marken wie Treatwell und Fever.
Embat (https://www.embat.io/de), das auf KI-gestütztes Treasury Management
spezialisierte Fintech, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen
Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde vom internationalen Investmentfonds
Cathay Innovation. Auch die bisherigen Investoren Creandum, Samaipata, 4Founders
und Venture Friends haben sich erneut signifikant beteiligt.
Antonio Berga, Carlos Serrano und Tomás Gil, die Mitbegründer von Embat, haben
das Unternehmen mit einer klaren Mission ins Leben gerufen: Finanzteams mit den
notwendigen Werkzeugen auszustatten, um ihr Treasury und ihre Ressourcen optimal
zu steuern - nach dem Prinzip "Technologie von Finanzexperten für
Finanzexperten". Von Beginn an hat Embat darauf gesetzt, tiefgreifendes Know-how
im Corporate Banking mit modernster Technologie zu kombinieren. So werden
Datensilos aufgebrochen, kritische Prozesse automatisiert und eine
Echtzeit-Transparenz der Liquidität geschaffen. Der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz ist dabei seit dem ersten Tag fest in der Unternehmens-DNA
verankert: Embat war Branchenvorreiter, als es 2022 gemeinsam mit Google einen
der ersten Use Cases für generative KI im europäischen Finanzsektor entwickelte,
um die Buchhaltung und die Bankabstimmung zu automatisieren. Heute hat sich
diese Vision in einer führenden Plattform manifestiert, die mehr als 15.000
Banken und die wichtigsten ERP-Systeme des Marktes integriert. Damit löst Embat
das Versprechen eines intelligenteren, agileren und wahrhaft strategischen
Corporate Treasurys ein.
Carlos Serrano, Co-Founder und Co-CEO von Embat: "Cathay Innovation als
Hauptpartner für diese Series-B-Runde an Bord zu haben, ist ein natürlicher
Schritt in unserer Ambition, der globale Standard für das Treasury Management zu
werden. Ihr beeindruckendes internationales Netzwerk und ihr tiefes Verständnis
für Go-to-Market-Strategien werden entscheidend sein, um unseren Markteintritt
in neue Länder zu beschleunigen und unsere Präsenz in den anspruchsvollsten
Märkten zu festigen."
Embat: Marktführer mit 400 Kunden und 150 Mitarbeitern
Embat hat seit seiner Gründung im Jahr 2021 insgesamt mehr als 50 Millionen Euro
eingesammelt und sich seit seinem DACH-Launch vor 12 Monaten als wachstumsstarke
Lösung für KI-gestütztes Corporate Treasury im Markt etabliert. Heute zählt das
Unternehmen 150 Fachkräfte und ein Portfolio von über 400 Firmenkunden, darunter
bekannte Namen wie 1KOMMA5°, Pliant, sennder, Eraneos, Treatwell und Fever. Mit
einem klaren Fokus auf die DACH-Region hat Embat seine internationale Reichweite
massiv ausgebaut und ist heute mit schlagkräftigen Teams an den Standorten
München und Berlin direkt vor Ort vertreten.
Zwei Wachstumsachsen: Globale Expansion und Produktinvestitionen
Die Mittel dieser Series-B-Runde fließen in zwei zentrale Wachstumsbereiche:
Einerseits in die Expansion durch den weiteren Ausbau der Präsenz im DACH-Markt
und international und andererseits in die Produktentwicklung, um die
Innovationsführerschaft im Bereich der agentenbasierten KI und neuer
Technologien für das Corporate Treasury zu sichern.
Diese beiden Hebel basieren auf einer gemeinsamen Überzeugung des Gründerteams:
Der Mittelstand birgt ein enormes Potenzial. Die große Mehrheit dieser
Unternehmen verfügt noch nicht über die technologischen Werkzeuge, die
erforderlich sind, um ihr Wachstum mit der dafür notwendigen finanziellen
Raffinesse zu steuern.
Embat wird KI weiterhin bereichsübergreifend in alle Module der Plattform
integrieren. Das Flaggschiff dieser Strategie ist "TellMe", Embats
agentenbasierter KI-Treasury-Analyst. Er repräsentiert das ehrgeizigste Ziel des
Unternehmens: KI in das absolute Zentrum der Unternehmensfinanzen zu rücken.
André Reimers, Head of DACH von Embat: "Klassisches Liquiditätsmanagement ist
für uns nur der Anfang. Unsere Vision für das nächste Jahrzehnt geht weit
darüber hinaus: Wir definieren fundamental neu, wie der international agierende,
komplexe Mittelstand Geld bewegt und steuert. Die Finanzinfrastruktur der
Zukunft erfordert mehr als nur optimierte Treasury-Prozesse - sie verlangt nach
einem intelligenten, autonomen Cockpit. Mit der Unterstützung dieser
Series-B-Finanzierung und unserer agentenbasierten KI rüsten wir CFOs aus, um
grenzüberschreitende Finanzströme nicht nur zu verwalten, sondern in Echtzeit zu
orchestrieren. Wir transformieren die Finanzfunktion vom reinen Navigator zum
strategischen Architekten, der die globale Resilienz und Wachstumsfähigkeit
seines Unternehmens sichert."
Jacky Abitbol, Managing Partner bei Cathay Innovation: "Embat zu unterstützen
bedeutet, hinter einer Vision zu stehen, an die wir fest glauben: der Aufstieg
von Technologieführern mit dem Ehrgeiz und der Fähigkeit, Europas
Finanzlandschaft neu zu gestalten. Was uns neben einem außergewöhnlichen Team
mit tiefen Wurzeln in der Finanzwelt besonders überzeugt hat, ist die Fähigkeit
von Embat, einige der komplexesten Herausforderungen großer Unternehmen zu
lösen. Gestützt auf fortschrittliche KI liefert Embat eine robuste, konkrete
Antwort auf die Treasury-Anforderungen globaler Konzerne. Wir freuen uns sehr,
sie in diesem nächsten Kapitel zu begleiten und dabei zu helfen, das zu
beschleunigen, was unserer Überzeugung nach zum globalen Standard im Treasury
Management werden kann."
Über Embat
Embat ist ein auf KI-gestütztes Treasury Management spezialisiertes Fintech, das
es mittelständischen und großen Unternehmen ermöglicht, ihre finanziellen
Abläufe in Echtzeit zu zentralisieren. Gegründet von Antonio Berga und Carlos
Serrano - ehemaligen J.P. Morgan-Führungskräfte mit langjähriger Erfahrung im
Corporate Banking - sowie Tomás Gil, dem ehemaligen CTO von Fintonic. Die
Plattform entstand mit der Mission, Finanzabteilungen zu digitalisieren,
basierend auf einem klaren Prinzip: Technologie von Finanzexperten für
Finanzexperten.
Durch seine hybride Konnektivität integriert sich Embat in über 15.000 Banken
und führende ERP-Systeme, um Datensilos aufzulösen. Das große
Alleinstellungsmerkmal ist TellMe, ein agentenbasierter KI-Treasury-Analyst, der
in der Lage ist, Cashflow-Muster zu erkennen, komplexe Kontoabstimmungen zu
automatisieren und strategische Entscheidungen zur Liquiditätsoptimierung
vorzuschlagen.
Mit Büros in München, Berlin, London und Madrid definiert Embat die Zukunft der
Unternehmensfinanzen neu.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.embat.io/.
Über Cathay Innovation
Cathay Innovation ist eine Multi-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft, die mit
Cathay Capital verbunden ist und in Gründer:innen investiert, die transformative
Unternehmen in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Afrika aufbauen.
Die Plattform verbindet Gründerteams mit Investoren sowie einem Ökosystem
führender Fortune-500-Unternehmen, um Start-ups dabei zu unterstützen, zu
skalieren und Branchen zu transformieren - mit Lösungen von Consumer bis
Enterprise und KI-Anwendungen in den Bereichen Commerce, Fintech, Digital Health
sowie Mobilität und Energie.
Cathay Innovation wurde 2015 in Paris gegründet, verwaltet heute ein AUM von
über 2,5 Milliarden Euro und ist mit weiteren Büros in San Francisco, Berlin,
Barcelona, Shanghai und Singapur vertreten. Das Unternehmen hat in über 120
Start-ups investiert, darunter Chime (NASDAQ: CHYM), Pinduoduo (NASDAQ: PDD),
Glovo (übernommen von Delivery Hero), Wallbox (NYSE: WBX), Owkin, Getaround,
Ledger, ZenBusiness, Alma, Descartes Underwriting und viele weitere.
Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.cathayinnovation.com
Pressekontakt:
PIABO Communications
Emma Nickola
mailto:embat@piabo.net
Markgrafenstraße 36
10117 Berlin | Germany
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180458/6273410
OTS: Embat
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