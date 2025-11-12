|
12.11.2025 11:30:38
OTS: EnerKíte GmbH / Mit Rückenwind Richtung Series A: ...
Mit Rückenwind Richtung Series A: EnerKíte-Gesellschafter investieren
über 1,6 Millionen Euro in weiteres Wachstum (FOTO)
Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P
haben die Bestandsgesellschafter 1,6 Millionen Euro in die Neuausrichtung der
EnerKíte GmbH investiert. Hierdurch wird die Kapitalbasis für die nächste
Wachstumsphase gestärkt. An der geschlossenen Kapitalerhöhung beteiligten sich
mehrere Family Offices und erfahrene Business Angels aus dem
Gesellschafterkreis, die das Technologieunternehmen im Bereich der Flugwindkraft
langfristig auf dem Weg zur Series-A-Finanzierungsrunde begleiten.
Mit der Kapitalmaßnahme stärkt EnerKíte (https://enerkite.de) seine
Eigenkapitalbasis und richtet seine Finanzstrategie gezielt auf die Aufnahme von
Early-Growth-VCs, Family Offices und Impact-Investoren, ergänzt durch
strategische Partner oder öffentliche Co-Investments aus. Das Unternehmen
schafft damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und den weiteren Zugang
zum institutionellen Kapitalmarkt.
Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Einführung eines
Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Es verzahnt die Interessen von
Team und Investoren noch enger miteinander und verankert den langfristigen
Unternehmenserfolg in der gesamten Organisation. Parallel konsolidiert EnerKíte
seine Gesellschafterstruktur, um die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen
und für das Unternehmen eine sauber strukturierte Basis für weiteres Wachstum
und Investitionen zu schaffen.
"Wir freuen uns über den starken Rückhalt unserer Gesellschafter über viele
Jahre hinweg. Ihr Vertrauen ermöglicht uns, das nächste Kapitel aufzuschlagen -
mit einer klaren Struktur und einem Beteiligungsprogramm, das unser Team direkt
am Erfolg von EnerKíte beteiligt. Unsere größten Stärken sind die
Standhaftigkeit unseres Teams, das seit Jahren durch alle Höhen und Tiefen einer
Climate-Deep-Tech-Entwicklung geht, ohne sich vom Ziel abbringen zu lassen, und
der Zusammenhalt und die Unterstützungsbereitschaft unserer Gesellschafter. Mit
dem Beteiligungsprogramm bringen wir beide Seiten zusammen und richten sie
gemeinsam auf die Zukunft von EnerKíte aus", sagt Florian Breipohl, CEO von
EnerKíte.
CFO Joscha Jüstel ergänzt: "Mit der Kapitalerhöhung konsolidieren wir unseren
Cap Table, stärken die Bilanz und schaffen eine verlässliche Basis für die
kommenden Finanzierungsrunden. Das ist ein strategischer Schritt, um EnerKíte
gezielt für institutionelle Investoren und die anstehende Series-A-Runde zu
positionieren."
"Ich bin seit einiger Zeit bei EnerKíte investiert und habe die Entwicklung des
Unternehmens über alle Phasen hinweg verfolgt. Mit der erfolgreichen
Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P ist für mich ein entscheidender
Meilenstein erreicht: EnerKíte hat bewiesen, dass das Team seine anspruchsvollen
technologischen Ziele konsequent und erfolgreich umsetzt. Aus diesem Grund habe
ich mich gemeinsam mit anderen Bestandsgesellschaftern entschlossen, noch einmal
1,6 Millionen Euro zu investieren, um EnerKíte den notwendigen Schub für die
nächste Etappe, den Demobetrieb am Kunden, zu geben", so Dr. Paul Ganter,
Patentanwalt bei Rau, Schneck & Hübner und EnerKíte -Gesellschafter.
Die Kapitalerhöhung bildet die Grundlage für die Series-A-Finanzierungsrunde,
die bereits im Winter 2025/26 starten wird. Sie schafft zudem Liquidität und
Handlungsspielraum für den weiteren Aufbau der Organisation und die Umsetzung
der Wachstumspläne.
Weitere Presseinformationen und Bildmaterial sind hier zu finden (https://drive.
google.com/drive/folders/1uGoRdzFzvt514j8xz2fXscD3XPM5DpDS?usp=share_link).
Über EnerKíte
EnerKíte GmbH entwickelt Flugwindkraftanlagen für eine zuverlässige und
kosteneffiziente Stromerzeugung aus Höhenwind. Die Technologie basiert auf einem
automatisiert gesteuerten Flügel und einer bodengebundenen Energieumwandlung -
für hohe Energieausbeute bei minimalem Ressourceneinsatz. EnerKíte wurde von
Expert:innen aus Windenergie, Luftfahrt und Maschinenbau gegründet und
beschäftigt heute über 25 Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde. Das
Unternehmen wird von der EU und dem Bundeswirtschaftsministerium gefördert und
arbeitet mit führenden Industriepartnern an der Markteinführung seiner
Technologie.
Pressekontakt:
Claudia Lunscken
Senior Public Relations Specialist
mailto:pr@claudialunscken.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169412/6156810
OTS: EnerKíte GmbH
