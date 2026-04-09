OTS: enercity AG / enercity erzielt solides Jahresergebnis 2025 und setzt ...

enercity erzielt solides Jahresergebnis 2025 und setzt Transformation

weiter konsequent fort (FOTO)

Hannover (ots) - enercity blickt auf ein bewegtes Jahr 2025 zurück und setzt

gleichzeitig seinen nachhaltigen Transformationskurs fort. Das

Energieunternehmen hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,21

Mrd. Euro (2024: 7,35 Mrd. Euro) erzielt. Das EBITDA beläuft sich auf rund 478

Mio. Euro (2024: 588,7). Nach zwei Jahren mit Sondereffekten liegen die

Ergebnisse damit - wie erwartet - unter dem Niveau der beiden Vorjahre. Der

langfristige Blick zeigt ein solides Ergebnis und unterstreicht die Fähigkeit

von enercity, die Energie- und Wärmewende verlässlich voranzubringen.

Die Geschäftsentwicklung war von extremen Marktbedingungen geprägt. Eine

angespannte geopolitische Lage, volatile Energiemärkte und ein schwaches

Windjahr haben die Energiebranche spürbar beeinflusst. Insbesondere die

Erneuerbaren stehen branchenweit unter starkem Druck.

"Unser Kurs bleibt klar: Wir setzen auf nachhaltige, unabhängige und

verlässliche Energie für die Industrie, die Kommunen und unsere Kund:innen und

treiben die Transformation entschlossen voran", sagt Aurélie Alemany, CEO der

enercity AG. "Als vollintegriertes Unternehmen können wir Flexibilitäten und

Systemintelligenz gezielt einsetzen. So verbinden wir Effizienz, Stabilität und

Versorgungssicherheit und stärken die Resilienz des Wirtschaftsstandortes

Deutschland."

Die Gesamtinvestitionen des Unternehmens sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um

rund 28 Mio. auf 653 Mio. Euro gestiegen und liegen damit erneut auf einem sehr

hohen Niveau. Sie flossen vor allem in den Aus- und Zubau erneuerbarer Strom-

und Wärmeerzeugungsanlagen sowie Infrastruktur und Digitalisierung , um die

Flexibilisierung voranzutreiben.

Fortschritte bei erneuerbarer Erzeugung

Im Jahr 2025 hat enercity den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung konsequent

vorangetrieben. Die Produktion stieg um 17 Prozent auf 2.305 Gigawattstunden.

Damit entfielen fast 60 Prozent der gesamten Stromerzeugung des Unternehmens auf

regenerative Quellen. Insgesamt wurden zusätzlich 155 Megawatt an

klimafreundlicher Leistung installiert - mit einem klaren Schwerpunkt auf

Onshore-Windenergie, Photovoltaik sowie Batteriespeicher. Ein sichtbares

Beispiel für diesen Ausbau ist der Windpark Esperke, mit dem enercity seinen

ersten Windpark in der Region Hannover erfolgreich in Betrieb genommen hat.

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung konnte im vergangenen

Jahr um fast fünf Prozent gesteigert werden - von 27 auf rund 32 Prozent.

Maßgeblich dazu beigetragen haben die neuen klimaneutralen

Wärmeerzeugungsanlagen für den Kohleausstieg in Hannover, darunter ein

Biomasseheizkraftwerk, in das enercity rund 195 Mio. Euro investiert hat.

Mit der Inbetriebnahme der Anlage wurden die Voraussetzungen geschaffen, um den

ersten Block des Kohlekraftwerks Ende Februar 2026 planmäßig stillzulegen.

Parallel dazu schreitet der Netzausbau der klimafreundlichen Fernwärme in

Hannover voran - so kamen 2025 mehr als 10 Kilometer neue Trassen hinzu.

In 47 Kommunen bundesweit betreibt enercity mittlerweile öffentliche Ladepunkte

für die E-Mobilität. Ein wichtiger Meilenstein wurde 2025 mit der Inbetriebnahme

des 1000. öffentlichen Ladepunkts in Hannover erreicht. Damit verfügt die

niedersächsische Landeshauptstadt über eines der dichtesten öffentlichen

Ladenetze unter deutschen Großstädten. Parallel dazu weitet enercity seine

Aktivitäten als Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur aus - unter anderem in

Hamburg und jüngst in Bremen. In beiden Städten errichtet enercity mehr als 550

Ladepunkte. Zudem profitieren immer mehr enercity-Kund:innen von smarten

Tarifen, die ein flexibles und kosteneffizientes Laden ermöglichen.

Digitaler Zwilling des Stromnetzes setzt Maßstäbe

enercity setzt auf eine konsequente Digitalisierung der Netzinfrastruktur, mit

dem "Digitalen Zwilling" hebt sie die Stromversorgung auf ein neues Niveau:

Erstmals liegt ein aktuelles Echtzeit-Abbild des gesamten Niederspannungsnetzes

vor - die Basis für noch höhere Versorgungssicherheit und die Integration

erneuerbarer Energien. Damit setzt enercity einen neuen Maßstab für moderne

Netzführung und trägt entscheidend zur Umsetzung der Energiewende in urbanen

Räumen bei.

Nachhaltige Finanzierung

enercity stützt sich auf eine langfristig gesicherte Finanzierung, um die

Energie- und Wärmewende voranzutreiben. Dieser Kurs setzt sich auch in den

kommenden Jahren fort. "Große Investitionen brauchen eine stabile finanzielle

Grundlage. Das Eigenkapital des Gesamtkonzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 57

Mio. Euro auf 1,26 Mrd. Euro gestiegen - das entspricht einer Zunahme von rund

fünf Prozent. Damit haben wir unser Eigenkapital in den vergangenen fünf Jahren

mehr als verdreifacht. Zusätzlich konnten wir 2025 gemeinsam mit der

Landeshauptstadt Hannover einen Konzernkredit vereinbaren - als eines der ersten

kommunalen Energieunternehmen in Deutschland", sagt Marc Hansmann, Vorstand für

Finanzen und Infrastruktur der enercity AG. Der innovative Konzernkredit ist ein

wichtiger Baustein für eine nachhaltige Finanzierung. Auch dadurch werden große

Investitionen in den kommenden Jahren in die Wärmewende (1,5 Mrd. bis 2040) und

das Stromnetz (2 Mrd. bis 2035) ermöglicht.

Anforderungen der Transformation

Im Jahr 2025 hat enercity ein konzernübergreifendes Transformationsprogramm mit

dem Namen "voran" gestartet. Denn auch auf die Mitarbeitenden des Konzerns haben

die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der gesamten Branche Auswirkungen. Die

Anzahl der Mitarbeitenden stieg im Jahr 2025 konzernweit auf knapp 4000. "Wir

sehen eine hohe Dynamik im Arbeitsalltag, sich schnell ändernde

Rahmenbedingungen und neue Anforderungen an die Unternehmenskultur.

Digitalisierung und der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz versetzen uns

in die Lage, Prozesse effizienter auszurichten und flexibler auf neue

Anforderungen zu reagieren. Durch gezielte Qualifizierung, lebenslanges Lernen

und moderne Formen der Zusammenarbeit stellen wir enercity als Organisation

zukunftsfähig auf", sagt Eefje Pompen, Personalvorständin von enercity.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

enercity steht weiter für einen klaren Kurs der Energie- und Wärmewende und

treibt diesen aus dem Norden für ganz Deutschland entschlossen voran.

Parallel dazu erweitert enercity flexible und digitale Energieangebote für die

Industrie und die Kund:innen. Innovative Lösungen wie der neue smarte

Energiemanager "enercity Pulse" für Privatkunden:innen ermöglichen es, Strom und

Energie intelligenter zu nutzen, Lasten zu verschieben und die Chancen der

Energiewende aktiv wahrzunehmen. So verbindet enercity technologische Innovation

mit konkretem Mehrwert für Unternehmen, Kommunen und Haushalte.

Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende ist ein zentraler Eckpfeiler für den

Wirtschaftsstandort Deutschland. Dieser Transformationskurs hin zu einem

flexiblen, intelligenten und effizienten Energiesystem erfordert

Planungssicherheit und Investitionsspielräume. Damit Unternehmen wie enercity

weiterhin Milliarden in Infrastruktur, erneuerbare und klimafreundliche Wärme

investieren können, braucht es klare und langfristig verbindliche politische

Rahmenbedingungen. Nur so lassen sich Tempo, Verlässlichkeit und

Wirtschaftlichkeit der Energie- und Wärmewende im Norden dauerhaft sichern - und

der klare Kurs konsequent weiter fortsetzen.

Über enercity - die Partnerin für intelligente Energie aus dem Norden für ganz

Deutschland

Die enercity AG ist die integrierte Partnerin für die Energie- und Wärmewende

aus dem Norden. Wir bauen, betreiben und vernetzen erneuerbare Energien , grüne

Wärmesysteme und Speicher: Durch die intelligente Kopplung von Strom, Wärme und

Mobilität schaffen wir ein stabiles, zukunftssicheres und klimaneutrales

Gesamtsystem. Wir wandeln Milliarden-Investitionen in regionale Wertschöpfung um

und stärken den Standort für Industrie, Kommunen und Haushalte. Wir setzen auf

technologische Flexibilitätslösungen, um die Energiepreise durch smarte

Steuerung stabil zu halten und die Wende bezahlbar zu machen. enercity ist der

verlässliche Anker in einer komplexen Welt - wir machen die Energiewende zum

Heimvorteil für die gesamte Region und für Deutschland. Mit einem Umsatz von

rund 6,21 Milliarden Euro und rund 4.000 Mitarbeitenden zählt der Konzern zu den

größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands (Stand: Geschäftsjahr 2025).

Weitere Informationen: http://www.enercity.de/presse

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